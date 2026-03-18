Látványos videó érkezett a Paksi Atomerőmű bővítéséről

Folyamatosan, több fázisban épül Paks II. 5. blokkjának nukleáris szigetének alaplemeze. Tekintettel a terület méretére és az előkészítés összetettségére, a feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében több szekcióra osztották fel a munkagödröt – írja az Origo.

Február elején megkezdődött a betonöntés a Paks II. Atomerőmű 5. blokkjában / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Paks Európa legnagyobb nukleáris beruházása

A Magyar Építők tudósítása szerint egymás mellett halad az egyes területek szerelőbetonozása, a szerelőbeton szigetelése, földelőhálózása.

Folyik a vasszerelés, a beépítendő szerelvények elhelyezése, illetve az alaplemezszakaszok zsaluzása és betonozása, szükség esetén éjszakába nyúlóan.

Ahogy beszámoltunk róla, február elején lekerült a földbe az első beton a paksi bővítés során, így innentől a projekt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is „építés alatt álló atomerőműnek” minősül, amely zászlóshajója Európa nukleáris újjáéledésének és egyben a garanciája a rezsicsökkentésnek is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor a helyszínen. A tárcavezető az ez alkalomból rendezett ünnepségen kifejtette, hogy ez a mostani esemény ismételten bizonyítja, hogy igaz a régi bölcsesség, miszerint a „magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz”, minthogy a kormányzat még akkor döntött a paksi bővítésről, amikor a nukleáris energia szitokszó volt Európában.

