Nagyon kínos hibára bukkantak a Tisza párt választási programjában: Magyar Péterék összekeverték a számokat – belezavarodtak a gazdasági adatokba a szakértőik

A Tisza Párt választási programja szerint egyes alapvető termékek ára 2010 óta akár tizenötszörösére vagy húszszorosára nőtt. A drámai számok azonban nem valódi piaci árrobbanást, hanem a KSH félreértelmezett statisztikai adatait tükrözik – írta a Lakmusz.

A KSH-adatok részletes vizsgálata azt mutatja, hogy a drámai számok mögött több esetben módszertani és kiszerelésbeli változások állnak / Fotó: CandyRetriever / shutterstcok

Február 7-én mutatta be választási programját a Tisza Párt A működő és emberséges Magyarország alapjai címmel. A dokumentum szerint 2010 óta közel 100 százalékos volt az infláció, az alapvető élelmiszereknél pedig ennél is nagyobb áremelkedés történt. Példaként említik, hogy a tejföl ára tizenötszörösére, a fűszerpaprikáé huszonnégyszeresére nőtt.

Rosszul értelmezték a KSH adatait

A program egy 15 tételes táblázatra hivatkozik, amely a KSH adatai alapján mutatja be a fogyasztói árak változását 2010 és 2024 között. A feltüntetett százalékok matematikailag helyesek, az összehasonlítás azonban sok esetben hibás.

A probléma oka, hogy a KSH nyers adatsorában a 2010-es és a 2024-es árak gyakran nem azonos mennyiségre vagy kiszerelésre vonatkoznak. Így a számok torz képet adnak a valós drágulásról.

A tejföl esetében 2010-ben még egy 175 grammos kiszerelés árát rögzítették, míg 2023-tól már az egykilós termék szerepel az adatokban. Emiatt 2022-ről 2023-ra papíron 280 forintról 2 190 forintra ugrott az ár, ami nem valódi áremelkedés. Hasonló a helyzet a fűszerpaprikánál: 2010-ben 100 grammra, 2024-ben már 1 kilogrammra vonatkozott az ár, így jelent meg több ezer százalékos „infláció”.

A Tisza táblázatában szereplő 15 termékből tíznél mutatható ki ilyen módszertani eltérés.

A WC-papírnál például a darabáras, kétrétegű henger helyett később nyolcdarabos, háromrétegű csomagot mértek. Az akácméznél, a lekvárnál, a kukoricakonzervnél, a mosogatószernél és a törülközőnél szintén a kiszerelés változása okozta a látványos ugrásokat.

Öt terméknél – a fehér kenyérnél, a karikagyűrűnél, a ceruzaelemnél, az állatkerti belépőnél és a hamburgernél – nincs ilyen torzítás. A fehér kenyér ára jól jelzi a valós élelmiszerinflációt: 2010-ben 244 forint volt kilogrammonként, 2024-ben 881 forint, 2025-ben pedig 925 forint. Ez nagyjából négyszeres drágulás.