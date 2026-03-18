Látványos videó érkezett a Paksi Atomerőmű bővítéséről

A február elején végrehajtott első betonöntés óta Pakson több fázisban épül az 5. blokk nukleáris szigetének alaplemeze. Szükség esetén a kivitelezők éjszakába nyúlóan is dolgoznak.
2026.03.18, 19:11
Frissítve: 2026.03.18, 19:16

Folyamatosan, több fázisban épül Paks II. 5. blokkjának nukleáris szigetének alaplemeze. Tekintettel a terület méretére és az előkészítés összetettségére, a feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében több szekcióra osztották fel a munkagödröt – írja az Origo.

Február elején megkezdődött a betonöntés a Paks II. Atomerőmű 5. blokkjában / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Paks Európa legnagyobb nukleáris beruházása

A Magyar Építők tudósítása szerint egymás mellett halad az egyes területek szerelőbetonozása, a szerelőbeton szigetelése, földelőhálózása. 

Folyik a vasszerelés, a beépítendő szerelvények elhelyezése, illetve az alaplemezszakaszok zsaluzása és betonozása, szükség esetén éjszakába nyúlóan.

Ahogy beszámoltunk róla, február elején lekerült a földbe az első beton a paksi bővítés során, így innentől a projekt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is „építés alatt álló atomerőműnek” minősül, amely zászlóshajója Európa nukleáris újjáéledésének és egyben a garanciája a rezsicsökkentésnek is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor a helyszínen. A tárcavezető az ez alkalomból rendezett ünnepségen kifejtette, hogy ez a mostani esemény ismételten bizonyítja, hogy igaz a régi bölcsesség, miszerint a „magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz”, minthogy a kormányzat még akkor döntött a paksi bővítésről, amikor a nukleáris energia szitokszó volt Európában.

Ez ma Európa legnagyobb és a legelőrehaladottabb nukleáris építkezése – erről itt olvashat bővebben.

A Paks II. beruházásról frissen készült videót alább tekintheti meg:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
