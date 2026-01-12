Deviza
Különleges látványt nyújt a világ egyetlen víz alatti körforgalma

Az Eysturoy-alagútnak és jellegzetes körforgalmának köszönhetően a Feröer-szigetek fővárosából, Tórshavnból a második legnépesebb szigetre vezető út időtartama jelentősen, mindössze 16 percre csökkent.
VG
2026.01.12, 16:36
Frissítve: 2026.01.12, 16:58

Az észak-atlanti térségben, nagyjából félúton Norvégia és Izland között létezik egy különleges vulkanikus eredetű szigetcsoport, a Feröer. A tizennyolc kisebb-nagyobb szigetből, valamint számtalan sziklazátonyból álló archipelágus jelenleg Dánia autonóm területének számít, és összlakossága 53 ezer fő. A szigeteket tengerszorosok választják el egymástól, a legnépesebbek között azonban tenger alatti alagutakat is építettek, szám szerint hármat. Közülük a leghíresebb az Eysturoy névre keresztelt tenger alatti alagúthálózat, amely 2020. december 19-én nyílt meg, mindössze négyévnyi építés után. Ennek a szívében, 72 méterrel a felszín alatt található a lenyűgöző víz alatti körforgalom.

Az Eysturoy-alagútban található a világ első víz alatti körforgalma / Fotó: Shutterstock

Hetvenkét méterrel a felszín alatt található a világ első víz alatti körforgalma

Az alagút a Feröer-szigeteken megvalósított valaha volt legnagyobb infrastrukturális beruházás, és körülbelül 260 millió euróba került. A rajta történő áthaladás 75 dán korona (körülbelül 3850 forint) útdíjjal jár, amelyet automatikusan számláznak, miközben egy kamera beolvassa a rendszámtáblát. Éves előfizetés nélkül az útdíj azonban 175 dán korona (kb. 9000 forint).

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

