Deviza
EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93% EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42% BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
személyszállítás
Hegyi Zsolt
Lázár János
MÁV
Budapest-Belgrád vasútvonal

Budapest-Belgrád: felmérik, hol kell beavatkozni, zajlik a finomhangolás – már nincs hátra sok, és elindul a személyforgalom

A MÁV Zrt. már nagyon közel került ahhoz, hogy elindulhasson a személyforgalom is a Budapest és Belgrád között felújított vonalon. Csak apró utómunkák vannak hátra az állami vasúttársaság vezérigazgatójának közése szerint.
VG
2026.03.18., 19:30
Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

Zajlik a Budapest–Belgrád-vasútvonalon a felkészülés a 160 kilométer/órás közlekedésre – tette közzé Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Már a rendszer finomhangolásán dolgozik a vállalkozó.

vasút
Folyik a Budapest–Belgrád-vasút műszaki ellenőrzése / Fotó: MÁV

Pillanatnyilag az történik, hogy hideg áramszedős vizsgálatokkal és a felső vezeték statikus méréseivel azonosítják azokat a pontokat, amelyeken még be kell avatkozni. A munkák többsége ilyenkor már csak szabályozás és beállítás: a szakemberek a vezetékek és a tartószerkezetek pontos hangolását végzik.

Talált valamit a DB Systemtechnik

A beavatkozások szükségességét a DB Systemtechnik speciális mérővonatának korábbi vizsgálatai tárták fel. Ez a nagy sebességű, az ETCS vonatbefolyásoló rendszer mérésére is alkalmas jármű Európa egyik legfejlettebb tesztelő szerelvénye. A kapcsolódó javítás és a finomhangolás a kivitelezés része, költségüket a vállalkozó viseli. Mindez a fokozatosan bővülő, nemzetközi teherforgalom résztvevőitől nem igényel alkalmazkodást: a BuBén a teherforgalom a finomhangolás alatt is folyamatos és zavartalan.

Hegyi Zsolt nem jelölte meg a személyszállítás megindulásának várható napját. E téren a legutóbbi hivatalosan elhangzott dátum március 27., ezt Alekszandra Szofronijevics szerb közlekedési minisztert idézve írta a szerb sajtó. Mindazonáltal még születhet ettől eltérő dátum is annak fényében, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter nemrég úgy fogalmazott, hogy akkor indul meg a személyforgalom a felújított 150-es vonalon, ha annak minden műszaki és biztonsági feltétele teljesül. Mindazonáltal a MÁV-vezér mostani közlése derűlátásra ad okot.

A tehervonatok már koptatják a Budapest–Belgrád-vasút síneit 

A teherszállítás már február 27-én elstartolt a vonalon, de a személyszállítás startját éppen bizonyos munkák késlekedése miatt nem lehetett megindítani azon a napon. A médiában több olyan vélemény is elhangzott, megjelent, amelyek szerint a 150-es vonal nem minden szempontból felel meg a teherszállítás feltételeinek, de a személyszállításának sem. Ezek a szaktárca későbbi közleménye szerint minden alapot nélkülöző tévedéseken alapultak. Később Hegyi Zsolt is cáfolt bizonyos, további vádakat. Egy másik nyilatkozatában arra is kitért a vezérigazgató, hogy az akkori állapot szerint mi hiányzott még a személyforgalom indításához.

Mindenesetre az árufuvarozás már zajlik, bár túlzás azt állítani, hogy egymást érik a tehervonatok. A vonal kihasználtsága várhatóan csak a harmadik negyedévre lesz teljes a MÁV-tól korábban kapott tájékoztatás szerint.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
bizottsági ülés

2 perc
Hegyi Zsolt

Budapest-Belgrád: felmérik, hol kell beavatkozni, zajlik a finomhangolás – már nincs hátra sok, és elindul a személyforgalom

2 perc
Hormuzi-szoros

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu