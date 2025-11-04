Előre szólt a magyar vezérigazgató: ha ezt meglépik Magyarországon, el kell képzelni Győrt Audi, Kecskemétet Mercedes, Debrecent BMW nélkül – „Én nem szeretném"

A Tisza Párt egyik szakértője kijelentette, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetnék a külföldi cégeknek adott adókedvezményeket, elgáncsolva ezzel a gazdaság egyik alappillérét. Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója azonban figyelmeztetett: ez súlyos versenyhátrányt jelentene Magyarországnak, és veszélybe sodorná a nagyberuházásokat, amelyek városok ezreinek adnak megélhetést.

Joó István, a HIPA vezetője szerint a Tisza Párt adópolitikai tervei versenyhátrányt és munkahelyvesztést hoznának, miközben az adókedvezmények minden vállalatra érvényesek / Fotó: Horváth Viktor / Joó István / Facebook

A Bloomberg keddi riportja nagy hullámokat vert Budapesten: a lapnak nyilatkozó Kármán András, a Tisza Párt adószakértője és gazdasági tanácsadója kijelentette, hogy kormányra kerülésük esetén visszavonnák a külföldi vállalatoknak járó „túlzó” adókedvezményeket.

A terv érintené a magyar ipar legfontosabb befektetőit, köztük a BMW-t, a Mercedest, az Audit és az ázsiai akkumulátoróriásokat is.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója a Facebookon reagált a hírre, és határozottan visszautasította a felvetést. Mint írta, „a társasági adókedvezmény az EU-s szabályok alapján minden beruházó vállalatot megillet, nem lehet különbséget tenni magyar és nem magyar között”. Hozzátette, a kis- és középvállalatok még nagyobb arányú támogatást is igénybe vehetnek, így szó sincs arról, hogy a magyar szereplők hátrányt szenvednének.

Joó szerint a kedvezmények elvétele súlyos versenyhátrányt jelentene Magyarország számára a befektetési versenyben.

Egyes versenytárs országok ráadásul teljes adómentességet adnak. Nálunk ennek mértéke 80 százalék

– írta a kormánybiztos, aki szerint ennek megszüntetése azt jelentené, hogy egyetlen új nagyvállalat sem választaná Magyarországot.

A HIPA vezetője emlékeztetett arra is, hogy a támogatott beruházások sokszorosan megtérülnek az államnak, hiszen a cégek

munkahelyeket teremtenek;

adókat és járulékokat fizetnek;

valamint beszállítói láncokat építenek ki.

„Lehet, hogy mások igen, de én nem tudnám és nem is szeretném elképzelni Kecskemétet a Mercedes, Debrecent a BMW vagy Győrt az AUDI nélkül” – tette hozzá.

Gazdasági katasztrófához vezetne a Tisza Párt adóterve

A Bloomberg-elemzés szerint a Tisza gazdasági programja széles körű átalakítást ígér, amelyben az adókedvezmények mellett papíron a különadók csökkentése, valamint a vagyonadó és az euró bevezetése is szerepel. Kármán úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi rendszer „túlzottan a külföldi multikra épül”, miközben más ágazatok, például a bankok és a kiskereskedelem, extra terheket viselnek.