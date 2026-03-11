Megjött a védett üzemanyagár – mutatjuk, mennyiért tankolhatnak most a magyar autósok, de nem mindenki tankolhat olcsóbban
A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett üzemanyagárat. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a magyar autósokra nehezedő árnyomást.
Az új szabályozás értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek tulajdonosai kedvezményes áron tankolhatnak.
- A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint literenként,
- míg a gázolajért legfeljebb 615 forintot kell fizetni literenként.
Fontos azonban, hogy a töltőállomások kijelzőin továbbra is a piaci árak jelennek meg, míg a kutak totemoszlopain a védett árakat tüntetik fel. A kedvezmény a fizetéskor érvényesíthető, miután a jármű tulajdonosa igazolja jogosultságát.
A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint az oldal továbbra is az egyes kutak aktuális piaci üzemanyagárait közli adatbázisában.
Nemrég nemzetközi üzemanyagárakról tett ki adatokat a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a azt írta, hogy védett magyar üzemanyagárak továbbra is jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál.
Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára Magyarországon 595 forint, ami ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező országénál kedvezőbb.
- Szlovéniában például 563 forint,
- Lengyelországban 564 forint,
- Csehországban pedig 572 forint az átlagár.
- Ugyanakkor Horvátországban már 576 forint,
- Szlovákiában 583 forint,
- Szerbiában pedig 604 forint a benzin ára.
- Romániában 627 forintba kerül literenként,
míg a nyugat-európai országokban ennél jóval magasabb árakat mérnek: Ausztriában 670, Olaszországban 698, Franciaországban 737, Németországban pedig 802 forint körül alakul a literenkénti ár.
A gázolaj esetében hasonló tendencia látható. Magyarországon a dízel literenkénti ára 615 forint, ami szintén a középmezőnyben helyezkedik el a régióban.
- Szlovákiában 585,
- Szlovéniában 587,
- Horvátországban pedig 595 forint az átlagár.
- Csehországban már 617 forintba kerül literenként,
- Lengyelországban 639,
- Romániában 661,
- Szerbiában pedig
- 666 forint körül alakul a dízel ára.
Nyugat-Európában azonban jóval magasabb árakkal találkozhatnak az autósok:
Ausztriában például 750 forint, Svédországban 779 forint, Franciaországban 783 forint, Olaszországban 804 forint, Németországban 825 forint, Dániában pedig 894 forint a dízel literenkénti ára. A lista végén Hollandia áll, ahol a gázolaj ára 956 forint
Kinek jár és egyáltalán mi az a védett ár?
A védett üzemanyagárak csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkoznak,
- a magánszemélyek mellett pedig kiterjesztik
- a mezőgazdaságra,
- a fuvarozókra és a vállalkozókra is.
Mivel a kedvezmény csak a magyaroknak jár, külföldieknek nem, azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy igazolnunk kell a jogosultságunkat.
Miután Ukrajna lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket, Magyarország és Szlovákia is a stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyag-vásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait.
Az iráni konfliktus miatt hirtelen megnőttek az egyes országok közti üzemanyagár-különbségek, és a határokon átnyúló felvásárlási őrületnek máris számos jele mutatkozik.
A Világgazdaság arról is ebszámolt hogy az úgynevezett automata benzinkutakon is lehetne védett áras üzemanyagot vételezni, ha kiterjeszti a kört a kormány, a rendelet eddig ugyanis csak olyan töltőállomásokon tette ezt lehetővé, ahol tudja magát igazolni az autós.
A kormány átfogó intézkedéscsomagjával védte meg a magyar embereket és vállalkozásokat attól, hogy az olajárak elszabadulása rájuk szakadjon, tönkre menjenek a vállalkozások.