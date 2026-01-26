Közvetlen buszjárat indul az eltűnt magyar városba – sokak életét könnyítheti meg

Új útvonal indítását jelentette be hétfőn a MÁV–Volán csoport. A vállalat tájékoztatása szerint február elsejétől új, menetrend szerinti nemzetközi autóbuszjáratok indulnak Budapest és Losonc között Salgótarján és Fülek érintésével, amelyek közvetlen, kényelmes eljutást biztosítanak a magyar főváros és Dél-Szlovákia fontos városai között.

Losoncra megy a MÁV – Volán csoport új nemzetközi buszjárata / Fotó: Milan Gonda / Shutterstock

A MÁV–Volán csoport tájékoztatása szerint új buszos összeköttetés nem csupán a határon átnyúló munkába járást és tanulást könnyíti meg, hanem a térség turisztikai és családi kapcsolatait is tovább erősíti.

Történelmi magyar városba megy az új buszjárat

Losonc (szlovák nevén Lucenec) egy 25 ezres lélekszámú város Szlovákia Besztercebányai járásában. Korábban jelentős magyar város és fontos térségi központ volt. Az 1900-as évek elején Losonc 9560 lakosából 8200 fő volt magyar, és mindössze 1000 fő volt szlovák.

A két világháború, a trianoni döntés és a manapság újra élénk közéleti vita tárgyát képező Benes-dekrétumok alapján a második világégés után zajló kitelepítések következtében ez az arány jelentősen megcsappant, a magyar többségből kisebbség lett. A 2021-es szlovákiai népszámláláskor a 25 900 fős lakosságból 20 648 vallotta magát szlováknak, és mindössze 2171 fő vallotta magát magyarnak, vagyis a lakosság 8,38 százaléka.

Szabolcsban is fejleszt a MÁV – Volán csoport

„Az utas kapjon többet, a MÁV csoport takarítson meg, miközben a munkavállaló megőrzi minden szerzett jogát – ez a három, „kőbe vésett” feltételem van azzal az új megoldással kapcsolatban, amelynek keretében alvállalkozót vonhatunk be a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Volán-szolgáltatás biztosításába, illetve fejlesztésébe” – jelentette ki hétfői Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy az erre vonatkozó közbeszerzési hirdetmény megjelent, így már jövőre egy emelt színvonalú szolgáltatást vehetnek majd igénybe a térségben élők. Hegyi kiemelte, hogy: