Így úszhatod meg a bírság háromnegyedét, ha megbüntettek a BKK-n! – ez az, amit minden ellenőr eltitkol!
A Budapesti Közlekedési Központ statisztikái szerint évente átlagosan csaknem 250 ezer pótdíjat szabnak ki Budapesten. Bár az utasok többsége szabályosan utazik, sokan halmoznak fel tartozásokat: nem ritka a több százezres végösszeg, és volt már példa több mint kétmillió forintnyi pótdíj egyösszegű rendezésére is. A számok azt mutatják, hogy egy-egy rossz döntés hosszú távon súlyos pénzügyi teherré válhat. Szerencsére van egy lehetőség, amellyel a BKK-bírság majd háromnegyede is megspórolható – mégis meglepően kevesen élnek a lehetőséggel.
A legfontosabb BKK-szabály: ne fizess azonnal!
Elsőre kifejezetten rossz tanácsnak tűnhet. Hiszen ki ne választaná inkább a kedvezményes, helyszíni – jellemzően 12 ezer forintos – befizetést a 25 ezres alappótdíj helyett? Csakhogy itt jön a fordulat, amiről meglepően kevesen tudnak: az alappótdíj ugyan valóban ez a 25 ezer forintos összeg, de ezt csak akkor kell kifizetnünk, ha csak két munkanap elteltével intézkedünk.
Ha a pótdíjazás napján vásárlunk egy megfelelő, vissza nem váltható bérletet, és két munkanapon belül bemutatjuk egy ügyfélközpontban, drasztikusan csökkenhet a fizetendő összeg.
A különbség pedig nem apró:
- havi bérlet vásárlása esetén csak 6000 forintot kell befizetni,
- negyedéves bérletnél mindössze 3000 forintot,
- éves bérletnél pedig akár 1000 forintra is mérséklődhet a pótdíj.
Vagyis miközben sokan reflexből átadják a bankkártyát az ellenőrnek, valójában akár 6–11 ezer forinttal többet fizetnek a szükségesnél.
Mi történik pontosan, ha megbüntetnek?
Az ellenőr rögzíti az adatokat, majd megkérdezi, hogy a 25 ezres csekket kérjük-e, vagy kifizetjük a helyszínen a 12 ezres pótdíj összegét. Ez gyors, kényelmes és elsőre csábító ajánlatnak tűnhet, hiszen az ember szeretné azonnal lezárni a kellemetlen szituációt és megúszni a dupla összegű bírság befizetését. De a helyszíni bírság kifizetésével valójában lezárul az ügy, és utólagos pénzvisszatérítésre nem lesz lehetőség.
Tehát a tudatos utas ilyenkor mást tesz. Elkéri a csekket, megköszöni, majd távozik. Még a büntetés napján vesz egy érvényes bérletet, majd az ellenőrtől kapott csekkel besétál a legközelebbi BKK-központba, és bemutatja a bérlettel együtt az ügyintézőnek. Ilyen egyszerű!
Ez valójában nem szabálykerülés, csak egy kiskapu, amiről sok ellenőr elfelejt tájékoztatni.
A kétnapos ablak – amikor tényleg számít az idő
A történet kulcsa a határidő. A kedvezményes lehetőség csak akkor él, ha gyorsan lépsz. Az intézkedésre csak 48 óra áll rendelkezésre.
Ez idő alatt:
- meg kell vásárolni a bérletet (fontos, hogy attól a naptól legyen érvényes, amikor megbüntettek),
- el kell menni egy BKK,ügyfélközpontba,
- be kell mutatni a bérletet és a pótdíjhoz kapcsolódó dokumentumokat.
Ha ezt elmulasztod, marad a magasabb 25 ezer forintos pótdíj. Ha pedig teljesen figyelmen kívül hagyod a felszólítást, a tartozás később tovább nőhet.
Fontos tisztázni: nem arról van szó, hogy bárki eltitkolna bármit. Ezek a szabályok elérhetőek a BKK hivatalos oldalán. Egyszerűen arról van szó, hogy az utasok nagy része nincs tisztában a részletekkel.
Mikor nem jó stratégia ez?
Bár a módszer sok esetben működik, nem univerzális megoldás.
Nem érdemes erre alapozni, ha:
- rendszeresen bliccel az ember, ugyanis ezzel a lehetőséggel egy naptári évben maximum kétszer lehet élni,
- nem tudod vállalni a bérlet árát,
- biztos vagy benne, hogy nem fogod elintézni két napon belül – bár egy általad hivatalosan meghatalmazott személy is intézheti az utólagos bérletbemutatást a nevedben.
Az aranyszabály itt is érvényes: a halogatás a legdrágább döntések egyike. A pótdíjak összege emelkedhet, a követeléskezelés elindulhat, szélsőséges esetben jogi eljárás is követheti a tartozást. A legolcsóbb utazás természetesen az, amelyik szabályos, és egy érvényes bérlet nemcsak pénzügyi biztonságot ad, hanem mentálisan is felszabadító.