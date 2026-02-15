Lerohanással fenyegették meg Magyarországot – Gulyás Gergely tanácsot adott, mit tegyünk

Ukrajna tovább fenyegeti Magyarországot, immár katonai lerohanással is, és nyilvánosságra kerültek tervek a belpolitikába való beavatkozásról is, de Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a nemzeti petíció válaszlehetőséget ad.

A nemzeti petíció lehet a magyarok válasza Volodimir Zelenszkijnek, aki Münchenben is beleszállt Orbán Viktorba / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

„Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk, és tévesnek tartjuk azt az európai uniós politikát, amely hosszú ideig szavakkal, most pedig tettekkel a háború meghosszabbításához járul hozzá” – idézte a Magyar Nemzet a minisztert, aki szerint elfogadhatatlan a magyar belpolitikába való beavatkozás Brüsszel és Ukrajna részéről.

Magyarország és a magyar kormány politikájáról a magyar embereknek kell dönteniük

– húzta alá.

A nemzeti petíció kérdései

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök kaposvári háborúellenes rendezvényén ismertette a nemzeti petíció kérdéseit, majd egyúttal rámutatott arra is, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

A miniszterelnök ott arról beszélt, hogy a következő években széles körű nemzeti összefogásra lesz szükség ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon a fegyveres konfliktusból és annak gazdasági következményeiből.

A magyarok három fontos kérdésben foglalhatnak állást:

az orosz–ukrán háború finanszírozása,

Ukrajna tízéves támogatása

és a rezsiárak emelkedése ügyében.

A kabinet kommunikációja alapján a petíció túlmutat egyetlen konkrét döntésen, és tágabb értelemben az uniós pénzügyi kötelezettségvállalások határait jelöli ki.

A miniszterelnök a nemzeti petícióval / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormány szerint a háború költségeinek áthárítása a tagállamokra, illetve a lakosságra hosszú távon súlyos gazdasági és társadalmi következményekkel járhat, ezért ezekről a kérdésekről nem lehet a nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyásával dönteni.

Folyamatosak az ukrán fenyegetések

A magyar polgárok reakciójának felmérése azért is fontos, mert erősödnek a támadások és a fenyegetések Ukrajna részéről, lassan nincs olyan hét, hogy ne küldene valami otromba üzenetet Volodimir Zelenszkij Orbán Viktornak. Az ukrán elnök a müncheni biztonsági fórumon is beleszállt a magyar kormányfőbe.

Beszédében megismételte azt a gyakran hangoztatott állítást, hogy az ukrán katonák egész Európát védik.

„Még egy Viktor is azon gondolkodhat, hogyan növelje a hasát, és nem azon, hogyan növelje a hadseregét, hogy megakadályozza az orosz tankok visszatérését Budapest utcáira” – mondta, és a szavait megtapsolta a közönség.