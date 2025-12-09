Munka Ausztriában: 4000 euró a havi fizetés ebben a szakmában, kifejezetten magyarokat keresnek rá — de karácsonykor is dolgozni kell

A legutóbbi csapadékhullám Ausztria több síterepén is komoly havat eredményezett, így egymás után nyitnak ki a közkedvelt osztrák síterepek. Ami azt jelenti, hogy újra megpezsdült a munkaerőpiac. Magyarországról is várják a konyhai kisegítőket, takarítókat, szobaasszonyokat, de pincéreket, szakácsokat, sőt, még síoktatókat is — írja a Bama.hu.

Ausztria hegyein a korai nagy havazás pezsdítette fel a munkapiacot. / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Már nem először megyek ki, így nem ismeretlen számomra a hely és a munka sem – mondta a lap megkeresésére a Pécsről a napokban induló Dalma. "Szobaasszonyi munkát vállalok, amivel alapból a hazai minimálbér többszörösét tudom megkeresni. És ha plusz munkát is elvállalok, például a szálloda konyháján, akkor tovább emelhető ez az összeg".

Mint elmondta, ismerőse tanácsára választott olyan munkaajánlatot, ahol a szállásban közreműködik a munkaadó. A korábbi években a plusz munkával havonta 300 és 500 ezer forintnak megfelelő összeget még félre is tudott tenni.

Természetesen az osztrák munkavállalás sem fenékig tejföl. A legfontosabb követelmény a fegyelem és a kitartás. Mint az egyik közvetítő társaság írja, ezeken kívül

személy igazolvány vagy útlevél,

német nyelvű önéletrajz,

oklevelek, bizonyítványok,

ajánlólevelek

kellenek a jelentkezéshez. Jelenleg több mint 1700 szabad álláshely forog az osztrák-magyar munkaerőpiacon, ezek zöme most a síszezonhoz kötődő idénymunka. A szezon jellemzően áprilisig tart, de a kölcsönös előnyök mentén sokan találnak egész évre szóló munkalehetőséget is.

Ezek Európa legkevésbé kedvelt síközpontjai

Ausztria: ennyi a fizetés az idénymunkában

A már említett, szállodai vendéglátáshoz köthető szakmák mellett pultosokat, bolti eladókat is keresnek. Egyes osztrák síterepeken kifejezetten szívesen foglalkoztatnak németül is beszélő magyar síoktatókat, őket ugyanis gyakran kifejezetten keresik a magyar csoportok, tanulni vágyó nagyobb társaságok.

Míg a szállodai munkával elérhető fizetés plusz munkával meghaladhatják a 2000 eurót is havonta, a jól foglalkoztatott síoktatók adott esetben ennek a dupláját is megkereshetik.

Az idénymunkára jelentkezőknek számítaniuk kell arra, hogy kint töltik a karácsonyt és a szilvesztert is, ugyanakkor általában van lehetőség arra, hogy legalább kétszer haza jöhessenek tavaszig. Különösen a még nem elkötelezett fiatalok körében népszerű az osztrák munkavállalás, egyre többen visszatérően helyezik át bázisukat télen Ausztriába.