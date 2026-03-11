Deviza
Rheinmetall: hiába a vártnál magasabb osztalék, csalódást keltett a gyorsjelentés

Impozáns növekedésről adott számot a német védelmi ipari cég 2025-ös gyorsjelentése. A megemelt osztalék ellenére mégis lefordultak a Rheinmetall részvényei.
Murányi Ernő
2026.03.11, 10:36
Frissítve: 2026.03.11, 10:41

A Rheinmetall bevételei tavaly elérték a 9,935 milliárd eurót, ami 29 százalékos növekedés az előző évhez mérten – közölte a vállalatcsoport szerdán reggel.

A Rheinmetall Lynx KF41 Skyranger 35 air defense system.
Csalódást keltett a Rheinmetall gyorsjelentése / Fotó: Jose Sarmento Matos

Idén is folytatódik a Rheinmetall növekedése

Még meredekebben, 33 százalékkal, 1,841 milliárd euróra nőtt a német védelmi ipari óriás üzemi eredménye, az üzemieredmény-ráta pedig a 2024-es 15,2 százalékról, 18,5 százalékra gyarapodott, bár ennél az elemzők valamivel többet, 19 százalékot vártak.

A düsseldorfi vállalatcsoport szerint idén további 40-45 százalékkal, 14,0-14,5 milliárd euróra emelkedhetnek a bevételei. Az üzemieredmény-ráta pedig elérheti a 19 százalékot. Az elemzők nagyobb növekedésre és 19,6 százalékos rátára számítottak.

Tavaly év végére a Rheinmetall megrendelésállománya 63,8 milliárd euróra duzzadt, ami új csúcsot jelent az előző évi 46,9 milliárd euró után.

Megugrik az osztalék

Bár a Rheinmetall részvényeseire jutó nettó nyereség 696 millió euróra csökkent az előző évi 717 millió euróról, a részvényesek mégis a vártnál magasabb osztalékra számíthatnak:

  a konszern igazgatósága részvényenként 11,50 euróra tesz javaslatot, az előző évi 8,10 euró után. 

Ez több, mint az elemzők által várt 10,54 euró. Ezzel a vállalat teljes nyeresége 45,5 százalékát fordítja osztalékra, szemben a tavalyi 41,8 százalékkal.

A Rheinmetall csoport által a 2025-ös pénzügyi évben elért működési szabad cash flow éves bázison 15 százalékkal, 1218 millió euróra nőtt, ami a vártnál magasabb ügyfélfizetéseknek köszönhető.

A lezárt pénzügyi évet továbbra is az európai katonai felkészülésből fakadó növekvő kereslet jellemezte – emelte ki a közlemény, hozzátéve, hogy mind nagyobb a jelentősége a német fegyverkezésnek, ugyanis a Rheinmetall Németországban realizált árbevételének az aránya a teljes bevételhez mérten éves bázison 4 százalékponttal, 38 százalékra emelkedett. 

Szükség van ránk, ha Németország és Európa védelmi képességeinek növeléséről és hatékony elrettentés kialakításáról van szó. Termékeinkkel jelentős részesedést szerzünk a fegyveres erők növekvő felszerelési kiadásaiból, és biztosítani fogjuk mindazt, amire a modern fegyveres erőknek a 21. században szükségük van

– fűzte a gyorsjelentés számaihoz Armin Papperger vezérigazgató.

A Rheinmetall részvényei kora reggel 4,8 százalékkal, 1574 euróra estek a hírre, főként a vártnál kevésbé ambiciózus kilátások miatt, az év eleje óta pedig 1,4 százalékos a csökkenés.


 

