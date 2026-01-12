Deviza
EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,46 -0,1% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,33% EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,46 -0,1% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 935,22 +0,36% MTELEKOM1 854 -0,43% MOL3 186 -0,44% OTP37 050 +1,24% RICHTER10 200 -0,78% OPUS553 -0,36% ANY7 700 +1,04% AUTOWALLIS148,5 -1,68% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 313,17 +0,14% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 580,17 +0,61% BUX116 935,22 +0,36% MTELEKOM1 854 -0,43% MOL3 186 -0,44% OTP37 050 +1,24% RICHTER10 200 -0,78% OPUS553 -0,36% ANY7 700 +1,04% AUTOWALLIS148,5 -1,68% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 313,17 +0,14% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 580,17 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint árfolyam
dollár
euró

Meggyűrték a forintot – idén még nem volt ilyen drága az euró, és ebben a dollár is ludas

Felemásan teljesít a hét legelején a hazai fizetőeszköz. A befektetők adják a dollárt, és euróra váltanak, a forint ebből egyelőre inkább vesztesen jön ki.
K. T.
2026.01.12, 15:24
Frissítve: 2026.01.12, 16:04

Nem muzsikál jól a hét elején a hazai fizetőeszköz. A forint a délelőtti gyengülést követően tovább rontott pozícióin, a gyenge ipari adat és a dollárból az euróba menekülő befektetők lépése sem kedvez ma a kurzusnak, amely idei mélyponta ért az euróval szemben.

forint, euró, dollár
Idei mélypontra gyengült a forint az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

A közös európai pénz jegyzése a kora reggeli, 386,1-es szintől 387,1 forintig emelkedett délután három óráig. Ez 0,3 százalékos leértékelődés a hazai fizetőeszköz számára. 2026-ban először jár ilyen magaslaton a váltási árfolyam.

A dollár jelentősen gyengült azt követően, hogy Washington jogi lépésekkel fenyegette meg a Federal Reserve elnökét. A befektetők attól tartanak, hogy az amerikai jegybank nyomás alá kerülhet. Ez hosszabb távon is növelheti a dollár kockázati felárát

Az amerikai fizetőeszköz vesszőfutásából 0,1 százalékos előnyt tudott kovácsolni a forint. A keresztárfolyam 331,3-ig ereszkedett vissza ezzel.

Az Erste elemzői kommentárja szerint az idei év eddig nem a magyar devizáé: a legerősebb szinten az első kereskedési napon volt a forint. A dollár elmúlt hetekben tapasztalt erősödése is erős ellenszél a hazai fizetőeszköz számára.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A mai gyengülést magyarázhatja, hogy gyenge ipari adat látott napvilágot hétfő reggel, a német adatokkal szemben itthon havi alapon is csökkenés következett be. 

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,4551 -0,1%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Holnap a legfrissebb, decemberi inflációs adatokat közlik a tengerentúlon és itthon is, a forint árfolyamát ezek a kiemelt fontosságú makrogazdasági mutatók is megmozgathatják majd. Az Ersténél úgy vélik, ha a magyar inflációról a várt vagy annál alacsonyabb szám érkezik, akkor jó esély nyílik egy kamatvágásra az elkövetkezendő időszakban.

A pesti tőzsdén elillant a kezdeti lendület, a BUX délután három óra után 0,05 százalékkal ereszkedett, 116 450 pontig. A vezető magyar nagypapírok közül csak az OTP tudott drágulni, 0,2 százalékkal. A Mol kurzusa 0,3 százalékkal, a Richter jegyzése 0,7 százalékkal, a Magyar Telekomé pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1416 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu