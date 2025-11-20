Deviza
Streamingárak Magyarországon: ezekkel lehet kiváltani a folyamatosan dráguló Netflixet és Disney+-t

Miközben a nemzetközi streamingcégek egymás után emelik az áraikat, a magyar fogyasztók egyre többször keresnek olcsó, de minőségi alternatívákat. A hazai és kevésbé ismert nemzetközi streamingplatformok ma már olyan kínálatot nyújtanak, amely könnyedén versenyre kel a nagy szolgáltatókkal. Összegyűjtöttük a legjobb lehetőségeket azoknak, akik okosan költenének.
Gergely Máté
2025.11.20, 17:08
Frissítve: 2025.11.20, 17:16

A streamingpiac az elmúlt két évben látványosan átrendeződött: miközben a nagy nemzetközi szolgáltatók egymással versengve emelik előfizetési díjaikat, a fogyasztók egyre inkább költséghatékony megoldásokat keresnek. A havi szórakozás ma már komoly tétel a családi büdzsében, és sok háztartásban az is kérdés, hogy valóban megéri-e több ezer forintot fizetni olyan katalógusokért, melyek tartalma nem feltétlenül bővül a díjak ütemében. Így került előtérbe egy olyan alternatív streamingvilág, mely kevésbé ismert ugyan, de jóval pénztárcabarátabb, és sok esetben értékesebb, különlegesebb tartalmat kínál, mint a globális óriások.

Streaming árak Magyarországon: ezekkel lehet kiváltani a folyamatosan dráguló Netflixet és Disney+-t
Streamingárak Magyarországon: ezekkel lehet kiváltani a folyamatosan dráguló Netflixet és Disney+-t / Fotó: Shutterstock

A nemzetközi trendek már régóta azt mutatják, hogy a felhasználók nem csak a mainstream filmekre és sorozatokra kíváncsiak. A rétegplatformok olyan hiánypótló területeket fednek le – legyen az művészfilm, magyar klasszikus, anime vagy horror –, melyeket a nagy streamingcégek csak korlátozottan vagy egyáltalán nem szolgálnak ki. A magyar piacon mostanra több olyan szolgáltatás is elérhető, melyek akár harmadannyiba kerülnek, mint a legismertebb versenytársak, mégis stabil, minőségi vagy éppen exkluzív tartalommal várják a nézőket.

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a platformokat, melyek a dráguló streamingkorszakban is jó alternatívát jelentenek.

Cinego – a magyar művészmozik és fesztiválfilmek otthona

A Cinego a hazai piacon egyértelműen a minőségi, művészeti fókuszú tartalomra épít. A platform katalógusa a nagy filmfesztiválok díjnyertes alkotásait, európai szerzői filmeket és hazai artmozik közönségkedvenceit gyűjti egy helyre. A hangsúly nem a hollywoodi látványfilmekre, hanem a gondolatébresztő, díjazott, sokszor nehezebben elérhető filmekre kerül.

  • Havidíj: 1790 Ft
  • Kölcsönzés: 900 Ft (30 nap elérhetőség, 48 óra lejátszás)
  • Letöltés: 1300 Ft (örök tulajdon, MP4 formátumban)

A Cinego azok számára ideális, akik a tömegpiaci kínálaton túlmutató filmélményeket keresnek. A katalógus változatossága és kurátori szemlélete miatt ez a platform ma már egy önálló kulturális tér, mely a magyar művészfilm-kedvelők első számú digitális találkozóhelyévé vált.

Filmio – 120 év magyar filmkincsei egy helyen

A Nemzeti Filmintézet által működtetett Filmio egyedülálló módon fogja össze a magyar film történetét. A platformon a némafilmes korszak alkotásaitól kezdve a modern magyar filmekig rengeteg klasszikus, kultikus és friss produkció érhető el, ráadásul folyamatos bővítéssel.

  • Havidíj: 1190 Ft
  • Ajándékozható filmek: 350 Ft-tól
  • Kölcsönzés: külön díjjal, változó áron

A Filmio nemcsak olcsó alternatíva, hanem egyfajta kulturális misszió is: az előfizetéssel a magyar filmes örökség fennmaradását és digitalizációját támogatják. Azok számára ajánlott, akik szeretnék újranézni a magyar filmtörténet klasszikusait, vagy felfedezni kevésbé ismert, de jelentős hazai alkotásokat.

Rakuten TV – ingyenes filmnézés reklámokkal

A Rakuten TV az egyik legnépszerűbb európai AVOD (reklámokkal támogatott) platform, mely Magyarországon is ingyen nézhető filmkatalógust kínál. A kínálat vegyes, a klasszikusoktól a korábbi blockbusterekig többféle tartalom megtalálható.

  • Ingyenes használat reklámokkal
  • Kölcsönzés: 799-999 Ft
  • Vásárlás: 1999-3999 Ft

A rendszer nagy előnye, hogy előfizetés nélkül is nézhetünk filmeket, így azok számára ideális, akik alkalmanként fogyasztanak tartalmat, és nem szeretnék hosszú távú költséggel terhelni a hónap végi kiadásokat. Bár a kínálat nem a legfrissebb premierekre épül, időről időre bekerülnek nagy címek is.

Scream! – a horrorrajongók paradicsoma

A Scream! egy tematikus platform, mely teljes egészében a horror műfajára épül. A kínálat elsősorban a műfaj kedvelőinek kedvez: slasher-klasszikusok, modern pszichothrillerek, B-kategóriás kultfilmek és friss horrorfilmek is megtalálhatók rajta.

  • Havidíj: 990 Ft
  • 7 napos ingyenes próba
  • Minden előfizető számára havi páros mozibérlet premier előtti vetítésre

A Scream! különlegessége, hogy a digitális előfizetés mellé havi mozis hozzájárulást is ad, amivel egyedülálló értéket teremt a magyar piacon. Aki a műfaji különlegességeket vagy a nehezen beszerezhető horrorokat keresi, biztosan talál magának új kedvenceket.

Crunchyroll – az anime világának legnagyobb digitális otthona

A Crunchyroll a világ talán legszélesebb animekatalógusát kínálja, melyben japán és koreai tartalmak, sőt videojátékokkal és zenével kapcsolatos csatornák is elérhetők.

  • Havidíj: 1890 Ft
  • Ingyenes próba elérhető

A platform azoknak ajánlott, akik kifejezetten anime- vagy kelet-ázsiai popkultúra-rajongók. A kínálat mérete és frissessége miatt a Crunchyroll a nemzetközi animefogyasztás első számú szolgáltatója, magyar előfizetői bázisa pedig folyamatosan nő.

Selekt TV – tartalmak széles spektruma, ingyenes hozzáféréssel is

A Selekt egy vegyes tartalmú platform: sportközvetítések, filmek, sorozatok, gyerekcsatornák, gasztro- és ismeretterjesztő műsorok is megtalálhatók rajta.

  • Előfizetéssel elérhető, a díjat a Telekom határozza meg
  • Selekt Light: ingyenes, de limitált tartalommal

A Selekt különösen azok számára hasznos, akik már eleve Telekom TV-előfizetők, és szeretnének egy helyen hozzáférni különféle tematikus csatornák digitális tartalmaihoz.

A streamingpiac drágulása a magyar fogyasztókat is arra ösztönzi, hogy új platformokat fedezzenek fel. A kisebb szolgáltatók nemcsak olcsóbbak, hanem sok esetben különlegesebb vagy kulturálisan értékesebb tartalmat kínálnak, mint a nemzetközi óriások. A megfizethető alternatívák piaca ma már elég széles ahhoz, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő csomagot – legyen szó hazai filmekről, művészmoziról, horrorfilmekről vagy animeuniverzumról.

