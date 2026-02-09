Valami történik Budapest legendás épületével: nagyon titkolják, de napokon belül megkezdődhet a bontás és az építkezés – megszólalt a tervező

Hamarosan megkezdődik az egykori budapesti Tőzsdepalota átépítése – számolt be róla az Építészfórum. A Szabadság tér nyugati oldalán álló, historizáló stílusú műemléképület bontási és előkészítő munkálatai a napokban indulhatnak el.

Fotó: Róka László

Az épületet 2024 végén vásárolta meg a Gránit Alapkezelő egyik befektetési alapja (a Diorit Magántőkealapon keresztül), miután hosszú évekig üresen állt. A tulajdonos korábban a kanadai hátterű Tippin Corporation és az Optimum Asset Management volt.

A Gránit Alapkezelő közlése szerint a cél egy teljes körű műemléki felújítás, amelynek keretében az épület történelmi értékeit megőrizve, eredeti építészeti struktúráját visszaállítva új, hosszú távon fenntartható funkciót kapna, és ismét kiemelt szerepet tölthetne be a budapesti ingatlanpiacon.

A tervezési munkákat a Zoboki Építésziroda (ZDA) végzi, Zoboki Gábor vezető építész azonban titoktartási kötelezettségére hivatkozva egyelőre nem osztott meg további részleteket a funkciókról vagy a konkrét tervekről. A munkálatok előkészítése két éve zajlik: jelenleg az építési engedélyezési eljárás, a felmérések és az épületdiagnosztikai vizsgálatok folynak párhuzamosan.

Az épület állapota az elmúlt 15–20 évben jelentősen romlott, számos rá- és beépítés életveszélyessé vált, ezért a legsürgetőbb feladat ezek biztonságos eltávolítása lesz. A tulajdonos tájékoztatása szerint folyamatosan végeznek állagmegóvási munkákat, a komplex felújítás előtt.

Több tízmilliárd forintba kerülhet a felújítás

A beruházás költségeit szakértői becslések 70–80 milliárd forintra teszik, a műemléki előírások miatt pedig a kivitelezés várhatóan minimum 3–4 évig tarthat. A tendereljárások keretében választják ki a partnereket a tervezéstől a kivitelezésig, ezek egy része már folyamatban van. A Tőzsdepalota Alpár Ignác tervei alapján 1907-ben készült el, alapterülete körülbelül 50 ezer négyzetméter.

Az épület a második világháborúig a Budapesti Értéktőzsde székhelye volt, majd a Magyar Televízió használta 2009-ig. 2006 óta műemléki védettség alatt áll. Az üresen állás óta számos filmes produkció díszleteként szolgált. A korábbi tulajdonosok idején luxusirodaház-funkcióra is készültek tervek, ám azok végül nem valósultak meg.