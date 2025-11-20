A streamingpiac az elmúlt két évben látványosan átrendeződött: miközben a nagy nemzetközi szolgáltatók egymással versengve emelik előfizetési díjaikat, a fogyasztók egyre inkább költséghatékony megoldásokat keresnek. A havi szórakozás ma már komoly tétel a családi büdzsében, és sok háztartásban az is kérdés, hogy valóban megéri-e több ezer forintot fizetni olyan katalógusokért, melyek tartalma nem feltétlenül bővül a díjak ütemében. Így került előtérbe egy olyan alternatív streamingvilág, mely kevésbé ismert ugyan, de jóval pénztárcabarátabb, és sok esetben értékesebb, különlegesebb tartalmat kínál, mint a globális óriások.

Streamingárak Magyarországon: ezekkel lehet kiváltani a folyamatosan dráguló Netflixet és Disney+-t / Fotó: Shutterstock

A nemzetközi trendek már régóta azt mutatják, hogy a felhasználók nem csak a mainstream filmekre és sorozatokra kíváncsiak. A rétegplatformok olyan hiánypótló területeket fednek le – legyen az művészfilm, magyar klasszikus, anime vagy horror –, melyeket a nagy streamingcégek csak korlátozottan vagy egyáltalán nem szolgálnak ki. A magyar piacon mostanra több olyan szolgáltatás is elérhető, melyek akár harmadannyiba kerülnek, mint a legismertebb versenytársak, mégis stabil, minőségi vagy éppen exkluzív tartalommal várják a nézőket.

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a platformokat, melyek a dráguló streamingkorszakban is jó alternatívát jelentenek.

Cinego – a magyar művészmozik és fesztiválfilmek otthona

A Cinego a hazai piacon egyértelműen a minőségi, művészeti fókuszú tartalomra épít. A platform katalógusa a nagy filmfesztiválok díjnyertes alkotásait, európai szerzői filmeket és hazai artmozik közönségkedvenceit gyűjti egy helyre. A hangsúly nem a hollywoodi látványfilmekre, hanem a gondolatébresztő, díjazott, sokszor nehezebben elérhető filmekre kerül.

Havidíj: 1790 Ft

Kölcsönzés: 900 Ft (30 nap elérhetőség, 48 óra lejátszás)

Letöltés: 1300 Ft (örök tulajdon, MP4 formátumban)

A Cinego azok számára ideális, akik a tömegpiaci kínálaton túlmutató filmélményeket keresnek. A katalógus változatossága és kurátori szemlélete miatt ez a platform ma már egy önálló kulturális tér, mely a magyar művészfilm-kedvelők első számú digitális találkozóhelyévé vált.