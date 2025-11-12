Mától érkezik a nyugdíjemelés, de Orbán Viktor még egy lapáttal rátett – „És itt nem állunk meg!"

„Pontos elszámolás, hosszú barátság. 2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük. Mindehhez tizenöt évvel később, 2025-ben is tartjuk magunkat, ezért mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés. Átlagosan 51 ezer forint, minden nyugdíjasnak” – írja a kormányfő Facebook-posztjában.

Orbán Viktor: érkezik a nyugdíjemelés / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„És itt nem állunk meg!”

Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíj bevezetésén.

„Jövőre meg is fogjuk csinálni, fokozatosan, de biztosan.

A mi kormányzásunk erről szól. Nem árulunk zsákbamacskát. Amit vállalunk, ahhoz tartjuk is magunkat. Biztos gyarapodás, kiszámítható nyugdíjasévek. Nem kis dolog ebben a változó és veszélyes világban. Tisztelet az időseknek!”

Februárban belevágnak: jön a 14. havi nyugdíj

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hétfő esti háttérbeszélgetésen árult el részleteket a 14. havi nyugdíj kifizetéséről. Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas a 13. és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének köszönhetően.

Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány

– jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfő este egy háttérbeszélgetésen. Idáig csak annyit lehetett tudni, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíjról, amit több lépcsőben, néhány év alatt építene fel teljes egészében.

Először október 14-én Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, ami szerinte megoldás lenne a kisnyugdíjasok helyzetére: „Csakis egy megoldás van, a 14. havi nyugdíj. Ezen kell dolgozni, ezt már többször bemondtuk, nagyon számoljuk, nagyon nézzük és kőkeményen dolgozunk rajta, hogy ez megvalósítható legyen.” Mindezt azzal indokolta, hogy a mai 2 millió 400 ezer nyugdíjas polgár nem az előző évtizedek megtakarításaiból kapja juttatását, hanem azokból a befizetésekből, amelyeket a jelenlegi dolgozók teljesítenek. Szerinte hiába takarékoskodott valaki, hiába vonták a nyugdíjjárulékot a 60-as, 70-es, 80-as években, abból egy fillér sincs meg, emiatt nagyon sokan kapnak alacsony nyugdíjat.

Pár nappal később, október 17-én már Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában erősítette meg, hogy a kormány dolgozik a megoldáson. A 14. havi nyugdíjról azt mondta el, hogy azt a 13. havihoz hasonlóan két-három-négy év alatt lehetne felépíteni, ám ehhez szükség van a már említett gazdasági erőre és békére is. Az intézkedés ugyanis jelentős terhet róna a költségvetésre, hiszen a Nemzetgazdasági Minisztérium márciusi közlése szerint a 13. havi nyugdíj 536 milliárd forintba került idén. A nyugdíjasok számának növekedésével és a nyugdíjak emelkedésével ez az összeg pedig várhatóan csak nőni fog. Legutóbb Orbán Viktor a múlt héten erősítette meg, hogy a kormány tényleg kifizeti a 14. havi nyugdíjat.