Így reagál a kormány a vészjósló üzenetekre: érik egy magyar-amerikai LNG-megállapodás, „jól állunk itt is"
Szijjártó Pétert arról kérdezte a Világgazdaság a Washingtonba tartó repülőgépen, hogy felmerült-e korábban és a tárgyalásokon szóba kerül-e amerikai LNG vásárlása. A külügyér válaszában rámutatott: a kérdés folyamatosan napirenden van, mert a földgázbeszerzések tekintetében a vezetékes szállítás mellett a cseppfolyósított gáz szállítása is a magyar gázportfólió részét képzi. Most is több, nagy nyugati szolgáltatóval kötött hosszú távú szerződés van érvényben, ami alapján vételezünk LNG-gázt, például a Shelltől, vagy az ENGIE francia energiavállalattól, 400 millió köbmétert, 2028 és 2038 között.
Szijjátó Péter portálunknak rámutatott: zajlanak egyeztetések arról, hogy egy hosszú távú kereskedelmi szerződést kössön Magyarország egy amerikai céggel, ahogy sikerül kitárgyalni a részleteket úgy, hogy az energiabiztonság és fenntarthatósági szempontból jöjjön létre, azt alá fogjuk írni.
De jól állunk itt is
– nyomatékosított a külügyminiszter.
Hosszú és bonyolult előkészítés előzte meg a csúcstalálkozót. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter két hete már járt egyszer Washingtonban Marco Rubiónál annak érdekében, hogy sikeresen előkészítsék a magyar delegáció találkozóját Donald Trumppal, most pedig a földgáz- és nukleáris energiaellátás is szóba kerülhet – közölte Szijjártó Péter már a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor csütörtökön magyar delegációval utazott Washingtonba, a tervek szerint pedig kétoldalú tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A felek magyar idő szerint délután fél hatkor számolhatnak be a részletekről, a Bloomberg szerint lehetséges, hogy a megállapodások legfontosabbjai az LNG (cseppfolyósított földgáz) vásárlása és a nukleáris beruházások lesznek.
Ezek egyértelmű üzenetek: Európa magára maradhat, nem lesz, aki LNG-t küldjön
Katar energiaügyi minisztere után az Exxon vezérigazgatója is kemény üzenetet küldött Brüsszelnek: leállíthatják az LNG-szállításokat Európába, az Exxon pedig akár teljesen ki is vonulhat a kontinensről, ha az EU makacs módon ragaszkodik megvalósíthatatlan ESG-elvek betartásához. Az LNG-szállítások leállítása után az olcsó orosz energiának éppen hátat fordító Európa cseppfolyósított földgáz nélkül maradhat.
A katari energiaügyi miniszter szerint elengedhetetlen, hogy az európai államok módosítsanak – praktikusan lazítsanak – az ESG-előírásaikon. Nem azért, mert a célkitűzésekkel nem értenének egyet, hanem mert lehetetlen azok teljesítése. Saad Sherida Al-Kaabi szerint egyszerűen arról van szó, hogy például a nettó nulla kibocsátás elérése lehetetlen.
Azzal, hogy Brüsszel ilyen és ehhez hasonló elvárásokhoz mégis ragaszkodik, nemcsak partnereit, hanem magát is nehéz helyzetbe sodorja.
A katari kormány minisztere ugyanis azt is kifogásolta, hogy energetikai kérdésekben a politikai viszonyok sokszor felülíró erővel hatnak – szerinte ez megfigyelhető a közelmúltbeli amerikai kormányzati váltásnál is azzal, hogy Trump elnök Joe Bident váltva másodszor is elfoglalhatta az Ovális Irodát –, amivel nehéz az energiaipari szereplőknek üzleti és gazdasági értelemben együtt élniük.
A közel-keleti országból érkezett mellé – miként megírtuk – a kőkemény amerikai jelzés is az Exxon vezérigazgatójától. Az óriáscég vezetője a kontinensnek való hátat fordítást is kilátásba helyezte, ha Brüsszel nem módosít fenntarthatósági és átláthatósági irányelvein, miközben kolosszális összegű büntetéseket helyezett kilátásba.
Könnyű belátni, hogy óriási gondokat okozna, ha Katar leállítja az LNG-szállításokat a kontinensre, egyszerűen azért, mert nem marad olyan szereplő, aki az EU-s igényeknek – itt még csak nem is az ESG-ről van szó, hanem mennyiségi igényekről, rendelkezésre állásról és ellátásbiztonságról – meg tudna felelni.
„Ébresztő!”
– nem csoda, hogy ezt írta a témával szoros összefüggésben közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője. A szakember posztjában arra figyelmeztet: a brüsszeli klímasemlegességi elvárás erőltetése oda vezethet, hogy Európát faképnél hagyják a beszállítók, azaz magára marad, tekintettel arra, hogy nem lesz olyan beszállító, mely kielégíthetné a kontinens szükségleteit.