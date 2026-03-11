Deviza
üzlet
dm
drogéria

Erre a magyarországi boltbezárásra nem számítottunk: megszűnt a drogériaüzlet

Bezárt egy magyarországi drogériaüzlet, ezúttal nem a Rossmann, hanem a dm Magyarország egyik budapesti üzlete húzta le véglegesen a rolót. A dm Magyarország eddig Soroksáron, a Hősök terén található egységének megszüntetésnek okáról a magyarországi vállalat nem közölt részleteket.
VG
2026.03.11, 12:44
Frissítve: 2026.03.11, 12:57

A korábban a budapesti Kőbánya városrészben működő Rossmann után most egy újabb drogéria szűnt meg Magyarországon. A dm Soroksáron, a Hősök terén működő üzlete a napokban végleg bezárt írja értesülései alapján az Origo.

dm, drogerie markt
Az illusztrációs célú képen a dm egyik üzletének homlokzata Horvátországban / Fotó: Wikipedia Commons

Soroksáron működő dm üzlet zárt be

A lap a dm üzlet bezárásáról az egyik online közösségi oldalon, a XXIII. kerület ügyeivel, híreivel foglalkozó profilon megjelent bejegyzés alapján írt. A bejegyzésből kiderül, hogy

az eddig a soroksári Hősök terén működő dm véglegesen bezárt.

A bejegyzés mostanáig összesen közel 150 reakciót és megosztást kapott. A hozzászólások között nagy számban szerepelnek olyanok, melyek szerint a kerület szóban forgó városrészének kiskereskedelmi ellátottsága csökken, és az ott élőknek máshova kell utazniuk bizonyos vásárlásaik lebonyolításához.

A hozzászólók között többen feltették a kérdést, hogy miért zárt be az üzlet. Erre a bejegyzés alatt hivatalos válasz nem jelent meg a dm Magyarország részéről. A kommentelők egy része felvetette, hogy a drogéria bezárására vállalati döntés nyomán, mégpedig azért kerülhetett sor, mert az üzlet forgalma nem hozta a cégen belül elvárt szintet.

A dm Magyarország jelentős kiskereskedelmi szereplő hazánkban, a hálózathoz több mint 260 bolt tartozik, a cégnél több mint 3600 dolgozót foglalkoztatnak.

Miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, februárban a magyarországi Rossmann egyik üzlete szűnt meg. A budapesti boltot nem felújítás vagy átalakítás miatt átmenetileg, hanem véglegesen bezárták.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

