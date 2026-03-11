Kiterjesztheti a kormány a védett áras kutak körét – olyan töltőállomásokon is tankolhatunk olcsóbban, ahol eddig nem engedték
„Az üzemanyag-forgalmazói szövetségek jogszabály-módosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely lehetővé tenné, hogy az automata benzinkutakon védett üzemanyagárakat is lehessen alkalmazni, illetve hogy még gördülékenyebbé váljon a védett áron történő kiszolgálás” – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Steiner Attila, az EM energetikáért felelős államtitkára.
A minisztérium a nemzetgazdasági tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket – tette hozzá. Nekünk a magyar családok és vállalkozások ellátásbiztonsága az első – így az államtitkár a közösségi oldalán.
A kormány, a védett árra vonatkozó rendelete eddig nem tette lehetővé azt, hogy automata kutakon is érvényben legyenek az alacsonyabb üzemanyagárak, a Magyar Közlöny úgy fogalmaz: „E rendelet hatálya nem terjed ki az olyan, kizárólag automata kútból álló üzemanyagtöltő állomásra, ahol a védett áras termékre való jogosultság ember általi személyes ellenőrzése nem biztosított.”
A forgalmazók kérésére most ezen változtathat a szakminisztérium.
Hétfőn védett ár került bevezetésre a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon. A védett ár a 95-ös benzin esetében 595 Ft/liter, a gázolaj esetében 615 Ft/liter. Mai hatállyal a Mol újabb árváltozást tett közzé, a 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal került többe. Ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen, írja a Holtankoljak.
Kinek jár és egyáltalán mi az a védett ár?
A védett üzemanyagárak csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkoznak,
- a magánszemélyek mellett pedig kiterjesztik
- a mezőgazdaságra,
- a fuvarozókra és a vállalkozókra is.
Mivel a kedvezmény csak a magyaroknak jár, külföldieknek nem, azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy igazolnunk kell a jogosultságunkat.
Miután Ukrajna lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket, Magyarország és Szlovákia is a stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyag-vásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait.
Az iráni konfliktus miatt hirtelen megnőttek az egyes országok közti üzemanyagár-különbségek, és a határokon átnyúló felvásárlási őrületnek máris számos jele mutatkozik.
A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető a benzinkutakon. A kormány a védett ár mellett stratégiai készletek felszabadításával és a jövedéki adó csökkentésével is beavatkozik, hogy mérsékelje az üzemanyagárak emelkedését és biztosítsa az ellátást. A kormányzati intézkedések célja egyszerre
- az árak letörése
- és az ellátásbiztonság fenntartása
egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi energiapiac feszült, és a régió ellátási helyzetét több geopolitikai kockázat is befolyásolja.
„Energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé. Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a védett árat a benzinre és a gázolajra” – írta kedd esti, az üzemanyagárakról szóló Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök a posztjában összehasonlítást is végzett a magyarországi és az ausztriai üzemanyagárak kapcsán. E szerint: Ausztriában a benzin literje 665 forint, a dízel literje 754 forint, addig Magyarországon a benzin literje 595 forint, a gázolaj literje 615 forint.
