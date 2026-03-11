Elképesztő kilengések a devizapiacon, minden kanyarban bedől a forint
Tegnap az 50 napos mozgóátlag közelében is járt az euró-forint, ma már a 200 napos mozgóátlag is képbe került. Napon belül 5 forintos kilengést mutat az euró jegyzése.
Szeszélyes a forintpiac
Kedden az Iránból érkező, változékony híreknek köszönhetően 382 alatt is járt az euró-forint jegyzése, majd 387 felett zárt. Szerdán reggel ismét erősödött a forint, tőzsdenyitás előtt 383,4 alatt és 386,3 felett is járt az euró-forint. Majd 385 közelében nyitott.
Szerdán
délelőtt forintgyengülési hullám indult, az euró-forint 388 fölé emelkedett, ám délben 386 alatt járt a kurzus.
Izgalmas a technikai kép, amennyiben tegnap este az 50 napos mozgóátlag (381,87) közelében is járt az euró-forint árfolyama, majd az érkező hírek hatására ismét emelkedés indult. Ellenállási szintek:
- egy Fibonacci 387,40-nél,
- a 388,50-es szint,
- a trendvonal 389,30-nál
- és a 200 napos mozgóátlag 389,57-nél.
Jön a jegybanki jegyzőkönyv
Kurali Zoltán, az MNB alelnöke tegnap jelezte, hogy
az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igény biztosításáról döntött a jegybank.
A devizatartalékhoz való hozzáférést piaci áron fogják biztosítani. Kurali abban bízik, hogy a következő két hétben eldől, hogy az utóbbi napok geopolitikai és piaci fejleményei milyen hosszabb távú hatásokkal járnak majd. Az alelnök szerint a mostani környezetben nehéz bármilyen kamatpályát előre felvázolni, de az Inflációs jelentés publikálását nem fogják elhalasztani.
A jegybank ma délután 14 órakor teszi közzé a február 24-i kamatdöntő ülésről szóló jegyzőkönyvet.
Ebből megtudhatjuk a kamatvágás mögötti folyamatokat, ugyanakkor az akkori várakozások, előrejelzések már veszítettek a jelentőségükből, hiszen azóta kitört az iráni konfliktus.