Egymást ölik az orosz olajért, már olyanok is bejelentkeznek érte, akik eddig rettegtek tőle – bármennyit képesek fizetni, Kína elől is lenyúlják

Harcolnak egymással az ázsiai kormányok, hogy kihasználják az ideiglenes amerikai szankció-könnyítést, és minél többet szerezzenek az orosz olaj tankereken lévő szállítmányaiból, miután a közel-keleti válság felpörgette az árakat és hiányt okozott. Sorra jelentkeznek be az eddig hánykolódó hordókért olyanok is, amelyek korábban nem mertek orosz olajat vásárolni.

Egyre nagyobb a kereslet az orosz olaj iránt / Fotó: AFP

Legutóbb Indonézia jelezte vásárlási terveit. Az ázsiai országok kihasználják, hogy az iráni háború miatt felborult energiapiacok megnyugtatására Washington 30 napra feloldotta a tengeren rekedt, szankcionált orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmát.

India még felárral is vásárolja az energiahordozót Moszkvától, a Bloomberg összesítése szerint az ottani finomítók egyetlen hét alatt 30 millió hordó orosz olajat vásároltak, és elhappolják még a másik hagyományos nagy piaca, Kína elől is.

A Vortexa jelentése szerint

legalább hét Uráli típusú orosz olajjal megrakott tanker változtatott irányt menet közben,

és tart Kína helyett India felé.

Csökkentett kapacitáson működnek a japán finomítók

Kína és India mellett Thaiföld is tárgyalásokra készül Moszkvával az olajvásárlásról. Az amerikai felmentés a lehető legjobbkor jött Oroszországnak, amely így a közel-keleti konfliktus legnagyobb nyertese, mert a Perzsa-öböl térségén kívüli nagy olajtermelők közül Kanada és Norvégia nem tudja felpörgetni a termelést, maximális kapacitás közelében működik, az Egyesült Államok pedig különleges helyzetben van, mert nem olyan olajat termel ki, mint amilyenre szüksége van.

A Hormuzi-szoros lezárása különösen Ázsiát sújtja, mert ők függenek leginkább az öböl-menti olajtól. A UBP adatai szerint a Közel-Kelet biztosítja Japán olajimportjának 75, Dél-Koreáénak pedig a 70 százalékát, és előbbi egyre nagyobb bajban van.

A Reuters tudósítása szerint az olajhiány miatt a finomítók a múlt héten már csak 69,1 százalékos kapacitáson működtek

az előző heti 77,6

és az iráni háború előtti több mint 80

százalék helyett.

Közben az üzemanyag átlagára 18 százalékkal nőtt egy hét alatt – a legmagasabb szintre 2022 óta. A kormány utasította a finomítókat, hogy használják a stratégiai készletből felszabadított olajat. Tokió a tartalék 17 százalékát szabadította fel.