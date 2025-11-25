Migrénje lesz a károgóknak: feketén fehéren látszik, hogy bejött, amit a kormány akart – a fiatalok uralják az ingatlanpiacot, beért a terv

2025 egyértelműen a fiatal otthon- és lakásvásárlók éve: a 20–40 éves korosztály rekordarányt ért el a piacon, és ma ők adják a lakásvásárlások motorját – nyilatkozta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A szakértő kiemelte, hogy az országos adatok alapján a fiatalabb korosztályok látványosan nagyobb alapterületű otthonokat vásárolnak, mint korábban, és mindeközben átlagosan egyre magasabb költési szint is jellemzi őket.

A Duna House elemzője szerint a vidéki Otthon Start programos lakásvásárlók 29 százalékát a 30–40 éves korosztály adta / Fotó: Vémi Zoltán

Vidéken a 30–40 éves korosztály adta a vevők 29 százalékát, ezzel a legnagyobb vásárlói csoporttá vált, míg a 20–30 évesek 19 százalékos aránnyal a második legaktívabb fiatal rétegként jelentek meg a piacon.

Az adatokból jól látható, hogy a 30–40 évesek nemcsak a legaktívabbak, de a legmagasabb átlagos költési értékkel is rendelkeznek.

A megvásárolt ingatlanok átlagos mérete pedig szintén ebben a korcsoportban a legmagasabb (96 m²), ami hosszú távra tervező, stabil otthonteremtő magatartásra utal.

20–30 évesek: 38 605 000 Ft — 85 m²

30–40 évesek: 58 222 000 Ft — 96 m²

40–50 évesek: 51 245 000 Ft — 84 m²

50–60 évesek: 43 219 000 Ft — 80 m²

60 év felett: 38 979 000 Ft — 71 m²

Nagy alapterületű otthont követelnek a fiatalok

A 20–30 évesek átlagosan 85 m²-es átlagos alapterületet választanak, ami jelentősen meghaladja a korábbi évek belépő szintű garzonpreferenciáit. A fiatalok célzott és nagyobb léptékű vásárlásai így a teljes keresleti szerkezetet érezhetően eltolják.

Nincs menekvés az Otthon Start program elől: a 3 százalékos hitel utolérte az albérleteket – így lehet most kiadni az ingatlanokat

Különös változás a budapesti lakásvásárlók demográfiájában

A fővárosban még élesebben rajzolódik ki a generációváltás: a 30–40 év közöttiek adták a vásárlók 32 százalékát, ezzel messze a legnagyobb budapesti korcsoportot alkotva, míg a 20–30 évesek a vidéki aránnyal megegyezően

ugyancsak 19 százalékos részesedéssel kerültek a második legaktívabb fiatal réteg pozíciójába.

A 20–30 éves korosztály aránya az utóbbi években átlagosan 8-12 százalékot tett ki. Még idén az első félévben is megmaradt 7-13 százalékos értékeken, és a kora őszi hónapokban ugrott meg az arány. A fővárosi vásárlások átlagárai és átlagos ingatlanméretei is egyértelműen a fiatalabb korosztályok előretörését mutatják.

20–30 évesek: 64 054 000 Ft | 60 m²

30–40 évesek: 73 310 000 Ft | 66 m²

40–50 évesek: 78 544 000 Ft | 73 m²

50–60 évesek: 78 312 000 Ft | 57 m²

60 év felett: 75 921 000 Ft | 58 m²

A budapesti adatok alapján tehát a 30–40 évesek nem a legmagasabb költési szinttel rendelkeznek, de továbbra is stabil, erős jelenlétű, domináns vevői réteg. Ezzel szemben a 20–30 évesek átlagosan 60 m²-t vásárolnak, ami a fővárosi belépőszinthez képest magasabb alapterületnek számít. Legtöbbet pedig továbbra is a 40–50 és 50–60 éves korosztály tagjai költenek, de arányuk jóval alacsonyabb a fiatalabb generációkénál.



„Mindez azt jelenti, hogy a vásárlói piacot ma már nem az idősebb, hagyományosan tőkeerősebb réteg súlya határozza meg, hanem az, hogy a 20–40 évesek nagy számban és kiszámítható kereslettel jelentek meg” – tette hozzá Szegő Péter.