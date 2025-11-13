Indulnak a postai kézbesítők, a novemberi nyugdíj mellé érkezik a visszamenőleges emelés
Megkezdte a novemberi és a visszamenőlegesen megemelt nyugdíj kézbesítését a Magyar Posta – írja az Origo a vállalat tájékoztatása alapján. Eszerint a Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan a kézbesítést ütemezetten végzi a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint.
November 13-tól kézbesíti a novemberi és a visszamenőleges nyugdíjemelés összegét a jogosultaknak a Magyar Posta, az ütemezett kézbesítés november 13-tól november 28-ig tart.
A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel 800 ezer érintett részére.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábbi tájékoztatása szerint a novemberi nyugdíjjal együtt megérkezik az 1,6 százalékos nyugdíj-kiegészítés.
A nyugdíjemelés átlagnyugdíj esetében éves szinten összesen plusz 51 ezer forintot jelent, a visszamenőleges összeg ebből novemberben átlagosan 47 ezer forintot hoz ebben a hónapban
– jelezte Nagy Márton.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy novemberben a nyugdíjasok egy összegben kapják meg visszamenőlegesen is a kiegészítést. A következő hónapokban pedig az alábbiakra számíthatnak az érintettek:
- decemberben már az emelt nyugdíj érkezik;
- januárban jön az újabb év eleji emelés;
- februárban pedig a 13. havi nyugdíj.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy döntés született arról is, hogy a kormány 2026-tól bevezeti a 14. havi nyugdíjat is, erről Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentést tett.
