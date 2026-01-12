Deviza
Ónos esőt is kapunk a rendkívüli hideg mellé: ezeket a területeket érinti – fontos teendőkre figyelmeztetnek a hatóságok

Senki se induljon útnak ott, ahol meteorológiai riasztás lesz érvényben. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy jelentős mennyiségű ónos eső érkezhet az országba.
VG/MTI
2026.01.12, 15:43
Frissítve: 2026.01.12, 16:00

Jelenleg nincs érvényben meteorológiai riasztás, azonban ha lesz ilyen – akár citromsárga, akár narancs, akár piros – az ónos eső miatt, az érintett területen senki ne induljon útnak – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten. Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint elzárt település és lezárt útszakasz sehol sincs az országban. Vasárnap a Vértesboglár és Csákvár, illetve a Csákvár és Lovasberény közötti utat átmenetileg le kellett zárni, mivel hóátfúvás alakult ki, azonban ezeket az útzárakat a vasárnap esti órákban fel lehetett oldani.

A Dunán jégzajlás figyelhető meg, a hét elején pedig ónos eső is érkezhet / Fotó: Purger Tamás / MTI

Az alezredes elmondta, hogy a közutakon vasárnap hóátfúvások miatt 20 centiméteres hóréteg alakult ki helyenként, a közútkezelő a havat folyamatosan takarította ezekről az utakról. Összesen 150 munkagép dolgozott vasárnap az utak takarításán és a síkosságmentesítésen. Kiemelte, hogy a vasúti közlekedésben váltóhibák miatt vasárnap néhány helyen pótlóbuszok közlekedtek, a hétfői napon is néhány vasútvonalon ez a helyzet áll fenn, a MÁV honlapján azonban pontosan elérhető, hogy mely szakaszok ezek.

„Ettől a néhány vasútvonaltól eltekintve minden vonalon menetrend szerint halad a vasúti közlekedés. Vasárnap 35 és 90 perces késések is előfordultak a váltóhibák miatt, hétfőn azonban már csak 5-10 perces késésekkel kell számolni a vasúti közlekedésben” – mondta Mukics Dániel, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy busszal hétfőn három település: Gombolyag, Tagyospuszta és Vindornyalak nem érhető el, ezek azonban közúton személyautóval megközelíthetők.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a közszolgáltatások mindenhol megfelelően működnek, az egészségügyben a betegellátás zavartalan, a légi közlekedésben sehol sincsen fennakadás, és a vízi közlekedés is folyamatos, zavartalan mindenhol.

Elmondta, hogy a Dunán és a Tiszán jégzajlás figyelhető meg, a jégtörő hajók készenlétben állnak mindenhol, azonban ezek bevetésére eddig nem volt szükség. Több folyón is összefüggő jégréteg alakult ki, a folyóvizek jegére lépni azonban mindenhol tilos. Állóvíz jegére csak ott lehet lépni, ahol a vízfelület kezelője megmérte a jég vastagságát, az elérte a 10-12 centiméteres, biztonságos vastagságot, és a kezelő kijelölte azt a területet, ahol biztonságosan lehet sportolni a természetes vízfelület jegén.

Az alezredes arról is beszámolt, hogy a tűzoltókat vasárnap 54 helyszínre riasztották a rendkívüli téli időjárással kapcsolatban: 41 épületben jelentkezett tűz – ez a szám magasabb, mint ilyenkor megszokott –, jégről és jég alól azonban senkit nem kellett kimenteni.

Fokozott óvatosságra van szükség, ónos eső is jöhet

Vasárnap a rendőrség 106 közlekedési balesetnél avatkozott be, ezek közül egy sem volt halálos kimenetelű, 12 azonban személyi sérüléssel járt – hangsúlyozta. Tájékoztatása szerint a Terrorelhárítási Központ (NEK) és a Honvédség 2544 elszigetelten, egyedül élő idős ember hogylétéről győződött meg. Az Országos Mentőszolgálat munkatársait 3432 esetben riasztották, akiknek 595 traumás eredetű sérültet kellett ellátniuk.

Mukics Dániel a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hétfő délután, illetve este a Dunántúlon havazás várható: 1-5 centiméter friss hóréteg alakulhat ki. Estétől északnyugaton, illetve a Dunántúlon ónos eső veszélyére van lehetőség, a Dunától keletre pedig mínusz 15 Celsius-fok is várható.

Ahol meteorológiai riasztás lesz érvényben ónos eső miatt, ott, aki teheti, inkább maradjon otthon, megelőzve ezzel a baleseteket

– hívta fel a figyelmet a szóvivő.

Akcióban a rend őrei a rendkívüli hidegben

Balogh János országos rendőrfőkapitány kiemelte, a rendőrök a téli időjárásra tekintettel a rászorulók segítése érdekében az elmúlt másfél hétben több mint 14 ezer személyt kerestek fel, a többi között a kihűlés kockázata miatt, közülük körülbelül nyolcszáznegyvenen kértek segítséget a hatóságtól. Ezeket a szolgálatokat önállóan, illetve a polgárőrséggel közösen hajtották végre.

A közlekedésbiztonság területén a helyzet konszolidálódott. A jégen tartózkodás szabályainak megszegése miatt több mint 2200 ellenőrzést végeztek, 86 esetben figyelmeztetést alkalmaztak, két személlyel szemben azonban helyszíni bírságot szabtak ki, velük szemben szabálysértés miatt feljelentést is tettek – közölte Balogh.

Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke azt mondta, a rendkívüli időjárási viszonyok közepette a polgárőrök tömegesen jelentkeztek a rendkívüli szolgálatra, és naponta 5-6 ezer polgárőr egyszerre, átlagosan 4 órában teljesített karitatív szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy január 6. és 11. között körülbelül 30-35 ezer polgárőr vehetett részt a veszélyhelyzet elhárításában.

A polgárőrök leginkább az iskolák és óvodák, valamint idős emberek lakásainak környékén végeztek hóeltakarítást, illetve felkeresték az idős, magatehetetlen embereket.

A polgárőrök körülbelül 10 éve működő tanyaprogramja kiválóra vizsgázott a rendkívüli helyzetben, a nagyvárosokban pedig a polgárőrök leginkább a hajléktalanellátásban jeleskedtek. A polgárőrök az előző napokban legalább hét ember életét mentették meg – emelte ki Túrós András.

