Kiterjesztheti a kormány a védett áras kutak körét – olyan töltőállomásokon is tankolhatunk olcsóbban, ahol eddig nem engedték

Az úgynevezett automata benzinkutakon is lehetne védett áras üzemanyagot vételezni, ha kiterjeszti a kört a kormány, a rendelet eddig ugyanis csak olyan töltőállomásokon tette ezt lehetővé, ahol tudja magát igazolni az autós. A kormány átfogó intézkedéscsomagjával védte meg a magyar embereket és vállalkozásokat attól, hogy az olajárak elszabadulása rájuk szakadjon, tönkremenjenek a vállalkozások.
VG
2026.03.11, 12:22
Frissítve: 2026.03.11, 12:46

„Az üzemanyag-forgalmazói szövetségek jogszabály-módosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely lehetővé tenné, hogy az automata benzinkutakon védett üzemanyagárakat is lehessen alkalmazni, illetve hogy még gördülékenyebbé váljon a védett áron történő kiszolgálás” – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Steiner Attila, az EM energetikáért felelős államtitkára.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A minisztérium a nemzetgazdasági tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket – tette hozzá. Nekünk a magyar családok és vállalkozások ellátásbiztonsága az első – így az államtitkár a közösségi oldalán. 

A kormány, a védett árra vonatkozó rendelete eddig nem tette lehetővé azt, hogy automata kutakon is érvényben legyenek az alacsonyabb üzemanyagárak, a Magyar Közlöny úgy fogalmaz: „E rendelet hatálya nem terjed ki az olyan, kizárólag automata kútból álló üzemanyagtöltő állomásra, ahol a védett áras termékre való jogosultság ember általi személyes ellenőrzése nem biztosított.”

A forgalmazók kérésére most ezen változtathat a szakminisztérium. 

Hétfőn védett ár került bevezetésre a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon. A védett ár a 95-ös benzin esetében 595 Ft/liter, a gázolaj esetében 615 Ft/liter. Mai hatállyal a Mol újabb árváltozást tett közzé, a 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal került többe. Ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen, írja a Holtankoljak.

Kinek jár és egyáltalán mi az a védett ár?

A védett üzemanyagárak csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkoznak, 

  • a magánszemélyek mellett pedig kiterjesztik
  • a mezőgazdaságra,
  • a fuvarozókra és a vállalkozókra is.

Mivel a kedvezmény csak a magyaroknak jár, külföldieknek nem, azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy igazolnunk kell a jogosultságunkat.

Miután Ukrajna lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket, Magyarország és Szlovákia is a stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyag-vásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait.

Az iráni konfliktus miatt hirtelen megnőttek az egyes országok közti üzemanyagár-különbségek, és a határokon átnyúló felvásárlási őrületnek máris számos jele mutatkozik. 

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető a benzinkutakon. A kormány a védett ár mellett stratégiai készletek felszabadításával és a jövedéki adó csökkentésével is beavatkozik, hogy mérsékelje az üzemanyagárak emelkedését és biztosítsa az ellátást. A kormányzati intézkedések célja egyszerre

  • az árak letörése
  • és az ellátásbiztonság fenntartása

egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi energiapiac feszült, és a régió ellátási helyzetét több geopolitikai kockázat is befolyásolja.

„Energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé. Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a védett árat a benzinre és a gázolajra” – írta kedd esti, az üzemanyagárakról szóló Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök a posztjában összehasonlítást is végzett a magyarországi és az ausztriai üzemanyagárak kapcsán. E szerint: Ausztriában a benzin literje 665 forint, a dízel literje 754 forint, addig Magyarországon a benzin literje 595 forint, a gázolaj literje 615 forint.

Sokkoló számokat hozott nyilvánosságra Nagy Márton, literenkénti 1000 forintos gázolajtól menekültek meg a magyarok – Nyugat-Európa elesett, nem tudni még, hol a vége
Európa-szerte hatalmas különbségek vannak az üzemanyagárak között – van, ahol már közel ezer forint egy liter gázolaj. A napokban bevezetett kormányzati intézkedés, a védett üzemanyagárak miatt Magyarországon a tankolás jelentősen kedvezőbb több környező országénál, nyugat-európai összehasonlításban pedig még markánsabb különbségek mutatkoznak. Bővebben>>>

