Deviza
EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93% EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42% BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaárak
gáztárolás
Hormuzi-szoros
közel-keleti válság
árverseny
pánikvásárlás
Európai Unió

Kitört a pánik az EU-ban, elfogyott a gáz a tagállamokban: az oroszok előre szóltak, hogy ez lesz – indul a harc, kinek jut LNG

Európa gázkészletei márciusra 30 százalék alá estek, ami a 2022-es szint óta a legalacsonyabb. Több uniós kormány pedig már a raktározási célok lazítását fontolgatja, hogy elkerülje a pánikvásárlást és az ezzel járó áremelkedéseket.
VG
2026.03.18, 20:02
Frissítve: 2026.03.18, 20:26

Az uniós tagállamok egyre jobban aggódnak a szokatlanul hideg tél következtében rendkívül alacsony szintre zuhant gázkészletek miatt, miközben a globális energiaellátás megroppanása és a közel-keleti válság megnehezíti az újratöltést. Brüsszel így már most riadót fújt: a blokknak együtt kell működnie, hogy elkerüljék a további áremelkedéseket és a pánikvásárlást a kiszolgáltatottá vált Európában.

Szerbia,Gas,Manometer,On,A,Gas,Development,Plant.,Industrial,Gas,Development pánikvásárlás
A közel-keleti válság miatt a kiürült gázkészleteket nyögő Európa könnyen áldozatul eshet a piaci spekulációnak és a pánikvásárlásnak / Fotó: PanSvitlyna / Shutterstock(illusztráció)

Európa gázkészletei rendkívül alacsony szinten vannak: 

a tagállamok márciusra 30 százalék alá csökkentették tartalékaikat, ami messze elmarad az EU által előírt 90 százalékos téli céltól. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy az idei tél hidegebb volt az átlagnál, a gázárak pedig a Hormuzi-szoros részleges lezárása miatt szárnyaltak. Ez az útvonal a világ LNG-készleteinek 20 százalékát érinti, ebből 6 százalékot Európa számára szállítottak.

A Politiconak nyilatkozó ipari és diplomáciai források szerint fennáll a veszély, hogy a tagállamok egyszerre próbálják feltölteni készleteiket, ha a szabályokat nem lazítják. Ez azonnali keresletnövekedést és a kereskedők számára a magas árak kihasználását eredményezheti, ahogy 2022-ben is történt, amikor az energiaárak meghaladták a 300 eurót megawattóránként.

Belföldi pánikvásárlás, külföldi riválisok

Elemzők szerint a készletek feltöltését tovább nehezíti az ázsiai országokkal folytatott verseny, amelyek közvetlenebb hozzáféréssel rendelkeznek a Perzsa-öbölből érkező szállítmányokhoz. Ez középtávon további árnövekedést okozhat, mivel a kereskedők kevésbé hajlandók eladni a gázt tavasszal és nyáron, ha később az még magasabb áron értékesíthetik.

Több európai kormány emiatt már azt mérlegeli, hogy a meglévő rugalmassági lehetőségeket kihasználva lazítson a tárolási célokon, hogy elkerülje a tömeges, pánikszerű vásárlást. Egyes országok pedig a célok akár 30 százalékos csökkentését is javasolják, és egy új EU-s koordinációs mechanizmust szeretnének bevezetni a gázvásárlásokra.

A német gázkészletek például jelenleg 22 százalékos szinten vannak, miután Berlin tavaly sikeresen csökkentette a célokat. 

A német gazdasági miniszter, Katherina Reiche nyilvánosan megnyugtatónak minősítette a helyzetet, ugyanakkor a német INES tárolási szövetség igazgatója, Sebastian Heinermann figyelmeztetett: „A status quo tarthatatlan — a meglévő mechanizmusok nem garantálják megfelelően a gázellátás biztonságát.”

Az iparági lobbiszervezet, az Eurogas is rámutatott, hogy az EU szabályozása a cseppfolyósított földgázra vonatkozóan – amely a legmagasabb árat kínáló vevőhöz kerül – kevésbé vonzóvá teszi Európát a beszállítók számára, tovább szűkítve a kereslet-kínálat egyensúlyát.

Az Európai Bizottság még nem döntött a konkrét válaszlépésekről, de a kérdést kiemelten tárgyalta az energiaügyi miniszterek hétfői csúcstalálkozóján, valamint több nagyköveti és szakértői találkozón is. A cél hivatalosan olyan rugalmas szabályok bevezetése, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára a készletek nyugodtabb feltöltését anélkül, hogy a piac pánikvásárlásba kezdene.

Brüsszelben senkit sem lepett meg az új energiaválság

Az alacsony gáztárolási szintek már korábban is ismertek voltak; a legtöbb tagállam kormánya és a Bizottság azonban eltitkolta, hogy mekkora a hiány

 A figyelmeztetés végül nem épp az orosz Gazpromtól érkezett, amely szerint az egész piac beletörhet a következő feltöltési szezonba, ha a legnagyobb fogyasztó országok egyszerre próbálnak majd bevásárolni.

Ezt már a Gazprom se érti: eltitkolta az EU, mennyire nincs gáz Európában, az oroszok felfedték a valóságot – hatalmas a baj a nyugati mintaországban

Az európai gáztárolók töltöttsége már csak 29 százalék körül van, miközben a kitárolás az enyhe idő ellenére sem állt le. A Gazprom szerint a következő feltöltési szezon így komoly kihívás elé állíthatja az Európai Unió energiapiacát.

 

Energiaválság

1256 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
