Budapest-Belgrád: felmérik, hol kell beavatkozni, zajlik a finomhangolás – már nincs hátra sok, és elindul a személyforgalom

Zajlik a Budapest–Belgrád-vasútvonalon a felkészülés a 160 kilométer/órás közlekedésre – tette közzé Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Már a rendszer finomhangolásán dolgozik a vállalkozó.

Folyik a Budapest–Belgrád-vasút műszaki ellenőrzése / Fotó: MÁV

Pillanatnyilag az történik, hogy hideg áramszedős vizsgálatokkal és a felső vezeték statikus méréseivel azonosítják azokat a pontokat, amelyeken még be kell avatkozni. A munkák többsége ilyenkor már csak szabályozás és beállítás: a szakemberek a vezetékek és a tartószerkezetek pontos hangolását végzik.

Talált valamit a DB Systemtechnik

A beavatkozások szükségességét a DB Systemtechnik speciális mérővonatának korábbi vizsgálatai tárták fel. Ez a nagy sebességű, az ETCS vonatbefolyásoló rendszer mérésére is alkalmas jármű Európa egyik legfejlettebb tesztelő szerelvénye. A kapcsolódó javítás és a finomhangolás a kivitelezés része, költségüket a vállalkozó viseli. Mindez a fokozatosan bővülő, nemzetközi teherforgalom résztvevőitől nem igényel alkalmazkodást: a BuBén a teherforgalom a finomhangolás alatt is folyamatos és zavartalan.

Hegyi Zsolt nem jelölte meg a személyszállítás megindulásának várható napját. E téren a legutóbbi hivatalosan elhangzott dátum március 27., ezt Alekszandra Szofronijevics szerb közlekedési minisztert idézve írta a szerb sajtó. Mindazonáltal még születhet ettől eltérő dátum is annak fényében, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter nemrég úgy fogalmazott, hogy akkor indul meg a személyforgalom a felújított 150-es vonalon, ha annak minden műszaki és biztonsági feltétele teljesül. Mindazonáltal a MÁV-vezér mostani közlése derűlátásra ad okot.

A tehervonatok már koptatják a Budapest–Belgrád-vasút síneit

A teherszállítás már február 27-én elstartolt a vonalon, de a személyszállítás startját éppen bizonyos munkák késlekedése miatt nem lehetett megindítani azon a napon. A médiában több olyan vélemény is elhangzott, megjelent, amelyek szerint a 150-es vonal nem minden szempontból felel meg a teherszállítás feltételeinek, de a személyszállításának sem. Ezek a szaktárca későbbi közleménye szerint minden alapot nélkülöző tévedéseken alapultak. Később Hegyi Zsolt is cáfolt bizonyos, további vádakat. Egy másik nyilatkozatában arra is kitért a vezérigazgató, hogy az akkori állapot szerint mi hiányzott még a személyforgalom indításához.