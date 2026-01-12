Ukrajna keleti területei áram nélkül maradnak: a szolgáltató a legrosszabbtól tart — százezrek maradtak fűtés nélkül a téli hidegben

Ukrajna hat régiójában részlegesen megszűnt az áramellátás, így a fűtés lehetősége is, az energetikai létesítmények orosz drón- és rakétatalálatainak rongálása miatt — közölte az Ukrenergo áramszolgáltató vállalat.

Ukrajna áramellátása akadozik bizonyos régiókban, számos háztartás maradt fűtés nélkül a téli hidegben / Fotó: AFP

A Telegram-csatornán közzétett nyilatkozatban az Ukrenergo vállalat

Odesszában,

Zsitomirben,

Csernyihivben,

Szumiban,

Harkovban,

Dnyipropetrovszkban (az ukrán hadsereg által ellenőrzött részén)

és Donyeckben

számolt be az áramellátás akadozásáról vagy teljes kimaradásáról.

Egyre súlyosabb támadásokkal csapnak le az oroszok Ukrajnára

Január 9-én éjjel az orosz csapatok masszív csapást mértek, többek között az Oresnyik közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszerrel, a kritikus fontosságú létesítményekre és az ukrán hadipari komplexumot ellátó energia-infrastruktúrára. Ez volt a válasz az ukrán fegyveres erők sikertelen kísérletére, hogy december 28-án megtámadják Vlagyimir Putyin rezidenciáját a Novgorod régióban.

Noha Ukrajna nem rendelkezik az Oresnyik elfogásához szükséges eszközökkel,

a Lengyelországban és Romániában található Aegis Ashore ütegek SM-3 Block IIA rakétái képesek lehetnek erre, ahogy a Németország birtokában lévő Arrow 3 rendszerek is.

A hiperszonikus rakéta lelövése az űrben azt is eredményezheti, hogy egyes darabjai Oroszországra hullnak vissza, ráadásul az elfogórakéták indítása is hasonló a ballisztikus rakétákéhoz, ami félreértésekre adhat okot.

2025-ben az oroszok újra a lefagyasztás módszerét választották

2025-ben már látható volt, hogy a tél közeledtével Moszkva újra a 2022-es stratégiához nyúl vissza: az energiahálózat megsemmisítésével próbálja megtörni az ukrán ellenállást.

Csak októberben három nagyszabású támadás érte az ország villamosenergia-rendszerét, és legalább hétszer csaptak le gázkitermelő vagy gáztovábbító létesítményekre.

A célpontok között voltak olyan transzformátorállomások is, amelyek a nukleáris biztonság szempontjából kulcsfontosságúak. A támadások új taktikát követtek: a korábbi szórt csapások helyett most többször tíz drón irányul egyetlen objektumra, mindegyik 90 kilogrammos robbanófejjel felszerelve. Az idei ukrán fűtési szezon minden korábbinál nehezebb lesz.