Indul a lakásbiztosítási kampány: mutatjuk, mikor érdemes váltani

Február 15-ig kellett megküldenie a biztosítóknak a lakásbiztosítási kampánnyal kapcsolatos levelet, amelyben a szerződés évfordulójától független váltás lehetőségére hívják fel a figyelmet. A kampány március 1-31. között tart, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyfeleknek legkésőbb március 31-ig kell eljuttatni a biztosító felé a szerződés felmondásáról szóló nyilatkozatot.

Márciusban indul a kampány, amely során az ügyfelek a szerződés évfordulójától függetlenül válthatnak lakásbiztosítást. Fotó: Shutterstock

Ezt kell tenni, ha lakásbiztosítást váltanánk

A biztosítóktól a tájékoztató levél érkezhetett postán, de érdemes figyelni az elektronikus csatornákat is, mert lehet, hogy e-mailben vagy a saját online felületen küldték a felmondással kapcsolatos információkat. A tájékoztatóban az ügyfelek megkapják a meglévő szerződéssel kapcsolatos alapadatokat, mint például az éves díjat, az aktuális fedezeteket és biztosítási összegeket is. Ezeket mindenképp érdemes átnézni, különösen abban az esetben, ha az elmúlt időszakban történt olyan változás, ami indokolhatja a biztosítási feltételek módosítását - ilyen lehet például egy felújítás, egy új lakótárs, de akár egy drágább elektronikai készülék beszerzése is.

Általában az alábbi módokon van lehetőség a felmondásra:

● a biztosító saját, online felületén,

● online ügyfélszolgálaton keresztül,

● e-mailben,

● írásban is el lehet küldeni a felmondást a megadott postacímre,

● személyesen, a biztosító valamelyik irodájában.

A felmondásnál fontos, hogy legyen beazonosítható a szerződés: mindenképpen szerepeljen benne a kötvényszám, a szerződő neve, állandó lakcíme, születési hely és dátum. Emellett meg kell jelölni, hogy évközi vagy márciusi felmondásról van szó.

A márciusban, vagyis a kampány idején felmondott szerződések egységesen április 30-án szűnnek meg,

így az április még az ügyfelek rendelkezésére áll, hogy megtalálják az ideális lakásbiztosítást – emelik ki a Bank360 szakértői.

A váltásnál arra mindenképp figyelni kell, hogy a felmondó nyilatkozat legkésőbb március 31-ig érkezzen be a biztosítóhoz, függetlenül a beadás módjától. Ha ez nem történik meg, akkor a felmondásra már csak a soron következő évfordulón vagy a következő kampány idején lesz lehetőség.

