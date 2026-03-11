Deviza
Elképesztő kilengések a devizapiacon, minden kanyarban bedől a forint

Az 50 napos és a 200 napos mozgóátlag között hullámzik az euró-forint jegyzése. Rég volt ilyen szeszélyes a forintpiac.
Faragó József
2026.03.11, 12:43
Frissítve: 2026.03.11, 12:52

Tegnap az 50 napos mozgóátlag közelében is járt az euró-forint, ma már a 200 napos mozgóátlag is képbe került. Napon belül 5 forintos kilengést mutat az euró jegyzése.

Budapest,,Hungary,-,Jun,11,,2022:,The,Hungarian,Forint,Coins
Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Szeszélyes a forintpiac

Kedden az Iránból érkező, változékony híreknek köszönhetően 382 alatt is járt az euró-forint jegyzése, majd 387 felett zárt. Szerdán reggel ismét erősödött a forint, tőzsdenyitás előtt 383,4 alatt és 386,3 felett is járt az euró-forint. Majd 385 közelében nyitott.

Szerdán 

délelőtt forintgyengülési hullám indult, az euró-forint 388 fölé emelkedett, ám délben 386 alatt járt a kurzus.

Izgalmas a technikai kép, amennyiben tegnap este az 50 napos mozgóátlag  (381,87) közelében is járt az euró-forint árfolyama, majd az érkező hírek hatására ismét emelkedés indult. Ellenállási szintek:

  • egy Fibonacci 387,40-nél,
  • a 388,50-es szint,
  • a trendvonal 389,30-nál
  • és a 200 napos mozgóátlag 389,57-nél. 
EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Jön a jegybanki jegyzőkönyv

Kurali Zoltán, az MNB alelnöke tegnap jelezte, hogy 

az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igény biztosításáról döntött a jegybank. 

A devizatartalékhoz való hozzáférést piaci áron fogják biztosítani. Kurali abban bízik, hogy a következő két hétben eldől, hogy az utóbbi napok geopolitikai és piaci fejleményei milyen hosszabb távú hatásokkal járnak majd. Az alelnök szerint a mostani környezetben nehéz bármilyen kamatpályát előre felvázolni, de az Inflációs jelentés publikálását nem fogják elhalasztani.

A jegybank ma délután 14 órakor teszi közzé a február 24-i kamatdöntő ülésről szóló jegyzőkönyvet. 

Ebből megtudhatjuk a kamatvágás mögötti folyamatokat, ugyanakkor az akkori várakozások, előrejelzések már veszítettek a jelentőségükből, hiszen azóta kitört az iráni konfliktus.

