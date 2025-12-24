Deviza
EUR/HUF388,95 -0,43% USD/HUF330,03 -0,33% GBP/HUF445,83 -0,36% CHF/HUF418,76 -0,42% PLN/HUF92,32 -0,2% RON/HUF76,4 -0,44% CZK/HUF16,03 -0,27% EUR/HUF388,95 -0,43% USD/HUF330,03 -0,33% GBP/HUF445,83 -0,36% CHF/HUF418,76 -0,42% PLN/HUF92,32 -0,2% RON/HUF76,4 -0,44% CZK/HUF16,03 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kárrendezés
állami támogatás
Ganz-Mavag
támogatás

A végnapok: pont került a Ganz–MaVag-kárrendezés ügyére – pontosan kiderült, ki kap pénzt

A Ganz-MaVag csoport felszámolása után hónapokig kérdés volt, hogy az érintett cégek számíthatnak-e állami segítségre. A legfrissebb Magyar Közlöny már részletes választ ad erre, és pontosan meghatározza a jogosultsági feltételeket. A Ganz–MaVag-kárrendezés szabályai alapján csak meghatározott kör juthat pénzhez, szigorú határidők és ellenőrzés mellett.
2025.12.24, 12:57
Frissítve: 2025.12.24, 13:17

A Ganz-MaVag- csoport felszámolása miatt sok cég hónapok óta vár arra, milyen állami segítségre számíthat. Most végre kézzelfogható válasz érkezett: a Magyar Közlöny december 23-i száma részletesen leírja, mely cégek jelentkezhetnek támogatásra, milyen iratokkal, és milyen határidők mellett, ha a felszámolás miatt nem kapták meg a pénzüket.

Ganz–MaVag-kárrendezés: kiderült, kik és milyen feltételekkel kaphatnak állami pénzt
Ganz–MaVag-kárrendezés: kiderült, kik és milyen feltételekkel kaphatnak állami pénzt / Fotó: Nagy Balázs

A rendelet a Ganz-MaVag csoportot három, eljárás alatt álló társasággal azonosítja: a Ganz-MaVag Invest Zrt. felszámolás alatt (f. a.), a Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. f.a., valamint a Ganz-MaVag International Kft. f.a. körével. A szabályozás indokolása szerint a kormányzati cél a nemzetgazdasági stabilitás, a hazai vállalkozások és a munkahelyek védelme, ennek részeként pedig a károsultakat megillető ellenszolgáltatás „méltányosságon alapuló, mielőbbi” megtérítése.

A kárrendezés azonban nem mindenkinek szól: a rendelet egyik legfontosabb szűrője, hogy 

károsultként kizárólag kkv jelentkezhet. 

Emellett a jogosultságot több, konkrét feltételhez köti. A támogatásra az a károsult tarthat igényt, aki 

  • a felszámolás megindulása előtt szerződéses (kötelmi) jogviszonyban állt a csoport valamely tagjával, 
  • és a ki nem fizetett ellenérték miatt a rendelet hatálybalépésének napján már rendelkezik „formalizált” követeléssel valamelyik kijelölt csatornán. 

A jogszabály három ilyen csatornát nevesít: a követelés felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett formája, büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igény vagy folyamatban lévő polgári per a követelés érvényesítésére. Vagyis önmagában az, hogy valakinek tartoznak, nem elég: a követelésnek már eljárásban is meg kell jelennie.

Nem mindenki igényelhet kárrendezést

A rendelet a kizárásokat is egyértelműen kimondja: nem lehet támogatott 

  • a Ganz-MaVag Csoport valamely tagjának a társasági adótörvény szerinti kapcsolt vállalkozása, 
  • továbbá hitelintézet és pénzforgalmi szolgáltató sem. 

Van ugyanakkor egy gyakorlati könnyítés: ha egy egyébként jogosult károsult időközben megszűnt, a jogosultság a jogutódot illeti meg.

Fontos elem az uniós állami támogatási keret is. A jogszabály kimondja, hogy ez a kárrendezés csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül az (EU) 2023/2831 rendelet alapján. Ennek megfelelően az összeghatárokat „egy és ugyanazon vállalkozás” szinten kell vizsgálni, és a de minimis felső határa 300 ezer euró (kb. 115 millió forint), bármely három évből álló időszakban.

Az igények elbírálása központosított: országos illetékességgel a Pest Vármegyei Kormányhivatal dönt. A határidő szoros és jogvesztő: a károsultnak a hatálybalépéstől számított 120 napon belül kell bejelentenie az igényt. Mivel a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a 2025. december 23-i kihirdetés után a hatálybalépés gyakorlati dátuma 2025. december 24., innentől ketyeg a 120 nap.

A kormányhivatalnak a folyamatban komoly mozgástere van: 

  • hiányos bejelentésnél hiánypótlást kérhet, 
  • ellentmondások tisztázását kezdeményezheti, 
  • további adatszolgáltatást és nyilatkozatot is bekérhet. 

Ha a bejelentés hiánytalan, a hivatal nyolc napon belül támogatói okiratot állít ki, mely rögzíti a károsult adatait és az állami kárrendezés összegét. 

A kárrendezés nem szünteti meg a követelést

A kifizetés a Magyar Államkincstáron keresztül történik: a támogatói okirat kiállítása után a pénzt haladéktalanul, átutalással kapják meg a jogosult károsultak. A kifizetés dokumentált, az igazoló iratok az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterhez is eljutnak. A kárrendezés nem szünteti meg a követelést, hanem részben átalakítja: 

a kifizetett összeg erejéig a követelés a magyar államra száll át, 

míg az ezt meghaladó rész továbbra is a károsultnál marad, és a felszámolásban érvényesíthető. Az államra átszállt követelések behajtásáért az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter felel.

A végrehajtást egy külön kormányhatározat biztosítja, amely azonnali intézkedésre kötelezi az érintett minisztériumokat, és 

legfeljebb 6,495 milliárd forint rendelkezésre állását írja elő a 2026-os költségvetés terhére.

A jogszabálycsomag így világos keretek közé tereli a Ganz-MaVag-ügy kárrendezését: pontosan meghatározza a jogosultak körét, az igénylés menetét és a kifizetések feltételeit. A következő hónapokban az érintett vállalkozások számára már nem az a kérdés, hogy létezik-e állami megoldás, hanem az, hogy a rendelkezésre álló határidőkön belül és a megfelelő dokumentumokkal élnek-e a lehetőséggel.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu