Indulnak a postai kézbesítők, a novemberi nyugdíj mellé érkezik a visszamenőleges emelés

A Magyar Posta november 13–28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat, az 1–10. havi visszamenőleges emelést, valamint a februárban kiutalt 13. havi nyugdíj különbözetét. A Magyar Posta közlése szerint a novemberi illetmény összege egyazon utalványon érkezik, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek.
VG
2025.11.13, 17:21

Megkezdte a novemberi és a visszamenőlegesen megemelt nyugdíj kézbesítését a Magyar Posta – írja az Origo a vállalat tájékoztatása alapján. Eszerint a Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan a kézbesítést ütemezetten végzi a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint.

nyugdij_2 , nyugdíjasok
Novemberben a nyugdíj mellé érkezik a visszamenőleges emelés után járó összeg is, a Magyar Posta megkezdte a kézbesítést / Fotó: Kurucz Árpád (illusztráció)

Magyar Posta: indul a nyugdíjkézbesítési hullám, nyolcszázezer érintettnél csengetnek

November 13-tól kézbesíti a novemberi és a visszamenőleges nyugdíjemelés összegét a jogosultaknak a Magyar Posta, az ütemezett kézbesítés november 13-tól november 28-ig tart.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel 800 ezer érintett részére.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábbi tájékoztatása szerint a novemberi nyugdíjjal együtt megérkezik az 1,6 százalékos nyugdíj-kiegészítés. 

A nyugdíjemelés átlagnyugdíj esetében éves szinten összesen plusz 51 ezer forintot jelent, a visszamenőleges összeg ebből novemberben átlagosan 47 ezer forintot hoz ebben a hónapban

– jelezte Nagy Márton.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy novemberben a nyugdíjasok egy összegben kapják meg visszamenőlegesen is a kiegészítést. A következő hónapokban pedig az alábbiakra számíthatnak az érintettek:

  • decemberben már az emelt nyugdíj érkezik;
  • januárban jön az újabb év eleji emelés;
  • februárban pedig a 13. havi nyugdíj.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy döntés született arról is, hogy a kormány 2026-tól bevezeti a 14. havi nyugdíjat is, erről Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentést tett.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

