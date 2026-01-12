Meggyűrték a forintot – idén még nem volt ilyen drága az euró, és ebben a dollár is ludas
Nem muzsikál jól a hét elején a hazai fizetőeszköz. A forint a délelőtti gyengülést követően tovább rontott pozícióin, a gyenge ipari adat és a dollárból az euróba menekülő befektetők lépése sem kedvez ma a kurzusnak, amely idei mélyponta ért az euróval szemben.
A közös európai pénz jegyzése a kora reggeli, 386,1-es szintől 387,1 forintig emelkedett délután három óráig. Ez 0,3 százalékos leértékelődés a hazai fizetőeszköz számára. 2026-ban először jár ilyen magaslaton a váltási árfolyam.
A dollár jelentősen gyengült azt követően, hogy Washington jogi lépésekkel fenyegette meg a Federal Reserve elnökét. A befektetők attól tartanak, hogy az amerikai jegybank nyomás alá kerülhet. Ez hosszabb távon is növelheti a dollár kockázati felárát.
Az amerikai fizetőeszköz vesszőfutásából 0,1 százalékos előnyt tudott kovácsolni a forint. A keresztárfolyam 331,3-ig ereszkedett vissza ezzel.
Az Erste elemzői kommentárja szerint az idei év eddig nem a magyar devizáé: a legerősebb szinten az első kereskedési napon volt a forint. A dollár elmúlt hetekben tapasztalt erősödése is erős ellenszél a hazai fizetőeszköz számára.
A mai gyengülést magyarázhatja, hogy gyenge ipari adat látott napvilágot hétfő reggel, a német adatokkal szemben itthon havi alapon is csökkenés következett be.
Holnap a legfrissebb, decemberi inflációs adatokat közlik a tengerentúlon és itthon is, a forint árfolyamát ezek a kiemelt fontosságú makrogazdasági mutatók is megmozgathatják majd. Az Ersténél úgy vélik, ha a magyar inflációról a várt vagy annál alacsonyabb szám érkezik, akkor jó esély nyílik egy kamatvágásra az elkövetkezendő időszakban.
A pesti tőzsdén elillant a kezdeti lendület, a BUX délután három óra után 0,05 százalékkal ereszkedett, 116 450 pontig. A vezető magyar nagypapírok közül csak az OTP tudott drágulni, 0,2 százalékkal. A Mol kurzusa 0,3 százalékkal, a Richter jegyzése 0,7 százalékkal, a Magyar Telekomé pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.