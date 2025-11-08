Nem egyértelmű a zártkertekkel kapcsolatos szabályozás ingatanpiaci hatása

Eltérően látják a zártkertek átminősítésére vonatkozó törvény várható ingatlanpiaci hatásait a Magyar Nemzetnek nyilatkozó elemzők. Az Otthon Centrum lapunk megkeresésre azt írta, nincs tudomásuk olyan településről, ahol az önkormányzat tömegesen minősíti át a zártkerti telkeket/ingatlanokat.

Fotó: Kallus György

Felhívták a figyelmet, az árakat más tényezők, például az infrastruktúra jobban befolyásolják: attól, hogy valami már nem zártkert, nem lesz tömegközlekedés a környéken, nem biztosított a víz, a csatorna, a gázellátás, ha jelenleg nincs elektromos hálózat kiépítve a területen, akkor áram sem. Egy terület lakóterületté alakítása összetett folyamat, nem kizárt, hogy jelennek meg olyan befektetők, akik az átminősítésre spekulálnak, azonban ez csak bizonyos feltételek mellett jó üzlet, és komoly kockázatokat rejt.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője viszont úgy látja, a zártkertek átminősítése várhatóan élénkítheti az ingatlanpiacot, különösen ott, ahol sok ilyen telek található, és az önkormányzatok nyitottak az átminősítésre. Az átminősítés ugyanis megszünteti a földforgalmi korlátozásokat, és lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok lakóingatlanként értékesítsék a telket. Mivel az Otthon start – különösen a novemberi könnyítések után – komoly támogatást nyújt az első lakásszerzőknek, sok tulajdonos számolhat azzal, hogy az átminősített telkek iránt megnő a kereslet. A teljes cikk a Magyar Nemzeten olvasható.