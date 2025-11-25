Deviza
Otthon Start Program
Duna House Group
ingatlanpiac
otthon

Migrénje lesz a károgóknak: feketén fehéren látszik, hogy bejött, amit a kormány akart – a fiatalok uralják az ingatlanpiacot, beért a terv

Az Otthon Start program hatására 2025 végére látványosan átalakult a hazai ingatlanpiac életkori szerkezete: mind országosan, mind Budapesten a fiatalabb vevők kerültek meghatározó pozícióba. A Duna House adatai szerint a 20-30 és 30-40 év közötti korosztály minden korábbinál aktívabban van jelen az új otthonokat érintő tranzakciókban, miközben vásárlási jellemzőik és költési hajlandóságuk is jelentősen átformálta a keresleti oldalt.
VG
2025.11.25., 10:45

2025 egyértelműen a fiatal otthon- és lakásvásárlók éve: a 20–40 éves korosztály rekordarányt ért el a piacon, és ma ők adják a lakásvásárlások motorját – nyilatkozta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A szakértő kiemelte, hogy az országos adatok alapján a fiatalabb korosztályok látványosan nagyobb alapterületű otthonokat vásárolnak, mint korábban, és mindeközben átlagosan egyre magasabb költési szint is jellemzi őket. 

210403_dunahouse_32, otthon, lakás, duna house, vásárlás,otthon
A Duna House elemzője szerint a vidéki Otthon Start programos lakásvásárlók 29 százalékát a 30–40 éves korosztály adta / Fotó: Vémi Zoltán

Vidéken a 30–40 éves korosztály adta a vevők 29 százalékát, ezzel a legnagyobb vásárlói csoporttá vált, míg a 20–30 évesek 19 százalékos aránnyal a második legaktívabb fiatal rétegként jelentek meg a piacon. 

Az adatokból jól látható, hogy a 30–40 évesek nemcsak a legaktívabbak, de a legmagasabb átlagos költési értékkel is rendelkeznek. 

A megvásárolt ingatlanok átlagos mérete pedig szintén ebben a korcsoportban a legmagasabb (96 m²), ami hosszú távra tervező, stabil otthonteremtő magatartásra utal.

  • 20–30 évesek: 38 605 000 Ft — 85 m²
  • 30–40 évesek: 58 222 000 Ft — 96 m²
  • 40–50 évesek: 51 245 000 Ft — 84 m²
  • 50–60 évesek: 43 219 000 Ft — 80 m²
  • 60 év felett: 38 979 000 Ft — 71 m²

Nagy alapterületű otthont követelnek a fiatalok

A 20–30 évesek átlagosan 85 m²-es átlagos alapterületet választanak, ami jelentősen meghaladja a korábbi évek belépő szintű garzonpreferenciáit. A fiatalok célzott és nagyobb léptékű vásárlásai így a teljes keresleti szerkezetet érezhetően eltolják.

Nincs menekvés az Otthon Start program elől: a 3 százalékos hitel utolérte az albérleteket – így lehet most kiadni az ingatlanokat

Különös változás a budapesti lakásvásárlók demográfiájában 

A fővárosban még élesebben rajzolódik ki a generációváltás: a 30–40 év közöttiek adták a vásárlók 32 százalékát, ezzel messze a legnagyobb budapesti korcsoportot alkotva, míg a 20–30 évesek a vidéki aránnyal megegyezően 

ugyancsak 19 százalékos részesedéssel kerültek a második legaktívabb fiatal réteg pozíciójába. 

A 20–30 éves korosztály aránya az utóbbi években átlagosan 8-12 százalékot tett ki. Még idén az első félévben is megmaradt 7-13 százalékos értékeken, és a kora őszi hónapokban ugrott meg az arány. A fővárosi vásárlások átlagárai és átlagos ingatlanméretei is egyértelműen a fiatalabb korosztályok előretörését mutatják.

  • 20–30 évesek: 64 054 000 Ft | 60 m²
  • 30–40 évesek: 73 310 000 Ft | 66 m²
  • 40–50 évesek: 78 544 000 Ft | 73 m²
  • 50–60 évesek: 78 312 000 Ft | 57 m²
  • 60 év felett: 75 921 000 Ft | 58 m²

A budapesti adatok alapján tehát a 30–40 évesek nem a legmagasabb költési szinttel rendelkeznek, de továbbra is stabil, erős jelenlétű, domináns vevői réteg. Ezzel szemben a 20–30 évesek átlagosan 60 m²-t vásárolnak, ami a fővárosi belépőszinthez képest magasabb alapterületnek számít. Legtöbbet pedig továbbra is a 40–50 és 50–60 éves korosztály tagjai költenek, de arányuk jóval alacsonyabb a fiatalabb generációkénál.

„Mindez azt jelenti, hogy a vásárlói piacot ma már nem az idősebb, hagyományosan tőkeerősebb réteg súlya határozza meg, hanem az, hogy a 20–40 évesek nagy számban és kiszámítható kereslettel jelentek meg” – tette hozzá Szegő Péter.

8 perc
gyárbővítés

Amerikai óriásgyár Magyarországon: ez mérföldkő a magyar járműiparban – „Európa több piacát ki fogjuk szolgálni”

A projekt több mint kétszáz új munkahelyet teremt.
2 perc
m100

Új autópályát jelentett be Lázár János, jönnek a 4 sávos autóutak is – pont a miniszter dobta kukába ezt korábban, Orbán Viktor most pontot tett az ügyre

A korábban leállított projekt helyett két új gyorsforgalmi fejlesztés indul, amelyek végleg bekötik a várost az országos hálózatba.
44 perc
MILAB

A nagy AI-sztori: A magyar MI jövője – adat, tudás, szuverenitás

Hogyan lehet egy kis ország a saját adatainak és kutatóinak ura?

