Elképesztő kilengések a devizapiacon, minden kanyarban bedől a forint

Tegnap az 50 napos mozgóátlag közelében is járt az euró-forint, ma már a 200 napos mozgóátlag is képbe került. Napon belül 5 forintos kilengést mutat az euró jegyzése.

Szeszélyes a forintpiac

Kedden az Iránból érkező, változékony híreknek köszönhetően 382 alatt is járt az euró-forint jegyzése, majd 387 felett zárt. Szerdán reggel ismét erősödött a forint, tőzsdenyitás előtt 383,4 alatt és 386,3 felett is járt az euró-forint. Majd 385 közelében nyitott.

Szerdán

délelőtt forintgyengülési hullám indult, az euró-forint 388 fölé emelkedett, ám délben 386 alatt járt a kurzus.

Izgalmas a technikai kép, amennyiben tegnap este az 50 napos mozgóátlag (381,87) közelében is járt az euró-forint árfolyama, majd az érkező hírek hatására ismét emelkedés indult. Ellenállási szintek: