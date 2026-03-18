Hiába a diplomatikus nem, óriási nyomás alá helyezi Trump Japánt – vajon meddig megy el az amerikai elnök, hogy pacifista szövetségesét harcra bírja?

Bár Japán pacifista alkotmánya gyakorlatilag kizárja, hogy az ország katonai konfliktusokban vegyen részt, mégis egyre erősebb amerikai nyomás nehezedik Tokióra az iráni háború miatt. Donald Trump konkrét katonai hozzájárulást várna el, ami súlyos politikai és jogi válságba sodorhatja a japán vezetést.

Japán törvényei tiltják a háborús részvételt, Trump viszont hadihajókat akar a Hormuzi-szorosba / Fotó: AFP

Komoly geopolitikai feszültség alakult ki az Egyesült Államok és Japán között, miután Donald Trump nyíltan nyomást kezdett gyakorolni Tokióra az iráni konfliktus kapcsán.

Az amerikai elnök azt szeretné, ha Japán haditengerészeti erőkkel is hozzájárulna a Hormuzi-szoros biztosításához – ez azonban frontálisan ütközik a szigetország alkotmányos alapelveivel.

Japán 1947-ben elfogadott pacifista alkotmánya világosan korlátozza a külföldi katonai műveletekben való részvételt. A jogi keret lényege, hogy az ország lemond a háborúról mint politikai eszközről, és csak önvédelemre tarthat fenn fegyveres erőt. Ennek fényében a hadihajók küldése egy aktív konfliktuszónába nemcsak politikailag, hanem jogilag is rendkívül kockázatos lépés lenne.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Japán gazdaságilag erősen függ a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállításoktól: az import mintegy 90 százaléka ezen az útvonalon érkezik.

Vagyis Tokió alapvető érdeke a hajózási biztonság fenntartása, mégsem léphet szabadon katonai eszközökkel.

Takaichi Sanae japán miniszterelnök egyértelművé tette a parlamentben: Japán csak abban az esetben fontolná meg hadihajók küldését, ha tűzszünet lépne életbe. Ez gyakorlatilag diplomatikus elutasításnak tekinthető a jelenlegi helyzetben, ahol a harcok még zajlanak.

Közben a japán diplomácia igyekszik enyhíteni a feszültséget. Motegi Toshimitsu külügyminiszter telefonon egyeztetett iráni kollégájával, Abbas Araghchival, és felszólította Teheránt, hogy azonnal hagyjon fel a hajózási biztonságot veszélyeztető műveletekkel a térségben.