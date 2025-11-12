Rászabadul a pokol az áramtolvajokra Magyarországon, olyan őrt állítottak rájuk, amiről nem is álmodtak

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. összesen 11,960 milliárd forint európai uniós támogatással fejleszti digitális hálózati fejlesztéseit. A pénzhez a két cég a Villamos energia elosztói engedélyes társaságok digitalizációs fejlesztései a megújuló villamos energetikai rendszer-integráció érdekében nevű, Dimop Plusz-2.2.2-24 számú projekt keretében jut hozzá. A beruházások az Európai Unió és a magyar kormány által kiírt pályázat 100 százalékos vissza nem térítendő támogatásával valósulnak meg – áll az MVM közleményében.

Az MVM 2028 végére végezne a projekttel / Fotó: D. Prameswara / Shutterstock

Az MVM gyorsabb üzemzavar-elhárítást ígér

A projekt az időjárásfüggő, megújuló alapú villamosenergia-termelés – elsősorban a naperőművek – dinamikus felfutásából adódó kihívásokra ad választ a fizikai hálózatfejlesztéseket kiegészítve. A decentralizáltan termelő egységek, valamint a hőszivattyúk és az elektromobilitás térnyerése az elosztói hálózatok nagyobb rugalmasságát, monitorozását, okosítását és biztonságos digitális irányítását is igényli.

A fejlesztések célja, hogy a hálózat képes legyen a termelés és fogyasztás egyensúlyát fenntartani, garantálva a megbízható, biztonságos és fenntartható energiaellátást.

A támogatásnak köszönhetően az MVM Démász és az MVM Émász teljes elosztási területén egy egymással szorosan integrált, 22 projektelemből álló fejlesztés valósul meg, amelynek célja az elosztóhálózat korszerű, adatvezérelt, digitálisan irányítható, rugalmas és biztonságos működtetése és tervezése – magyarázza a közlemény. Ennek részeként

megújul a térinformatikai hálózatnyilvántartás,

valamint kiépülnek a legmodernebb kisfeszültségű adatgyűjtő rendszerek.

A hálózatra olyan szenzorokat telepítenek, amelyek valós időben szolgáltatnak adatot a hálózat állapotáról – ezáltal lehetővé válik a közép- és kisfeszültségű transzformátorállomások távoli felügyelete. A munkairányítási rendszer fejlesztése lehetővé teszi az esetleges üzemzavarok gyorsabb elhárítását, ezzel növelve az áramszolgáltatás biztonságát és folyamatosságát.

Valós idejű üzemzavartérképet kap a lakosság

A projekt fontos pillére a kiberbiztonsági infrastruktúra megerősítése a hálózatvédelem növelése érdekében, továbbá olyan lakossági, online elérhető infotérkép létrehozása, amelyen valós időben láthatók lesznek az üzemzavarok és a karbantartások a hálózaton.