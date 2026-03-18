Kitört a pánik az EU-ban, elfogyott a gáz a tagállamokban: az oroszok előre szóltak, hogy ez lesz – indul a harc, kinek jut LNG

Az uniós tagállamok egyre jobban aggódnak a szokatlanul hideg tél következtében rendkívül alacsony szintre zuhant gázkészletek miatt, miközben a globális energiaellátás megroppanása és a közel-keleti válság megnehezíti az újratöltést. Brüsszel így már most riadót fújt: a blokknak együtt kell működnie, hogy elkerüljék a további áremelkedéseket és a pánikvásárlást a kiszolgáltatottá vált Európában.

Európa gázkészletei rendkívül alacsony szinten vannak:

a tagállamok márciusra 30 százalék alá csökkentették tartalékaikat, ami messze elmarad az EU által előírt 90 százalékos téli céltól.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az idei tél hidegebb volt az átlagnál, a gázárak pedig a Hormuzi-szoros részleges lezárása miatt szárnyaltak. Ez az útvonal a világ LNG-készleteinek 20 százalékát érinti, ebből 6 százalékot Európa számára szállítottak.

A Politiconak nyilatkozó ipari és diplomáciai források szerint fennáll a veszély, hogy a tagállamok egyszerre próbálják feltölteni készleteiket, ha a szabályokat nem lazítják. Ez azonnali keresletnövekedést és a kereskedők számára a magas árak kihasználását eredményezheti, ahogy 2022-ben is történt, amikor az energiaárak meghaladták a 300 eurót megawattóránként.

Belföldi pánikvásárlás, külföldi riválisok

Elemzők szerint a készletek feltöltését tovább nehezíti az ázsiai országokkal folytatott verseny, amelyek közvetlenebb hozzáféréssel rendelkeznek a Perzsa-öbölből érkező szállítmányokhoz. Ez középtávon további árnövekedést okozhat, mivel a kereskedők kevésbé hajlandók eladni a gázt tavasszal és nyáron, ha később az még magasabb áron értékesíthetik.

Több európai kormány emiatt már azt mérlegeli, hogy a meglévő rugalmassági lehetőségeket kihasználva lazítson a tárolási célokon, hogy elkerülje a tömeges, pánikszerű vásárlást. Egyes országok pedig a célok akár 30 százalékos csökkentését is javasolják, és egy új EU-s koordinációs mechanizmust szeretnének bevezetni a gázvásárlásokra.

A német gázkészletek például jelenleg 22 százalékos szinten vannak, miután Berlin tavaly sikeresen csökkentette a célokat.

A német gazdasági miniszter, Katherina Reiche nyilvánosan megnyugtatónak minősítette a helyzetet, ugyanakkor a német INES tárolási szövetség igazgatója, Sebastian Heinermann figyelmeztetett: „A status quo tarthatatlan — a meglévő mechanizmusok nem garantálják megfelelően a gázellátás biztonságát.”