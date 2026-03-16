Barátság vezeték újraindítása: az ukránok már gúnyolódnak az egészen – "Tipikus magyar tempó"

Újabb diplomáciai konfliktus alakult ki Magyarország és Ukrajna között a Barátság kőolajvezeték körüli egyeztetések miatt. Az ukrán külügyminisztérium élesen reagált arra a kijelentésre, amelyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt állította: Kijev az utolsó pillanatban lemondta a Szlovákiával és Magyarországgal tervezett háromoldalú konzultációt.

A Barátság kőolajvezeték ügyében az ukrán külügyminisztérium továbbra is olyan hazugságokat terjeszt, amelyeket Szijjártó Péter már többször is cáfolt / Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Az ukrán külügy szóvivője, Georgij Tyihij szerint azonban ilyen egyeztetés valójában nem is volt napirenden. A diplomata úgy fogalmazott: „lehetetlen visszalépni valamitől, amit nem is terveztek”. Tyihij szerint az ukrán álláspont világos: a magyar kormány egy utólag felvetett találkozót próbált kész tényként beállítani. A szóvivő ezt „tipikus magyar viselkedésnek” nevezte.

Kitalálták maguknak, majd minket hibáztattak érte

– mondta az ukrán diplomata.

A vita középpontjában a Barátság kőolajvezeték áll, amelyen keresztül Oroszországból érkezik nyersolaj Közép-Európába. Magyarország és Szlovákia számára ez a vezeték kulcsfontosságú energiaellátási útvonal, ezért minden, az infrastruktúrát érintő incidens vagy bizonytalanság komoly politikai reakciókat vált ki.

Az ukrán külügy arra is emlékeztetett, hogy március 14-én a Naftogaz részletes tájékoztatót tartott a Kijevben működő diplomáciai képviseletek számára. A megbeszélésen 31 ország képviselője vett részt, köztük Magyarország nagykövete is.

Kijev újra hazudott a Barátság kőolajvezetékről

Ezzel szemben Szijjártó Péter vasárnap arról számolt be, hogy Ukrajna visszalépett egy már megszervezett háromoldalú konzultációtól, amelyen Magyarország, Szlovákia és Ukrajna energiaügyi vezetői vettek volna részt. A külügyminiszter szerint a magyar energiaügyi minisztérium delegációja három és fél napot töltött Kijevben, hogy részt vehessen ezen az egyeztetésen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még a delegáció megérkezése után is azt állította, hogy nincs tudomása arról, hogy hivatalos magyar kormánydelegáció tartózkodna Ukrajnában. Ezt azonban Szijjártó Péter cáfolta.

Ezzel párhuzamosan az NV ukrán lapnak nyilatkozó diplomáciai források egy olyan dokumentumot is megmutattak, amely szerint az ukrán kormány csak a delegáció megérkezése után jelezte, hogy a magyar nagykövetség által javasolt látogatási időpontok számukra elfogadhatatlanok.