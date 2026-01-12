Egyre jobban elhúz a BMW a Mercedestől az e-autók piacán, de az új stuttgarti modellek trendfordítók lehetnek

Egyre jobban lemarad a Mercedes-Benz Group a BMW-től az elektromos járművek értékesítésében, így a stuttgarti óriás már csak a közeljövőben piacra érkező modelljeiben bízhat, melyek feléleszthetik az érdeklődést villanyhajtású kínálata iránt.

Kemény verseny vár idén is a Mercedesre / Fotó: Eric Thayer

Csökkent a Mercedes teljes értékesítése is

A Mercedes ugyanis tavaly 168 800 teljesen elektromos járművet adott el, ami 9 százalékos csökkenés 2024-hez képest – közölte hétfőn a konszern. A BMW elektromosjármű-eladásai ezzel szemben 3,6 százalékkal, 442 072-re emelkedtek. Az egyre növekvő kontraszt hatalmas kihívás Ola Kallenius, a Mercedes vezérigazgatója számára, aki mindenáron be akarja bizonyítani, hogy a vállalat képes lépést tartani versenytársaival az elektromos járművekre való sikeres áttérésben.

A következő év lesz Kallenius kemény próbatétele. Vajon képes lesz-e megfordítani a negatív trendet, és meglódulnak-e a Mercedes e-autó-eladásai, miközben a kínai autógyártók villámgyorsan terjeszkednek, és a fogyasztói hangulat is összevissza billeg Ázsiában és Európában is?

Míg 2025-ben némi sikert aratott a Kecskeméten letelepedett vállalat – például a Mercedes G osztályú terepjáróinak rekordértékesítésével –, idén tovább nehezítik a terepet az amerikai védővámok és a luxusszegmensbe betörni kívánó kínai gyártók is.

A Mercedes teljes értékesítése egyébként 9 százalékkal, 1,8 millió darabra esett vissza 2025-ben, ami a vállalat egyik leggyengébb éves teljesítménye az utóbbi években. A kínai kiszállítások 19 százalékkal csökkentek, mivel a hazai márkák jönnek fel, mint a talajvíz. A Mercedes E osztály, valamint az ahhoz hasonló, közepes méretű modelleket magában foglaló legfontosabb szegmensben pedig a stuttgartiak eladásai globálisan 10 százalékkal, 1,05 millió darabra csökkentek.

Van ok a bizakodásra

Továbbra is van oka azonban a Mercedesnek a bizakodásra az e-üzletágban. A vállalat új elektromos CLA-szedánját a Brüsszeli Nemzetközi Autószalonon az Év Európai Autójának választották, és mind a CLA, mind a hamarosan piacra kerülő, szintén akkumulátoros GLC megrendelései 2026 második feléig beteltek.