Putyin ezt biztosan nem fogja szó nélkül hagyni: érkeznek a Lynxek Ukrajnába

A német Rheinmetall védelmi konszern bejelentette, hogy az év elején leszállította az első öt Lynx KF-41 gyalogsági harcjárművet (IFV), a következő lépés pedig további járművek beszerzése lesz, beleértve az ukrajnai gyártást is – közölte az Interfax hírügynökség.

A német Rheinmetall harcjárműveket szállít Ukrajnának – állami finanszírozásból / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ukrajnába érkeznek a Lynxek

A Rheinmetall további rendszereket szállít Ukrajnának. Az ország már 2026 elején megkapja az első Lynx KF-41 gyalogsági harci járműveit. A vonatkozó szerződést 2025 decemberében írták alá. Az első öt harci jármű megrendelésének értéke két számjegyű millió euró, a rendszereket a Német Szövetségi Köztársaság finanszírozza

– jelentette be a vállalat a honlapján. A Lynx KF-41 mellett hozott döntés Ukrajna haderejének vezetősége részéről alapos tesztelés után született.

Hálásak vagyunk Ukrajna bizalmáért... Köszönjük a német kormány támogatását is. Ez a megrendelés alapvető siker, amely aláhúzza Ukrajna támogatására irányuló folyamatos erőfeszítéseinket

– nyilatkozta Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója.

Hibrid hadviselésre tervezték

A Lynx KF-41 családot úgy tervezték, hogy megfeleljen a jelenlegi és a jövőbeli harctéri követelményeknek, hangsúlyt fektetve a magas fokú modularitásra. A Rheinmetall jelentése szerint a jármű nyitott elektronikus felépítéssel és a kategóriájában legnagyobb védett belső térrel rendelkezik, így

jelentős a potenciálja a jövőbeli technológiák integrálása és az új küldetési profilokhoz való alkalmazkodás terén.

Skálázható súlykoncepciója, hatékony hajtáslánca és fejlett védelmi rendszerei ötvözik a nagy mobilitást a maximális biztonsággal. Ezenkívül a Lynx kiemelkedik a legénység ergonómiájára való erős összpontosításával, amely hatékony és kényelmes működést tesz lehetővé még hosszabb küldetések során is.

Korábban Ukrajna diszkréten átvett egy új, az Egyesült Államokban kifejlesztett légvédelmi rendszert operatív tesztelésre – a Defense Express január 11-én közzétett elemzése szerint. Ez egy nemrég kifejlesztett, rövid hatótávolságú légvédelmi rendszer, amelyet az amerikai V2X védelmi cég gyárt, és amely AGM-114L Longbow rakétákat alkalmaz légi célok elfogására.