Óriásit tévedett, aki az hitte, ezzel vége: láncreakciót indíthat a Hormuzi-szoros lezárása, a megtépázott energiapiac csak a kezdet – a világ egyik legfontosabb féméből alakulhat ki globális hiány

Számos energiaigényes iparág használta ki a Közel-Kelet energiabőségét és vert tanyát a Perzsa-öböl partján, így a térség nemcsak az olaj- és földgázkínálat területén játszik óriási szerepet, hanem a műtrágyagyártástól az alumíniumkohászatig más nyersanyagok piacán is meghatározó. Bár a Hormuzi-szoros lezárása elsősorban az energiapiacokat borítja fel, a tovagyűrűző hatások itt nem állnak meg.

Az alumínium kínálatának mintegy 9 százalékát érinti az iráni háború / Fotó: Yang Min / VCG via Reuters

Az alumínium is megdrágulhat az iráni háború miatt

Noha kedden Donald Trump közelgő békét ígérő szavai hatására az alumínium tőzsdei ára is lefelé indult, szerdán a sanghaji határidős piacon már ismét a közel-keleti kínálat kiesése miatti aggodalmak játszották a főszerepet, így ismét felfelé indultak az árak, és 2,06 százalékos emelkedés után tonnánként 25 215 jüanon (3672) zárták a kereskedést – jelenti a Reuters.

A londoni fémtőzsdén nyugodtabb volt a hangulat, de a tonnánként 3400 dollárt meghaladó ár magasabb volt a sanghajinál, miután hétfőn négyéves csúcson is járt az árfolyam. A Közel-Kelet felel a globális alumíniumkínálat 9 százalékáért, ami a Hormuzi-szoros blokádja miatt most nem jut el a világpiacra. Ezért

a katari Quatalum és a bahreini Aluminium Bahrain is leállította termelését.

A határidős piacon a backwardation nevű jelenség alakult ki, melynek értelmében az azonnali szállítások ára magasabb, mint a távolabbi kontraktusoké, ami a fizikai kínálat szűkösségére utal – mondta a Reuters számára Jing Xiao, a SDIC Futures vezető elemzője, aki azt is elmondta, hogy a termelés leállítása után legalább fél évig tart annak újraindítása, ami hosszabb távú hiányt okozhat a piacon.