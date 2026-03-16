Csoda történt a magyar tőzsdén, három évvel ezelőtti beszámolót fogadott el a dunaújvárosi építőipari kispapír közgyűlése

Elfogadta az Épduferr 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját a társaság közgyűlése. A mérleg-főösszeg 3,15 milliárd forint volt, a saját tőke másfél milliárd forint, míg az adózott eredmény 237 millió forint veszteség lett. Új igazgatósági tagot is választottak, továbbá saját részvények vásárlásáról döntöttek. A dunaújvárosi építőipari kispapír piaca közel 4 százalékos eséssel reagált.

Hátom év késéssel fogadta el a beszámolót a közgyűlés / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Közgyűlés: 150 millióért vesznek saját részvényt

A társaság rendkívüli közgyűlést tartott március 16-án, mert a dunaújvárosi építőipari kispapír korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta. A közgyűlés 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadta el a 2022-es beszámolót.

Egy igazgatósági tag lemondása miatt új tag választása volt egy másik napirendi pont.

Furda Istvánt március 17-től határozatlan időre választották igazgatósági tagnak.

Izgalmasabb pontok a közgyűlésen:

az MRP-program aktualizálása,

ehhez kapcsolódóan 75 millió forintot fordíthatna a társaság saját részvények vásárlására.

További 75 millió forint értékű saját részvényt pedig akvizíciós célból vehetnének.

A közgyűlés megszavazta az MRP-program megújítását és döntött a 75-75 millió forintos sajátrészvény-vásárlásokról is.