Máris itt a fordulat a szegedi BYD-gyárnál: sokkal többről lehet szó, mint eddig gondoltuk – a kínaiak óriási döntést hozhatnak Magyarországról

A kínai BYD európai terjeszkedése újabb lendületet vehet: a szegedi gyárban a korábban bejelentett két modell – a Dolphin Surf és az Atto 2 – mellett akár további két típus gyártása is elkezdődhet a jövőben, így összesen akár négy modell készülhet Magyarországon – írja az Autopro.

Fotó: NurPhoto via AFP

Lars Bialkowski, a BYD németországi vezetője az Automotive News Europe-nak nyilatkozva utalt erre a lehetőségre, ugyanakkor a vállalat hivatalosan nem erősítette meg a konkrét modelleket, és a részletekkel kapcsolatban továbbra is óvatosan fogalmaz. A döntés hátterében fontos szerepet játszanak az uniós vámok.

A BYD álláspontja szerint a plug-in hibrid modellek európai gyártása rövid és középtávon kevésbé indokolt, mivel ezekre csupán a standard 10 százalékos vám vonatkozik. Ezzel szemben a tisztán elektromos autók akár 35 százalékot meghaladó importvámokkal is szembesülhetnek, ami erős ösztönzőt jelent a helyi gyártás bővítésére.

A szegedi üzemben a Dolphin Surf próbagyártása várhatóan még az év első negyedévében elindulhat, a sorozatgyártás pedig a második negyedévben kezdődhet. A vállalat egyelőre nem közöl pontos dátumokat, és a további modellek bevezetésének időzítése is nyitott kérdés marad.

A BYD közben aktívan keresi második európai uniós gyárának lehetséges helyszínét – sajtóértesülések szerint Spanyolország és Németország is a jelöltek között szerepel, de hivatalos döntés még nem született. Nem tisztázott, hogy az új üzem a korábban tervezett törökországi gyár mellett vagy esetleg annak helyett valósulna meg.

A törökországi létesítményben az eredeti tervek szerint 2026 végétől indulhat a Seal U DM-i plug-in hibrid gyártása, és később más konnektoros hibrid modellek is innen láthatnák el az európai piacot. Ez illeszkedik a BYD stratégiájába, miszerint a tisztán elektromos járműveket inkább az EU-n belül, a plug-in hibrideket pedig Európán kívül állítaná elő.