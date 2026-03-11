A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett üzemanyagárat. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a magyar autósokra nehezedő árnyomást.

Megjött a védett üzemanyagár – mutatjuk, mennyiért tankolhatnak most a magyar autósok, de nem mindenki tankolhat olcsóbban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az új szabályozás értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek tulajdonosai kedvezményes áron tankolhatnak.

A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint literenként,

míg a gázolajért legfeljebb 615 forintot kell fizetni literenként.

Fontos azonban, hogy a töltőállomások kijelzőin továbbra is a piaci árak jelennek meg, míg a kutak totemoszlopain a védett árakat tüntetik fel. A kedvezmény a fizetéskor érvényesíthető, miután a jármű tulajdonosa igazolja jogosultságát.

A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint az oldal továbbra is az egyes kutak aktuális piaci üzemanyagárait közli adatbázisában.

Nemrég nemzetközi üzemanyagárakról tett ki adatokat a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a azt írta, hogy védett magyar üzemanyagárak továbbra is jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál.

Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára Magyarországon 595 forint, ami ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező országénál kedvezőbb.

Szlovéniában például 563 forint,

Lengyelországban 564 forint,

Csehországban pedig 572 forint az átlagár.

Ugyanakkor Horvátországban már 576 forint,

Szlovákiában 583 forint,

Szerbiában pedig 604 forint a benzin ára.

Romániában 627 forintba kerül literenként,

míg a nyugat-európai országokban ennél jóval magasabb árakat mérnek: Ausztriában 670, Olaszországban 698, Franciaországban 737, Németországban pedig 802 forint körül alakul a literenkénti ár.

A gázolaj esetében hasonló tendencia látható. Magyarországon a dízel literenkénti ára 615 forint, ami szintén a középmezőnyben helyezkedik el a régióban.

Szlovákiában 585,

Szlovéniában 587,

Horvátországban pedig 595 forint az átlagár.

Csehországban már 617 forintba kerül literenként,

Lengyelországban 639,

Romániában 661,

Szerbiában pedig

666 forint körül alakul a dízel ára.

Nyugat-Európában azonban jóval magasabb árakkal találkozhatnak az autósok:

Ausztriában például 750 forint, Svédországban 779 forint, Franciaországban 783 forint, Olaszországban 804 forint, Németországban 825 forint, Dániában pedig 894 forint a dízel literenkénti ára. A lista végén Hollandia áll, ahol a gázolaj ára 956 forint

Kinek jár és egyáltalán mi az a védett ár?

A védett üzemanyagárak csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkoznak,

a magánszemélyek mellett pedig kiterjesztik

a mezőgazdaságra,

a fuvarozókra és a vállalkozókra is.

Mivel a kedvezmény csak a magyaroknak jár, külföldieknek nem, azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy igazolnunk kell a jogosultságunkat.