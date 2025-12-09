Munka Ausztriában: 4000 euró a havi fizetés ebben a szakmában, kifejezetten magyarokat keresnek rá — de karácsonykor is dolgozni kell
A legutóbbi csapadékhullám Ausztria több síterepén is komoly havat eredményezett, így egymás után nyitnak ki a közkedvelt osztrák síterepek. Ami azt jelenti, hogy újra megpezsdült a munkaerőpiac. Magyarországról is várják a konyhai kisegítőket, takarítókat, szobaasszonyokat, de pincéreket, szakácsokat, sőt, még síoktatókat is — írja a Bama.hu.
Már nem először megyek ki, így nem ismeretlen számomra a hely és a munka sem – mondta a lap megkeresésére a Pécsről a napokban induló Dalma. "Szobaasszonyi munkát vállalok, amivel alapból a hazai minimálbér többszörösét tudom megkeresni. És ha plusz munkát is elvállalok, például a szálloda konyháján, akkor tovább emelhető ez az összeg".
Mint elmondta, ismerőse tanácsára választott olyan munkaajánlatot, ahol a szállásban közreműködik a munkaadó. A korábbi években a plusz munkával havonta 300 és 500 ezer forintnak megfelelő összeget még félre is tudott tenni.
Természetesen az osztrák munkavállalás sem fenékig tejföl. A legfontosabb követelmény a fegyelem és a kitartás. Mint az egyik közvetítő társaság írja, ezeken kívül
- személy igazolvány vagy útlevél,
- német nyelvű önéletrajz,
- oklevelek, bizonyítványok,
- ajánlólevelek
kellenek a jelentkezéshez. Jelenleg több mint 1700 szabad álláshely forog az osztrák-magyar munkaerőpiacon, ezek zöme most a síszezonhoz kötődő idénymunka. A szezon jellemzően áprilisig tart, de a kölcsönös előnyök mentén sokan találnak egész évre szóló munkalehetőséget is.
Ezek Európa legkevésbé kedvelt síközpontjai
Ausztria: ennyi a fizetés az idénymunkában
A már említett, szállodai vendéglátáshoz köthető szakmák mellett pultosokat, bolti eladókat is keresnek. Egyes osztrák síterepeken kifejezetten szívesen foglalkoztatnak németül is beszélő magyar síoktatókat, őket ugyanis gyakran kifejezetten keresik a magyar csoportok, tanulni vágyó nagyobb társaságok.
Míg a szállodai munkával elérhető fizetés plusz munkával meghaladhatják a 2000 eurót is havonta, a jól foglalkoztatott síoktatók adott esetben ennek a dupláját is megkereshetik.
Az idénymunkára jelentkezőknek számítaniuk kell arra, hogy kint töltik a karácsonyt és a szilvesztert is, ugyanakkor általában van lehetőség arra, hogy legalább kétszer haza jöhessenek tavaszig. Különösen a még nem elkötelezett fiatalok körében népszerű az osztrák munkavállalás, egyre többen visszatérően helyezik át bázisukat télen Ausztriába.
Mindez persze nagyon vonzó, csakhogy egyoldalú bemutatása az osztrák munkavállalásnak. Az árnyoldalról az alábbi cikkben írtunk részleteseben.
Ausztriában élő magyar leplezte le a valóságot: így vernek át az osztrák álláshirdetések – "Bruttó 3000 euró? Hat nap munkával, orrvérzésig túlórákkal"
A bruttó háromezer eurós ígéret sokszor kemény valóságot takar: túlórákat, kiszolgáltatottságot és elhallgatott visszaéléseket. Egyre több magyar figyelmeztet: nem éri meg az ausztriai szezonmunka.