Belgium megpróbálja a lehetetlent, sok-sok vadászgépet akar, ami amerikai, de mégsem az

Belgium további 11 darab, ötödik generációs F-35-ös vadászgépet kíván rendelni, és a szerződést még az idén meg is kötik. Theo Francken védelmi miniszternek azonban van egy különleges kikötése: ezeknek az amerikai repülőgépeknek „a lehető legeurópaibbaknak” kell lenniük.

Theo Francken, Belgium védelmi minisztere / Fotó: AFP

Az Új Flamand Szövetség (Nieuw-Vlaamse Alliantie – NV-A) párthoz tartozó Francken a Breaking Defense szakosított weboldalnak adott interjút a Müncheni Biztonsági Fórum alkalmából, és hangsúlyozta,

Brüsszel erőteljesen törekszik a jelentős hazai ipari részvételre.

„Az F-35-öst a lehető leginkább európaivá szeretnénk tenni, és rengeteg lehetőség és esély kínálkozik” a helyi ellátási lánc bevonására. Szerinte a gépeket az észak-olaszországi Cameri légibázison kell gyártani, ahol az olasz és holland F-35-ös repülőgépek végső összeszerelése történik.

Francken Münchenben tárgyalt is erről Jim Taiclettel, a gyártó Lockheed Martin vezérigazgatójával, hogy megvitassák a tervet, és elmondta, hogy a lopakodó repülőgépek pótlólagos megrendelésére vonatkozó szerződést „még ebben az évben” aláírják.

Belgium fejleszti F-35-ös flottáját

A szakportál emlékeztetett, hogy Belgium júliusban jelentette be, hogy közel egy tucat új F-35-ös vadászgépet szándékozik beszerezni a már megrendelt 34 gép mellé. A Lockheed Martin közleménye szerint októberig Belgium 11 darabot kapott az első megrendelésből, ebből nyolc az arizonai Luke légitámaszponton állomásozik.

Belgium európai amerikai gépet akar / Fotó: AFP

Arra is emlékeztetett, hogy

az európai F-35-ös megrendelések továbbra is terv szerint haladnak,

annak ellenére, hogy a kontinens és Washington között nagy horderejű geopolitikai nézeteltérések vannak olyan kérdésekben, mint Grönland szuverenitása, az Északi-sarkvidék biztonsága és a nemzetközi rend.

Svájc azonban tavaly csökkentette 36 gépre szóló megrendelését az amerikai kormány által előírt, becslések szerint 610 millió dolláros áremelés és a két fél közötti szerződéses vita miatt.

Az Aero Time szakportál összesítése szerint az F-35 Lightning II. egyébként „csak” a világ ötödik legdrágább vadászgépe

az ugyancsak az amerikai Lockheed Martin által gyártott F–22-es Raptor (143 millió dollár),

a francia Rassault Rafale-je (125 millió dollár),

az Eurofighter Typhoon (117 millió dollár)

és a Chengdu J-20 (110 millió dollár)

mögött – darabja 109 millió dollárba kerül.