Így úszhatod meg a bírság háromnegyedét, ha megbüntettek a BKK-n! – ez az, amit minden ellenőr eltitkol!

A Budapesti Közlekedési Központ statisztikái szerint évente átlagosan csaknem 250 ezer pótdíjat szabnak ki Budapesten. Bár az utasok többsége szabályosan utazik, sokan halmoznak fel tartozásokat: nem ritka a több százezres végösszeg, és volt már példa több mint kétmillió forintnyi pótdíj egyösszegű rendezésére is. A számok azt mutatják, hogy egy-egy rossz döntés hosszú távon súlyos pénzügyi teherré válhat. Szerencsére van egy lehetőség, amellyel a BKK-bírság majd háromnegyede is megspórolható – mégis meglepően kevesen élnek a lehetőséggel.

Fotó: BKK

A legfontosabb BKK-szabály: ne fizess azonnal!

Elsőre kifejezetten rossz tanácsnak tűnhet. Hiszen ki ne választaná inkább a kedvezményes, helyszíni – jellemzően 12 ezer forintos – befizetést a 25 ezres alappótdíj helyett? Csakhogy itt jön a fordulat, amiről meglepően kevesen tudnak: az alappótdíj ugyan valóban ez a 25 ezer forintos összeg, de ezt csak akkor kell kifizetnünk, ha csak két munkanap elteltével intézkedünk.

Ha a pótdíjazás napján vásárlunk egy megfelelő, vissza nem váltható bérletet, és két munkanapon belül bemutatjuk egy ügyfélközpontban, drasztikusan csökkenhet a fizetendő összeg.

A különbség pedig nem apró:

havi bérlet vásárlása esetén csak 6000 forintot kell befizetni,

negyedéves bérletnél mindössze 3000 forintot,

éves bérletnél pedig akár 1000 forintra is mérséklődhet a pótdíj.

Vagyis miközben sokan reflexből átadják a bankkártyát az ellenőrnek, valójában akár 6–11 ezer forinttal többet fizetnek a szükségesnél.

Mi történik pontosan, ha megbüntetnek?

Az ellenőr rögzíti az adatokat, majd megkérdezi, hogy a 25 ezres csekket kérjük-e, vagy kifizetjük a helyszínen a 12 ezres pótdíj összegét. Ez gyors, kényelmes és elsőre csábító ajánlatnak tűnhet, hiszen az ember szeretné azonnal lezárni a kellemetlen szituációt és megúszni a dupla összegű bírság befizetését. De a helyszíni bírság kifizetésével valójában lezárul az ügy, és utólagos pénzvisszatérítésre nem lesz lehetőség.

Tehát a tudatos utas ilyenkor mást tesz. Elkéri a csekket, megköszöni, majd távozik. Még a büntetés napján vesz egy érvényes bérletet, majd az ellenőrtől kapott csekkel besétál a legközelebbi BKK-központba, és bemutatja a bérlettel együtt az ügyintézőnek. Ilyen egyszerű!

Ez valójában nem szabálykerülés, csak egy kiskapu, amiről sok ellenőr elfelejt tájékoztatni.