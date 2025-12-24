A végnapok: pont került a Ganz–MaVag-kárrendezés ügyére – pontosan kiderült, ki kap pénzt

A Ganz-MaVag- csoport felszámolása miatt sok cég hónapok óta vár arra, milyen állami segítségre számíthat. Most végre kézzelfogható válasz érkezett: a Magyar Közlöny december 23-i száma részletesen leírja, mely cégek jelentkezhetnek támogatásra, milyen iratokkal, és milyen határidők mellett, ha a felszámolás miatt nem kapták meg a pénzüket.

Ganz–MaVag-kárrendezés: kiderült, kik és milyen feltételekkel kaphatnak állami pénzt / Fotó: Nagy Balázs

A rendelet a Ganz-MaVag csoportot három, eljárás alatt álló társasággal azonosítja: a Ganz-MaVag Invest Zrt. felszámolás alatt (f. a.), a Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. f.a., valamint a Ganz-MaVag International Kft. f.a. körével. A szabályozás indokolása szerint a kormányzati cél a nemzetgazdasági stabilitás, a hazai vállalkozások és a munkahelyek védelme, ennek részeként pedig a károsultakat megillető ellenszolgáltatás „méltányosságon alapuló, mielőbbi” megtérítése.

A kárrendezés azonban nem mindenkinek szól: a rendelet egyik legfontosabb szűrője, hogy

károsultként kizárólag kkv jelentkezhet.

Emellett a jogosultságot több, konkrét feltételhez köti. A támogatásra az a károsult tarthat igényt, aki

a felszámolás megindulása előtt szerződéses (kötelmi) jogviszonyban állt a csoport valamely tagjával,

és a ki nem fizetett ellenérték miatt a rendelet hatálybalépésének napján már rendelkezik „formalizált” követeléssel valamelyik kijelölt csatornán.

A jogszabály három ilyen csatornát nevesít: a követelés felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett formája, büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igény vagy folyamatban lévő polgári per a követelés érvényesítésére. Vagyis önmagában az, hogy valakinek tartoznak, nem elég: a követelésnek már eljárásban is meg kell jelennie.

Nem mindenki igényelhet kárrendezést

A rendelet a kizárásokat is egyértelműen kimondja: nem lehet támogatott

a Ganz-MaVag Csoport valamely tagjának a társasági adótörvény szerinti kapcsolt vállalkozása,

továbbá hitelintézet és pénzforgalmi szolgáltató sem.

Van ugyanakkor egy gyakorlati könnyítés: ha egy egyébként jogosult károsult időközben megszűnt, a jogosultság a jogutódot illeti meg.