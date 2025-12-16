Erről szól Orbán Viktor mesterterve: döbbenetes grafikon látott napvilágot – ezt már nem lehet elmismásolni

A rezsicsökkentés bevezetése óta eltelt időben mintegy 70 százalékkal csökkent Magyarországon az energiaszegénységben élők aránya az Eurostat adatai szerint, azaz a lakosság azon része, amely képtelen a közműszámlák kifizetésére időben. Míg 2013-ban minden negyedik magyar érintett volt az energiaszegénységben, addig mára a 6,9 százalékos uniós átlagot megközelítő 7,1 százalék ez az arány a lakosság körében. Horvátországot követően ez a második legnagyobb csökkenés, így a rezsicsökkentés hatékony eszköze a szegénység felszámolásának – mutatott rá a múlt héten megjelent elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Orbán Viktor az egyik legfontosabb témaként jelölte meg a rezsicsökkentést /Fotó: Anelo / Shutterstock

Magyarországon 2013. január elsején vezették be a rezsicsökkentés néven megjelenő hatósági árazást. A szolgáltatói és a fogyasztói ár közötti különbséget az állam támogatással egyenlíti ki. A 2022-as energiaválság hatására a takarékoskodásra ösztönzés és az energiahatékonyság fokozása, továbbá a rezsicsökkentés fenntarthatósága érdekében az átlagfogyasztás szintjén maximálták a kedvezmény mértékét. Tehát eddig a szintig minden háztartás továbbra is a szabályozott tarifa mellett kapja az energiát, ezen felüli fogyasztásra pedig a piaci ár érvényes. A különböző források egyöntetűen megállapítják, hogy

a maximálást követően is az elektromos áram tekintetében a háztartások 85-95 százaléka, míg a földgáz tekintetében a kétharmada a kedvezményes határ alatt fogyasztott.

A szociális elemeket is felvonultató rezsicsökkentés lényege, hogy a rászorulók kedvezőbb árait a tehetősebbek magasabb adóbefizetései ellensúlyozzák, ezt hívják a társadalom által megtermelt javak újraelosztásának.

A rezsicsökkentés ugyanakkor a szociális elem mellett igazságos is, hiszen a kedvezményes tarifában az átlagfogyasztás mértékéig az anyagi helyzetétől függetlenül minden háztartás részesül.

A rezsicsökkentés 2013-as bevezetését követően Horvátország után hazánkban sikerült a második legnagyobb mértékben, közel 18 százalékponttal csökkenteni az energiaszegénységben élők arányát.

A 27 tagú Európai Unió rangsorában Magyarország a 18. helyen állt tavaly. A rezsicsökkentés 2013-as indulásakor hazánk még a 23. volt.