Kiterjesztheti a kormány a védett áras kutak körét – olyan töltőállomásokon is tankolhatunk olcsóbban, ahol eddig nem engedték

„Az üzemanyag-forgalmazói szövetségek jogszabály-módosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely lehetővé tenné, hogy az automata benzinkutakon védett üzemanyagárakat is lehessen alkalmazni, illetve hogy még gördülékenyebbé váljon a védett áron történő kiszolgálás” – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Steiner Attila, az EM energetikáért felelős államtitkára.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A minisztérium a nemzetgazdasági tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket – tette hozzá. Nekünk a magyar családok és vállalkozások ellátásbiztonsága az első – így az államtitkár a közösségi oldalán.

A kormány, a védett árra vonatkozó rendelete eddig nem tette lehetővé azt, hogy automata kutakon is érvényben legyenek az alacsonyabb üzemanyagárak, a Magyar Közlöny úgy fogalmaz: „E rendelet hatálya nem terjed ki az olyan, kizárólag automata kútból álló üzemanyagtöltő állomásra, ahol a védett áras termékre való jogosultság ember általi személyes ellenőrzése nem biztosított.”

A forgalmazók kérésére most ezen változtathat a szakminisztérium.

Hétfőn védett ár került bevezetésre a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon. A védett ár a 95-ös benzin esetében 595 Ft/liter, a gázolaj esetében 615 Ft/liter. Mai hatállyal a Mol újabb árváltozást tett közzé, a 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal került többe. Ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen, írja a Holtankoljak.

Kinek jár és egyáltalán mi az a védett ár?

A védett üzemanyagárak csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkoznak,

a magánszemélyek mellett pedig kiterjesztik

a mezőgazdaságra,

a fuvarozókra és a vállalkozókra is.

Mivel a kedvezmény csak a magyaroknak jár, külföldieknek nem, azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy igazolnunk kell a jogosultságunkat.

Miután Ukrajna lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket, Magyarország és Szlovákia is a stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyag-vásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait.

Az iráni konfliktus miatt hirtelen megnőttek az egyes országok közti üzemanyagár-különbségek, és a határokon átnyúló felvásárlási őrületnek máris számos jele mutatkozik.