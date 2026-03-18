Végveszélyben az atomerőmű-építés: a Roszatom kiadta a riasztást, menekítik az oroszokat – Magyarország dicséretet kapott

Az orosz külügy elítélte a rakétacsapást Iránban, és azonnali nemzetközi reakciót vár. Moszkva szerint a busehri atomerőmű elleni támadás teljesen elfogadhatatlan és felelőtlen.
VG/MTI
2026.03.18, 19:10
Frissítve: 2026.03.18, 19:39

Oroszország élesen elítélte a busehri atomerőmű elleni rakétatámadást, és a nemzetközi közösség határozott fellépését sürgeti. A moszkvai külügyi szóvivő külön kiemelte a magyar vezetés külpolitikai bátorságát az EU nyomása közepette.

Nuclear,Power,Plant,With,Russian,National,Flag,Overlay,Symbolising,Clean atomerőmű
Moszkva szerint az atomerőművet ért rakétacsapások elfogadhatatlanok, és keményebb fellépést követek a nemzetközi szervezetektől / Fotó: Sunshine Seeds

Oroszország határozottan elítéli az iráni busehri atomerőmű ellen kedden végrehajtott rakétacsapást – jelentette be Marija Zaharova moszkvai sajtótájékoztatóján. 

A szóvivő szerint a támadás „felelőtlen és teljességgel elfogadhatatlan”, és elvárja, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és a nemzetközi közösség is egyértelműen ítélje el a történteket.

Az iráni hatóságok közlése szerint egy, az Egyesült Államok vagy Izrael által kilőtt lövedék csapódott be a busehri atomerőmű meteorológiai épülete közelében, a működő reaktorblokk közvetlen szomszédságában. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója elmondta, hogy a létesítmény orosz személyzete evakuálásának harmadik hulláma zajlik, és jelenleg mintegy 480 orosz állampolgár tartózkodik a helyszínen.

Zaharova hangsúlyozta, hogy Moszkva folyamatos kapcsolatban áll a konfliktusban érintett felekkel, és mindenképpen a feszültség csökkentésére szólítja fel őket. Külön kiemelte, hogy a Hormuzi-szoros hajózási problémáit a tárgyalóasztalnál kell rendezni.

Moszkva: az atomerőművek leállása az energiaválságot fűti

A külügyi szóvivő rámutatott, hogy az Irán körüli helyzet közvetlenül veszélyezteti a globális energiaellátást, és kárt okoz a világgazdaságnak. Szerinte a magas energiaárakból és a logisztikai nehézségekből adódó összesített veszteség elérheti a világ GDP-jének 0,5-2 százalékát.

Moszkva emellett elítélte Izrael libanoni polgári célpontok elleni támadásait, és figyelmeztetett, hogy a szárazföldi műveletek további eszkalációt válthatnak ki. Zaharova külön megjegyezte, hogy az európai bürokrácia az orosz energiaforrások elutasításával „rabszolgává tette” saját polgárait, miközben Moszkva továbbra is segíteni kívánja a baráti iráni népet, amely „szörnyű megpróbáltatásokon esik át”.

A sajtótájékoztató végén Zaharova külön hangsúlyozta a magyar vezetés diplomáciai helytállását. Mint mondta, Moszkva nagyra értékeli Magyarország külpolitikai irányvonalát az EU nyomása közepette, és kiemelte, hogy a magyar döntések példaértékűek a nemzetközi színtéren.

Új szint az iráni háborúban: találat érte az egyetlen atomerőművet – igaza volt az oroszoknak, hogy otthagyták

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét, a déli Bushehrben lévő létesítményt. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint nem keletkezett kár, és sérülés sem történt. Rafael Grossi főigazgató ismét nukleáris baleset kockázatára figyelmeztetett, és felszólította az iráni háborúban részt vevőket, hogy gyakoroljanak önmérsékletet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
