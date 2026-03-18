Végveszélyben az atomerőmű-építés: a Roszatom kiadta a riasztást, menekítik az oroszokat – Magyarország dicséretet kapott
Oroszország élesen elítélte a busehri atomerőmű elleni rakétatámadást, és a nemzetközi közösség határozott fellépését sürgeti. A moszkvai külügyi szóvivő külön kiemelte a magyar vezetés külpolitikai bátorságát az EU nyomása közepette.
Oroszország határozottan elítéli az iráni busehri atomerőmű ellen kedden végrehajtott rakétacsapást – jelentette be Marija Zaharova moszkvai sajtótájékoztatóján.
A szóvivő szerint a támadás „felelőtlen és teljességgel elfogadhatatlan”, és elvárja, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és a nemzetközi közösség is egyértelműen ítélje el a történteket.
Az iráni hatóságok közlése szerint egy, az Egyesült Államok vagy Izrael által kilőtt lövedék csapódott be a busehri atomerőmű meteorológiai épülete közelében, a működő reaktorblokk közvetlen szomszédságában. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója elmondta, hogy a létesítmény orosz személyzete evakuálásának harmadik hulláma zajlik, és jelenleg mintegy 480 orosz állampolgár tartózkodik a helyszínen.
Zaharova hangsúlyozta, hogy Moszkva folyamatos kapcsolatban áll a konfliktusban érintett felekkel, és mindenképpen a feszültség csökkentésére szólítja fel őket. Külön kiemelte, hogy a Hormuzi-szoros hajózási problémáit a tárgyalóasztalnál kell rendezni.
Moszkva: az atomerőművek leállása az energiaválságot fűti
A külügyi szóvivő rámutatott, hogy az Irán körüli helyzet közvetlenül veszélyezteti a globális energiaellátást, és kárt okoz a világgazdaságnak. Szerinte a magas energiaárakból és a logisztikai nehézségekből adódó összesített veszteség elérheti a világ GDP-jének 0,5-2 százalékát.
Moszkva emellett elítélte Izrael libanoni polgári célpontok elleni támadásait, és figyelmeztetett, hogy a szárazföldi műveletek további eszkalációt válthatnak ki. Zaharova külön megjegyezte, hogy az európai bürokrácia az orosz energiaforrások elutasításával „rabszolgává tette” saját polgárait, miközben Moszkva továbbra is segíteni kívánja a baráti iráni népet, amely „szörnyű megpróbáltatásokon esik át”.
A sajtótájékoztató végén Zaharova külön hangsúlyozta a magyar vezetés diplomáciai helytállását. Mint mondta, Moszkva nagyra értékeli Magyarország külpolitikai irányvonalát az EU nyomása közepette, és kiemelte, hogy a magyar döntések példaértékűek a nemzetközi színtéren.
Új szint az iráni háborúban: találat érte az egyetlen atomerőművet – igaza volt az oroszoknak, hogy otthagyták
Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét, a déli Bushehrben lévő létesítményt. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint nem keletkezett kár, és sérülés sem történt. Rafael Grossi főigazgató ismét nukleáris baleset kockázatára figyelmeztetett, és felszólította az iráni háborúban részt vevőket, hogy gyakoroljanak önmérsékletet.