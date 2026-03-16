Csoda történt a magyar tőzsdén, három évvel ezelőtti beszámolót fogadott el a dunaújvárosi építőipari kispapír közgyűlése
Elfogadta az Épduferr 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját a társaság közgyűlése. A mérleg-főösszeg 3,15 milliárd forint volt, a saját tőke másfél milliárd forint, míg az adózott eredmény 237 millió forint veszteség lett. Új igazgatósági tagot is választottak, továbbá saját részvények vásárlásáról döntöttek. A dunaújvárosi építőipari kispapír piaca közel 4 százalékos eséssel reagált.
Közgyűlés: 150 millióért vesznek saját részvényt
A társaság rendkívüli közgyűlést tartott március 16-án, mert a dunaújvárosi építőipari kispapír korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta. A közgyűlés 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadta el a 2022-es beszámolót.
Egy igazgatósági tag lemondása miatt új tag választása volt egy másik napirendi pont.
Furda Istvánt március 17-től határozatlan időre választották igazgatósági tagnak.
Izgalmasabb pontok a közgyűlésen:
- az MRP-program aktualizálása,
- ehhez kapcsolódóan 75 millió forintot fordíthatna a társaság saját részvények vásárlására.
- További 75 millió forint értékű saját részvényt pedig akvizíciós célból vehetnének.
A közgyűlés megszavazta az MRP-program megújítását és döntött a 75-75 millió forintos sajátrészvény-vásárlásokról is.
Spekulatív árfolyammozgások
Tavaly augusztus végén még 25 forint közelében járt a kurzus, ahová a nyár közepi 5 forint alatti szintekről szúrt fel meredeken a jegyzés. Miután az ukrajnai újjáépítési lehetőségek izzították be a hazai kispapír-spekulációt. Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja.
Az Épduferr is jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés.
Majd az elmúlt hónapokban lecsorgást láthattunk, január elején volt ugyan egy kisebb felpattanás, de hamar kifulladtak a vásárlók. Február közepén 11 forintnál fordult a kurzus, s onnan 16 forint fölé emelkedett.
Március elején az Épduferr 50 százalékos tulajdonában lévő GeoAkku és az MVM keretmegállapodása fűtötte a ralit: akkor 70 milliós forgalommal pattant a kurzus.
A mostani eséssel is 15 forint felett maradt a kispapír.