Közvetlen buszjárat indul az eltűnt magyar városba – sokak életét könnyítheti meg
Új útvonal indítását jelentette be hétfőn a MÁV–Volán csoport. A vállalat tájékoztatása szerint február elsejétől új, menetrend szerinti nemzetközi autóbuszjáratok indulnak Budapest és Losonc között Salgótarján és Fülek érintésével, amelyek közvetlen, kényelmes eljutást biztosítanak a magyar főváros és Dél-Szlovákia fontos városai között.
A MÁV–Volán csoport tájékoztatása szerint új buszos összeköttetés nem csupán a határon átnyúló munkába járást és tanulást könnyíti meg, hanem a térség turisztikai és családi kapcsolatait is tovább erősíti.
Történelmi magyar városba megy az új buszjárat
Losonc (szlovák nevén Lucenec) egy 25 ezres lélekszámú város Szlovákia Besztercebányai járásában. Korábban jelentős magyar város és fontos térségi központ volt. Az 1900-as évek elején Losonc 9560 lakosából 8200 fő volt magyar, és mindössze 1000 fő volt szlovák.
A két világháború, a trianoni döntés és a manapság újra élénk közéleti vita tárgyát képező Benes-dekrétumok alapján a második világégés után zajló kitelepítések következtében ez az arány jelentősen megcsappant, a magyar többségből kisebbség lett. A 2021-es szlovákiai népszámláláskor a 25 900 fős lakosságból 20 648 vallotta magát szlováknak, és mindössze 2171 fő vallotta magát magyarnak, vagyis a lakosság 8,38 százaléka.
Szabolcsban is fejleszt a MÁV–Volán csoport
„Az utas kapjon többet, a MÁV csoport takarítson meg, miközben a munkavállaló megőrzi minden szerzett jogát – ez a három, „kőbe vésett” feltételem van azzal az új megoldással kapcsolatban, amelynek keretében alvállalkozót vonhatunk be a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Volán-szolgáltatás biztosításába, illetve fejlesztésébe” – jelentette ki hétfői Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.
Hozzátette, hogy az erre vonatkozó közbeszerzési hirdetmény megjelent, így már jövőre egy emelt színvonalú szolgáltatást vehetnek majd igénybe a térségben élők. Hegyi kiemelte, hogy:
- Hamarosan 230 darab vadonatúj jármű szállítja az utasokat a megye települési között, miközben a változás semmilyen alkalmazkodást nem kíván tőlük. Ugyanannyi pénzért, ugyanolyan jeggyel-bérlettel és ugyanazon menetrend szerint utazhatnak, mint korábban.
- A tíz vállalás keretében beszerzendő ezer vadonatúj buszon túl Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében úgy biztosítanak további 230 új járművet, hogy azok megvásárlása nem a közlekedési társaság költségvetését terheli. Ráadásul az így elért flottafejlesztés jótékony láncreakciót indít be: a magánvállalkozók által üzemeltetett, vadonatúj járműveknek köszönhetőn sok saját autóbuszunk felszabadul, amelyeket azután az ország olyan térségeibe vezényelhetjük, ahol azok szintén fiatalítják-korszerűsítik majd a Volán-flottát.
- A munkatársaik helyzete sem változik. Mindannyian megőrzik a munkájukat és a megszokott, MÁV csoportos jogosultságaikat, kevesebbet pedig nem, legfeljebb csak többet kereshetnek, mint korábban.