Hormuzi-szoros blokádja: máris az államcsőd szélén a világ egyik legnagyobb olajhatalma – egy elfeledett csővezeték mentheti meg

Irak a közel-keleti válság miatt ismét üzembe helyezné a régóta problémás kirkuk-ceyhani olajvezetéket / Fotó: Anadolu via AFP

Irak újra szeretné indítani kőolajexportja egy részét Törökországon keresztül, miután a közel-keleti háború miatt gyakorlatilag leálltak a tengeri szállítások a térség egyik legfontosabb útvonalán.

A terv szerint a Bagdad által ellenőrzött északi olajmezőkről naponta akár 250 ezer hordó olajat exportálnának a törökországi Ceyhan kikötőjén át.

A bejelentést Hajan Abdel-Gáni iraki olajügyi miniszter tette, aki már korábban is jelezte, hogy a szállítások a háború kitörése után mindössze két-három nappal teljesen leálltak, miután a térségben kiéleződött a katonai konfliktus.

A gondok gyökere a Hormuzi-szoros, mivel a háború előtt Irak kőolajának jelentős részét a dél-iraki Bászra kikötőjéből exportálta ezen a tengeri útvonalon keresztül. A szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási folyosója, ahol naponta hatalmas mennyiségű nyersolaj halad át.

A helyzet azonban drámaian megváltozott, miután Irán az izraeli-amerikai támadásokra válaszul gyakorlatilag megbénította a hajóforgalmat a térségben. A február 28-i csapások után a szoroson áthaladó szállítások jelentős része leállt vagy rendkívül kockázatossá vált.

Irak túlélése múlik az olajexporton

Bagdad számára ez különösen súlyos probléma, mivel gazdasága nagymértékben függ az olajexportból származó bevételektől. A konfliktus előtt az ország naponta körülbelül 3,5 millió hordó kőolajat exportált. Ehhez képest a most tervezett 250 ezer hordós mennyiség csupán töredék, de Bagdad számára még ez is kulcsfontosságú bevételi forrást jelenthet.

A kormány ezért a Kirkuk környéki olajmezőket a törökországi Ceyhannal összekötő vezetéket próbálja újra üzembe helyezni. Ez az infrastruktúra jelenleg használaton kívül van, de a hatóságok szerint a helyreállítási munkák nagy része már befejeződött.