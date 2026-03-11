Deviza
iráni háború
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
olajár

40 évig ott álltak az aknamentesítő hajók a Perzsa-öbölben, Amerika most hazaküldte őket – Washington a legrosszabbkor döntött így, ez végzetes lehet

Már most is kiesett a globális olajtermelés mintegy 6 százaléka, amit újraindítani csak azután lehet, hogy a Hormuzi-szoros járhatóvá vált. Az amerikai haditengerészet azonban nemrég indította haza az utolsó aknamentesítő hajókat a Perzsa-öböl térségéből.
K. B. G.
2026.03.11., 11:23
Fotó: Wikipedia

Az Egyesült Államok nem véletlenül kezdett hajtóvadászatba az iráni aknatelepítésre alkalmas hajók ellen, hiszen a Hormuzi-szoros elaknásítása elnyújthatja a globális energiapiac legfontosabb ütőerének hajózhatatlanságát. Azt egyelőre nem tudni, hogy Irán valóban elkezdte-e az aknák telepítését az átjáróban, de azt igen, hogy az aknamentesítés nem lesz könnyű feladat, hiszen az utolsó, Bahreinben állomásozó Avenger osztályú aknamentesítő hajót szeptemberben helyezték szolgálaton kívül.

RIMPAC 2004
Az Avenger osztályú aknamentesítő hajókat nemrég nyugdíjazta a Pentagon / Fotó: PH1 Michelle R. Hammond / Wikipedia

Az aknamentesítő hajók már nincsenek a közelben

A The War Zone összefoglalója szerint a Perzsa-öböl térségéből mintegy 40 évnyi szolgálat után az idei év elején indult útnak az utolsó négy Avenger-osztályú aknakereső, feladataikat az Independence osztályú part menti harci hajók (Littoral Combat Ship, LCS) veszik át, ám az új fejlesztést korábban számos kritika érte. 

A Hormuzi-szoros elaknásítása tovább nehezíti, hogy feltörjék az olaj útjában álló gátat, így a stratégiai olajtartalékok Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetésével várható felszabadítása ellenére szerdán ismét kilőtt az olajár, mind a Brent, mind a WTI olajfajta ára mintegy 5 százalékot ugrott. Bár a Brent 92 dolláros hordónkénti ára még mindig messze van a hétfői hajnali pánikban kialakult ártól, a drágulás nagyon is érthető, hiszen már napi több millió hordónyi termelés tűnt el az olajpiacról, aminek helyreállítása is csak akkor indulhat el, ha Perzsa-öbölből sikerül elszállítani az ott felgyűlt olajmennyiséget.

A leállított mezőkön hetekig tarthat a termelés újraindítása, majd újabb hetekig az, hogy a felszínre hozott mennyiség eléri a korábbi szintet, ráadásul a blokád elhúzódása alatt további mezőkön is csökkenhet a termelés. Bár az iráni háború előtt sok szó esett az olajpiaci túlkínálatról, 

az eddig kiesett napi 6,2-6,9 millió hordós termelés jelentősen meghaladja a korábban becsült túlkínálat mennyiségét. 

Az aknák esetleges telepítése pedig tovább halaszthatja a Hormuzi-szoros megnyitását, így az egyensúly helyreállítását is.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
194 cikk

 

iráni konfliktus

üzemanyag

iráni konfliktus

