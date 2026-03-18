Deviza
EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93% EUR/HUF393,39 +1,18% USD/HUF343,41 +1,92% GBP/HUF455,37 +1,18% CHF/HUF432,9 +0,87% PLN/HUF91,96 +0,81% RON/HUF77,24 +1,21% CZK/HUF16,06 +0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42% BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
orosz olajexport
orosz olaj

Egymást ölik az orosz olajért, már olyanok is bejelentkeznek érte, akik eddig rettegtek tőle – bármennyit képesek fizetni, Kína elől is lenyúlják

Mindenki igyekszik kihasználni a szankciómentességet. Az orosz olaj azonban nem pótolja a Közel-Keletről kiesett mennyiséget.
M. Cs.
2026.03.18, 19:50

Harcolnak egymással az ázsiai kormányok, hogy kihasználják az ideiglenes amerikai szankció-könnyítést, és minél többet szerezzenek az orosz olaj tankereken lévő szállítmányaiból, miután a közel-keleti válság felpörgette az árakat és hiányt okozott. Sorra jelentkeznek be az eddig hánykolódó hordókért olyanok is, amelyek korábban nem mertek orosz olajat vásárolni.

orosz olaj tanker Ukrajna
Egyre nagyobb a kereslet az orosz olaj iránt

Legutóbb Indonézia jelezte vásárlási terveit. Az ázsiai országok kihasználják, hogy az iráni háború miatt felborult energiapiacok megnyugtatására Washington 30 napra feloldotta a tengeren rekedt, szankcionált orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmát.

India még felárral is vásárolja az energiahordozót Moszkvától, a Bloomberg összesítése szerint az ottani finomítók egyetlen hét alatt 30 millió hordó orosz olajat vásároltak, és elhappolják még a másik hagyományos nagy piaca, Kína elől is.

A Vortexa jelentése szerint 

legalább hét Uráli típusú orosz olajjal megrakott tanker változtatott irányt menet közben,

és tart Kína helyett India felé.

Csökkentett kapacitáson működnek a japán finomítók

Kína és India mellett Thaiföld is tárgyalásokra készül Moszkvával az olajvásárlásról. Az amerikai felmentés a lehető legjobbkor jött Oroszországnak, amely így a közel-keleti konfliktus legnagyobb nyertese, mert a Perzsa-öböl térségén kívüli nagy olajtermelők közül Kanada és Norvégia nem tudja felpörgetni a termelést, maximális kapacitás közelében működik, az Egyesült Államok pedig különleges helyzetben van, mert nem olyan olajat termel ki, mint amilyenre szüksége van.

A Hormuzi-szoros lezárása különösen Ázsiát sújtja, mert ők függenek leginkább az öböl-menti olajtól. A UBP adatai szerint a Közel-Kelet biztosítja Japán olajimportjának 75, Dél-Koreáénak pedig a 70 százalékát, és előbbi egyre nagyobb bajban van.

A Reuters tudósítása szerint az olajhiány miatt a finomítók a múlt héten már csak 69,1 százalékos kapacitáson működtek 

  • az előző heti 77,6 
  • és az iráni háború előtti több mint 80 

százalék helyett.

Közben az üzemanyag átlagára 18 százalékkal nőtt egy hét alatt – a legmagasabb szintre 2022 óta. A kormány utasította a finomítókat, hogy használják a stratégiai készletből felszabadított olajat. Tokió a tartalék 17 százalékát szabadította fel.

Az orosz olaj már annyiba kerül, mint a Brent

A Kpler árupiaci adatszolgáltató becslése szerint az amerikai szankcióenyhítés előtt mintegy 130 millió hordónyi orosz olaj hánykolódott a tengereken, ebből 54 millió hordónyi a Szuezi-csatorna és Szingapúr között.

The,Oil,Industry,Of,Iran.,Oil,Rigs,On,The,Background
Az iráni háború felbolydította az globális olajpiacot

Az egyre növekvő ázsiai kereslet hatására megugrott az Uráli típus ára is: a Nikkei Asia tudósítása szerint az Irán megtámadása előtti napon egy hordó 58,16 dollárba került, de 

márciusban rövid időre elérte a hordónkénti 100 dollárt is.

Szerdán valamivel 90 dollár felett volt – nagyjából azonos szinten a Brenttel, bár szerdán az olajlétesítmények elleni célzott támadások kissé megdobták az árat, cikkünk írásakor is 107 dollár felett jár a jegyzés hordónként. 

A nagy kínai olajipari vállalatok is bejelentkeztek

Az orosz olaj iránti kínai kereslet egyelőre nem ugrott meg, mert a világ második legnagyobb gazdasága alaposan bespájzolt olajból még a konfliktus kitörése előtt. Az olajkészletek felhasználása azonban még az üzemanyag-export korlátozása mellett is szükségessé válhat.

A két legnagyobb, állami tulajdonban lévő olajipari vállalat, a Sinopec és a PetroChina a Reuters keddi jelentése szerint már arra készül, hogy négy hónapos szünet után ismét vásárol orosz olajat – és Indiával kell majd versenyeznie érte.

Az emelkedő globális olajárak miatt már drágult az üzemanyag a kínai kutakon, és a jövő héten újabb emelés várható.

Gond nélkül feldolgozzák az ázsiai finomítók az Uráli típust

Az orosz olaj azonban nem lesz elegendő ahhoz, hogy pótolja a Közel-Keletről kiesett mennyiséget, és nem is fogja lejjebb nyomni az olajárakat, legföljebb némileg mérsékli a növekedésüket.

Csökkentett kapacitással máködnek a japán finomítók

Szakértők azt is hangsúlyozták, hogy mivel az enyhítés csak a már tengeren lévő mennyiségre vonatkozik, ezért azokat legföljebb átirányítani lehet egyik vevőtől a másikhoz.

Az egyetlen pozitívum, hogy 

a legtöbb ázsiai finomító képes orosz olajat feldolgozni.

„Számos ázsiai finomító számára nem okoz technikai problémát a közepesen savas nyersolajok feldolgozása, bár maradnak keverési, logisztikai és szankciókkal kapcsolatos nehézségek, amelyek lassítják a folyamatot” – magyarázta egyikük a Nikkeinek.

Más arra hívták fel a figyelmet, hogy a szankciók enyhítése csak ideiglenes, ami további problémákat okozhat. „A szankciók körüli bizonytalanság megmaradt, így a vásárlók valószínűleg kénytelenek ezt a rövid időintervallumot kihasználni” – mondta a portálnak Putra Adhiguna, a jakartai székhelyű Energy Shift Institute ügyvezető igazgatója.


 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu