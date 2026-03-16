Csoda történt a magyar tőzsdén, három évvel ezelőtti beszámolót fogadott el a dunaújvárosi építőipari kispapír közgyűlése

Három évet várt a piac, hogy az Épduferr végre pontot tegyen a 2022-es beszámoló végére. Ennél izgalmasabb, hogy 150 millió forint értékben vesznek saját részvényeket.
Faragó József
2026.03.16, 18:01

Elfogadta az Épduferr 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját a társaság közgyűlése. A mérleg-főösszeg 3,15 milliárd forint volt, a saját tőke másfél milliárd forint, míg az adózott eredmény 237 millió forint veszteség lett. Új igazgatósági tagot is választottak, továbbá saját részvények vásárlásáról döntöttek. A dunaújvárosi építőipari kispapír piaca közel 4 százalékos eséssel reagált.

Hátom év késéssel fogadta el a beszámolót a közgyűlés / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Közgyűlés: 150 millióért vesznek saját részvényt  

A társaság rendkívüli közgyűlést tartott március 16-án, mert a dunaújvárosi építőipari kispapír korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta.  A közgyűlés 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadta el a 2022-es beszámolót.

Egy igazgatósági tag lemondása miatt új tag választása volt egy másik napirendi pont. 

Furda Istvánt március 17-től határozatlan időre választották igazgatósági tagnak.

Izgalmasabb pontok a közgyűlésen:

  • az MRP-program aktualizálása, 
  • ehhez kapcsolódóan 75 millió forintot fordíthatna a társaság saját részvények vásárlására. 
  • További 75 millió forint értékű saját részvényt pedig akvizíciós célból vehetnének.  

A közgyűlés megszavazta az MRP-program megújítását és döntött a 75-75 millió forintos sajátrészvény-vásárlásokról is. 

Spekulatív árfolyammozgások

Tavaly augusztus végén még 25 forint közelében járt a kurzus, ahová a nyár közepi 5 forint alatti szintekről szúrt fel meredeken a jegyzés. Miután az ukrajnai újjáépítési lehetőségek izzították be a hazai kispapír-spekulációt. Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja. 

Az Épduferr is jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. 

Majd az elmúlt hónapokban lecsorgást láthattunk, január elején volt ugyan egy kisebb felpattanás, de hamar kifulladtak a vásárlók. Február közepén 11 forintnál fordult a kurzus, s onnan 16 forint fölé emelkedett.

Március elején az Épduferr 50 százalékos tulajdonában lévő  GeoAkku és az MVM keretmegállapodása fűtötte a ralit: akkor 70 milliós forgalommal pattant a kurzus. 

A mostani eséssel is 15 forint felett maradt a kispapír.

