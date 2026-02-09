Deviza
EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,16 -1,01% GBP/HUF432,9 -0,39% CHF/HUF412,54 +0,21% PLN/HUF89,52 -0,07% RON/HUF73,99 -0,15% CZK/HUF15,55 -0,26% EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,16 -1,01% GBP/HUF432,9 -0,39% CHF/HUF412,54 +0,21% PLN/HUF89,52 -0,07% RON/HUF73,99 -0,15% CZK/HUF15,55 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6% BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Budapest
Tőzsdepalota
felújítás

Valami történik Budapest legendás épületével: nagyon titkolják, de napokon belül megkezdődhet a bontás és az építkezés – megszólalt a tervező

Kezdetét veszi az egykori budapesti Tőzsdepalota átépítése. A Gránit Alapkezelő tulajdonában álló ingatlan teljes körű, történelmi értékeit megőrző felújítása a Zoboki Építésziroda tervei alapján indul.
VG
2026.02.09, 21:28
Frissítve: 2026.02.09, 21:38

Hamarosan megkezdődik az egykori budapesti Tőzsdepalota átépítése – számolt be róla az Építészfórum. A Szabadság tér nyugati oldalán álló, historizáló stílusú műemléképület bontási és előkészítő munkálatai a napokban indulhatnak el.

Tőzsdepalota: belül megkezdődhet a bontás és az építkezés – megszólalt a tervező
Fotó: Róka László

Az épületet 2024 végén vásárolta meg a Gránit Alapkezelő egyik befektetési alapja (a Diorit Magántőkealapon keresztül), miután hosszú évekig üresen állt. A tulajdonos korábban a kanadai hátterű Tippin Corporation és az Optimum Asset Management volt.

A Gránit Alapkezelő közlése szerint a cél egy teljes körű műemléki felújítás, amelynek keretében az épület történelmi értékeit megőrizve, eredeti építészeti struktúráját visszaállítva új, hosszú távon fenntartható funkciót kapna, és ismét kiemelt szerepet tölthetne be a budapesti ingatlanpiacon.

A tervezési munkákat a Zoboki Építésziroda (ZDA) végzi, Zoboki Gábor vezető építész azonban titoktartási kötelezettségére hivatkozva egyelőre nem osztott meg további részleteket a funkciókról vagy a konkrét tervekről. A munkálatok előkészítése két éve zajlik: jelenleg az építési engedélyezési eljárás, a felmérések és az épületdiagnosztikai vizsgálatok folynak párhuzamosan.

Az épület állapota az elmúlt 15–20 évben jelentősen romlott, számos rá- és beépítés életveszélyessé vált, ezért a legsürgetőbb feladat ezek biztonságos eltávolítása lesz. A tulajdonos tájékoztatása szerint folyamatosan végeznek állagmegóvási munkákat, a komplex felújítás előtt.

Több tízmilliárd forintba kerülhet a felújítás

A beruházás költségeit szakértői becslések 70–80 milliárd forintra teszik, a műemléki előírások miatt pedig a kivitelezés várhatóan minimum 3–4 évig tarthat. A tendereljárások keretében választják ki a partnereket a tervezéstől a kivitelezésig, ezek egy része már folyamatban van. A Tőzsdepalota Alpár Ignác tervei alapján 1907-ben készült el, alapterülete körülbelül 50 ezer négyzetméter.

Az épület a második világháborúig a Budapesti Értéktőzsde székhelye volt, majd a Magyar Televízió használta 2009-ig. 2006 óta műemléki védettség alatt áll. Az üresen állás óta számos filmes produkció díszleteként szolgált. A korábbi tulajdonosok idején luxusirodaház-funkcióra is készültek tervek, ám azok végül nem valósultak meg.

Végre: heteken belül befejeződik Magyarország történelmi építkezése, átadják a Citadellát

A véghajrához érkezett a budapesti Citadella felújítása – számolt be róla a Citadella – A Szabadság Bástyája Facebook-oldal. Kiemelték, hogy a falak védelmében kiépítették a teljes erődfalat követő vízelvezető rendszert, amely elvezeti a csapadékvizet, és segít megőrizni az erőd állapotát. Közben közel 10 ezer négyzetméternyi falazatot tisztítottak meg és újítottak fel, beleértve az ágyútornyot és a lődomb rézsűit is. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu