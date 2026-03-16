Amerika elárulta Európát: mégse idehozza az LNG-t a 300 méteres óriáshajó – az utolsó pillanatban irányt váltott a Clean Sirocco

A globális LNG-piacon brutális a verseny, a katari export kiesése miatt egyre több tanker változtat irányt Ázsia felé. Ezúttal egy amerikai LNG-szállítmány fordult el Európától.
2026.03.16, 18:21
Frissítve: 2026.03.16, 18:52

Egy újabb amerikai LNG-szállítmány fordult el Európától. A hajókövetési adatok szerint a Clean Sirocco a múlt hónap végén vette fel rakományát a texasi Corpus Christiben, azonban a a hétvégén az Atlanti-óceán közepén dél felé kanyarodott. Az új célállomását nem hozták nyilvánosságra.

A Clean Sirocco LNG-tanker / Fotó: Marine Traffic 

Ez az eset nem egyedülálló: az amerikai–izraeli- háború háború miatt Teherán lezárta a Hormuzi-szorost, amivel gyakorlatilag megbénította a katari LNG-exportot. Az eset óta sorra változtatnak irányt az Európába tartó szállítmányok: a Bloomberg számításai szerint legalább kilenc ilyen rakományt irányítottak át Ázsiába a harcok kezdete óta, és az utóbbi napokban ez a tendencia még tovább erősödött.

Katar március elején teljesen leállította gázcseppfolyósító üzemét, és csak hetek múltán érheti el a normál termelést, ez pedig komoly fennakadásokat okozhat a globális gázpiacon. A QatarEnergy szerint az üzem újraindítása első körben legalább két hétig tart, és ezt követően további két hét szükséges ahhoz, hogy a termelés elérje a normál szintet.

Ez azt jelenti, hogy Katar a következő hónapban nem tudja teljes kapacitáson exportálni a cseppfolyósított gázt, amely kulcsfontosságú a globális energiapiac stabilitása szempontjából.

A vállalat korábban jelezte, hogy ideiglenesen felfüggesztette a gáztermelést, és a szerdai naptól kezdődően „force majeure” állapotot hirdetett ki az exportokra, jelezve, hogy a szerződéses kötelezettségeket nem tudja teljesíteni a szokásos ütemben. A QatarEnergy azonban hivatalos kommentárt nem adott a leállás részleteiről.

Hiányzik a katari LNG a világpiacról

A Ras Laffan üzem a világ egyik legnagyobb LNG-termelő központja, évente több tízmillió tonna cseppfolyósított gázt állít elő. A teljes leállás ezért jelentős hatással lehet az európai és ázsiai piacokra, ahol a katari LNG kulcsfontosságú ellátási forrás. Elemzők szerint a hetekig tartó kiesés áremelkedéseket, valamint ellátási nehézségeket eredményezhet, különösen a téli időszakban, amikor a kereslet kiemelkedően magas.

A gázfeldolgozás leállítása mögött a források szerint technikai karbantartás és a rendszer biztonságos üzemeltetése áll. Az üzem kapacitására támaszkodó országok most alternatív ellátási források után nézhetnek, ami további nyomást helyezhet a globális LNG-piacra. Az ország ráadásul arra is utalt, hogy nem fognak kártérítést fizetni az érintett országoknak, akik most elestek a katari földgázszállítmányoktól.

Összességében a katari leállás a globális energiapiac egyik legnagyobb rövid távú zavara lehet 2026-ban, a bővebb közel-keleti válság miatt pedig hosszú távon is hatással lehet az ellátás nélkül maradt országok gazdaságára.

Irán olaj- és gázkészletei a háború árnyékában – rekordexport, árnyékflotta és gázparadoxon

Hiába rendelkezik Irán a világ egyik legnagyobb olaj- és gáztartalékával, a szankciók és a belső igények miatt exportja korlátozott maradt. Az árnyékflotta segítségével Irán főleg Kínába szállított olajat, míg a földgáz szinte kizárólag a belföldi fogyasztást szolgálja.

