Megjött a védett üzemanyagár – mutatjuk, mennyiért tankolhatnak most a magyar autósok, de nem mindenki tankolhat olcsóbban

Újra bevezette a kormány a védett üzemanyagárat Magyarországon, így a hazai autósok jóval olcsóbban tankolhatnak, mint Nyugat-Európában. Mutatjuk, mennyibe kerül most a benzin és a dízel – és azt is, kik jogosultak a kedvezményre.
VG
2026.03.11, 12:14
Frissítve: 2026.03.11, 12:48

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett üzemanyagárat. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a magyar autósokra nehezedő árnyomást. 

védett üzemanyagár 20250508_mol_mbh_atm_024_VZ
Megjött a védett üzemanyagár – mutatjuk, mennyiért tankolhatnak most a magyar autósok, de nem mindenki tankolhat olcsóbban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az új szabályozás értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek tulajdonosai kedvezményes áron tankolhatnak. 

  • A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint literenként, 
  • míg a gázolajért legfeljebb 615 forintot kell fizetni literenként.

Fontos azonban, hogy a töltőállomások kijelzőin továbbra is a piaci árak jelennek meg, míg a kutak totemoszlopain a védett árakat tüntetik fel. A kedvezmény a fizetéskor érvényesíthető, miután a jármű tulajdonosa igazolja jogosultságát.

A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint az oldal továbbra is az egyes kutak aktuális piaci üzemanyagárait közli adatbázisában.

Nemrég nemzetközi üzemanyagárakról tett ki adatokat a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a azt írta, hogy védett magyar üzemanyagárak továbbra is jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál.

Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára Magyarországon 595 forint, ami ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező országénál kedvezőbb. 

  • Szlovéniában például 563 forint, 
  • Lengyelországban 564 forint, 
  • Csehországban pedig 572 forint az átlagár. 
  • Ugyanakkor Horvátországban már 576 forint, 
  • Szlovákiában 583 forint, 
  • Szerbiában pedig 604 forint a benzin ára.
  • Romániában 627 forintba kerül literenként, 

míg a nyugat-európai országokban ennél jóval magasabb árakat mérnek: Ausztriában 670, Olaszországban 698, Franciaországban 737, Németországban pedig 802 forint körül alakul a literenkénti ár.

A gázolaj esetében hasonló tendencia látható. Magyarországon a dízel literenkénti ára 615 forint, ami szintén a középmezőnyben helyezkedik el a régióban. 

  • Szlovákiában 585, 
  • Szlovéniában 587, 
  • Horvátországban pedig 595 forint az átlagár. 
  • Csehországban már 617 forintba kerül literenként, 
  • Lengyelországban 639, 
  • Romániában 661, 
  • Szerbiában pedig 
  • 666 forint körül alakul a dízel ára.

Nyugat-Európában azonban jóval magasabb árakkal találkozhatnak az autósok: 

Ausztriában például 750 forint, Svédországban 779 forint, Franciaországban 783 forint, Olaszországban 804 forint, Németországban 825 forint, Dániában pedig 894 forint a dízel literenkénti ára. A lista végén Hollandia áll, ahol a gázolaj ára 956 forint

Kinek jár és egyáltalán mi az a védett ár?

A védett üzemanyagárak csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkoznak, 

  • a magánszemélyek mellett pedig kiterjesztik
  • a mezőgazdaságra,
  • a fuvarozókra és a vállalkozókra is.

Mivel a kedvezmény csak a magyaroknak jár, külföldieknek nem, azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy igazolnunk kell a jogosultságunkat.

Miután Ukrajna lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket, Magyarország és Szlovákia is a stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyag-vásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait.

Az iráni konfliktus miatt hirtelen megnőttek az egyes országok közti üzemanyagár-különbségek, és a határokon átnyúló felvásárlási őrületnek máris számos jele mutatkozik. 

A Világgazdaság arról is ebszámolt hogy az úgynevezett automata benzinkutakon is lehetne védett áras üzemanyagot vételezni, ha kiterjeszti a kört a kormány, a rendelet eddig ugyanis csak olyan töltőállomásokon tette ezt lehetővé, ahol tudja magát igazolni az autós. 

A kormány átfogó intézkedéscsomagjával védte meg a magyar embereket és vállalkozásokat attól, hogy az olajárak elszabadulása rájuk szakadjon, tönkre menjenek a vállalkozások.

