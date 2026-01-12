Deviza
EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,46 -0,1% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,33% EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,46 -0,1% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 954,17 +0,38% MTELEKOM1 854 -0,43% MOL3 186 -0,44% OTP37 060 +1,27% RICHTER10 200 -0,78% OPUS553 -0,36% ANY7 720 +1,3% AUTOWALLIS148,5 -1,68% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 316,65 +0,17% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 580,24 +0,61% BUX116 954,17 +0,38% MTELEKOM1 854 -0,43% MOL3 186 -0,44% OTP37 060 +1,27% RICHTER10 200 -0,78% OPUS553 -0,36% ANY7 720 +1,3% AUTOWALLIS148,5 -1,68% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 316,65 +0,17% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 580,24 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
német autógyártók
Mercedes
BMW

Egyre jobban elhúz a BMW a Mercedestől az e-autók piacán, de az új stuttgarti modellek trendfordítók lehetnek

A BMW mellett egyre nagyobb kihívást jelentenek a kínai gyártók is. A Mercedes új elektromos modelljei iránt azonban óriási az érdeklődés, fél évre előre betelt a rendelési keret.
Murányi Ernő
2026.01.12, 15:33
Frissítve: 2026.01.12, 16:07

Egyre jobban lemarad a Mercedes-Benz Group a BMW-től az elektromos járművek értékesítésében, így a stuttgarti óriás már csak a közeljövőben piacra érkező modelljeiben bízhat, melyek feléleszthetik az érdeklődést villanyhajtású kínálata iránt.

Mercedes sold 168,800 fully electric vehicles last year, down 9% from 2024.
Kemény verseny vár idén is a Mercedesre / Fotó: Eric Thayer

Csökkent a Mercedes teljes értékesítése is

A Mercedes ugyanis tavaly 168 800 teljesen elektromos járművet adott el, ami 9 százalékos csökkenés 2024-hez képest – közölte hétfőn a konszern. A BMW elektromosjármű-eladásai ezzel szemben 3,6 százalékkal, 442 072-re emelkedtek. Az egyre növekvő kontraszt hatalmas kihívás Ola Kallenius, a Mercedes vezérigazgatója számára, aki mindenáron be akarja bizonyítani, hogy a vállalat képes lépést tartani versenytársaival az elektromos járművekre való sikeres áttérésben.

A következő év lesz Kallenius kemény próbatétele. Vajon képes lesz-e megfordítani a negatív trendet, és meglódulnak-e a Mercedes e-autó-eladásai, miközben a kínai autógyártók villámgyorsan terjeszkednek, és a fogyasztói hangulat is összevissza billeg Ázsiában és Európában is?

Míg 2025-ben némi sikert aratott a Kecskeméten letelepedett vállalat – például a Mercedes G osztályú terepjáróinak rekordértékesítésével –, idén tovább nehezítik a terepet az amerikai védővámok és a luxusszegmensbe betörni kívánó kínai gyártók is.

A Mercedes teljes értékesítése egyébként  9 százalékkal, 1,8 millió darabra esett vissza 2025-ben, ami a vállalat egyik leggyengébb éves teljesítménye az utóbbi években. A kínai kiszállítások 19 százalékkal csökkentek, mivel a hazai márkák  jönnek fel, mint a talajvíz. A Mercedes E osztály, valamint az ahhoz hasonló, közepes méretű modelleket magában foglaló legfontosabb szegmensben pedig a stuttgartiak eladásai globálisan 10 százalékkal, 1,05 millió darabra csökkentek.

Van ok a bizakodásra

Továbbra is van oka azonban a Mercedesnek a bizakodásra az e-üzletágban. A vállalat új elektromos CLA-szedánját a Brüsszeli Nemzetközi Autószalonon az Év Európai Autójának választották, és mind a CLA, mind a hamarosan piacra kerülő, szintén akkumulátoros GLC megrendelései 2026 második feléig beteltek.

 

A Mercedes részvényárfolyama hétfő délutánig 1,7 százalékkal, 59,33 euróra, míg a BMW-é 2,1 százalékkal, 90,1 euróra csökkentek. Az év eleje óta pedig a Mercedes-Benz papírjai 1,2 százalékkal, míg a BMW-é 3,4 százalékkal gyengültek.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu