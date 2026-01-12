A német Birkenstock cipőgyártó vállalat hétfőn közzétett előzetes számai szerint az első pénzügyi negyedév bevétele elmaradt az elemzői várakozásoktól, ami jól jelzi, hogy a fogyasztók egyre óvatosabbá váltak a nem létfontosságú termékek vásárlásakor a fokozódó gazdasági bizonytalanság közepette.

Megtorpant a nagy német cipőgyártó növekedése: megszenvedi a Birkenstock a vámokat és az óvatos fogyasztókat / Fotó: NurPhoto via AFP

A német cipőgyártó vállalat a 2025. december 31-én zárult negyedévre 402 millió euró (megközelítőleg 157 milliárd forint) árbevételt vár, ami kissé alatta marad az LSEG által összegyűjtött elemzői konszenzusnak, amely 403,3 millió eurót (körülbelül 157,3 milliárd forint) jelzett előre. Bár az eltérés nem jelentős, a piac érzékenyen reagált:

a Birkenstock részvényei a tőzsdenyitás előtti kereskedésben csaknem 4 százalékos mínuszba kerültek, miközben az árfolyam 2025-ben összességében már mintegy 28 százalékkal esett.

A cég működését tovább nehezítik az Egyesült Államok által az Európai Unióval szemben alkalmazott vámok, melyek egyrészt növelik az importált termékek költségeit, másrészt a vásárlók számára is magasabb árakat eredményeznek. Ez a környezet különösen érzékenyen érinti az olyan prémium-életmódmárkákat, mint a Birkenstock, melyek termékei jellemzően a diszkrecionális költések körébe tartoznak.

Nehéz éve lesz Birkenstocknak

A vállalat már decemberben jelezte, hogy a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó profitvárakozásai az elemzői becslések alatt alakulhatnak, miközben az éves árbevétel-növekedés üteme is lassabb lehet, mint az előző két évben. Ez arra utal, hogy

a menedzsment tartósabb keresleti kihívásokkal számol a globális piacon.

A most közzétett előzetes adatokat a Birkenstock azzal indokolta, hogy a 2026-os ICR Consumer Conference rendezvényen, valamint a hónap végére tervezett tőkepiaci nap előtt kívánt átfogóbb képet adni a fogyasztói trendekről. A vállalat a teljes, részletes első negyedéves gyorsjelentést február 12-én teszi közzé, amely további iránymutatást adhat a befektetőknek a következő időszak kilátásairól.