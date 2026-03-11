Újabb csapás fenyegeti az EU-t a Hormuzi-szoros miatt, és ezt sem tudja kivédeni, ha az USA nem akarja

Hibáinkért és erényeinkért megfizetünk, Brüsszelben 2026 tavaszán az árat számolgatják és a ceh egyre nő. Egyesek szerint hiba, mások szerint erény, hogy az Európai Unió ellökte magától az orosz energiát és szövetséges helyett Amerika politikai ellenfeléül szegődött. Energia-ütőerének lezárásával az iráni konfliktus az EU-t tette a legnagyobb vesztessé a világ nagy gazdaságai közt, és egyre újabb sebek keletkeznek, miközben Brüsszel számára Ukrajna a legfontosabb. A Közel-Kelet mellé most a Távol-Keleten bukkant fel egy irtózatos kockázat a hibák vagy erények áraként.

Iráni konfliktus: tulajdonképpen rejtély, miért nem állt át Tajvan még atomenergiára az LNG helyett – ezen most Brüsszelben is erősen törhetik a fejüket / Fotó: Anadolu via AFP

Tudjuk, az Irán lezárta Hormuzi-szoroson keresztül elsősorban Ázsia energiaszállítmányai haladtak, ami azonban az európai olajárak felszökéséhez is elegendő, a direkt uniós hatás pedig a katari cseppfolyósgáz-szállítmányainak (LNG) elakadása beláthatatlan időre.

Már egy éve is az EU LNG-felhasználásának egytizede Katarból jött, ennél még mindig több volt az orosz gáz, amiről azonban az oroszokkal háborúzó Ukrajnát kiszolgálva a jövő évig teljesen lemondanának, és pótláskánt az immár domináns amerikai LNG mellé pont Katarra számítottak elsősorban.

Ez komoly probléma – amit illusztrál az európai TTF-földgáz árának felszökése is – egy olyan gazdaság számára, amely úgy „diverzifikál” politikai alapon, hogy az olcsó energiaforrásokat elutasítja.

A fejlemények azonban újra és újra rámutatnak, hogy amikor Brüsszel geopolitikai alapon nyúl a gazdaságához, rendre ráfarag globális versenytársaival szemben, akiknek ehhez erejük van és jobban is csinálják.

Tajvan két módon is fájhat, ha a Hormuzi-szoros sokáig zárva marad – az EU ebben a játékban törpének is kicsi

Ha a katari LNG elapadása nem elég, itt a friss példa: Tajvan. A Belgium méretű sziget Irán miatt keletkezett problémái két gazdaságilag életfontosságú csatornán is átsugároznak az EU-ba.

Hatalmas LNG-fogyasztók, és bizonyos okokból – ezeket is megnézzük – az EU helyett őket fogják választani az eladók, ha ilyen választásra kerül sor.

Emellett egy olyan energiaintenzív áru termelői, amely az EU iparában létfontosságú, de helyette másokat fognak választani az eladók, ha ilyen választásra kerül sor.

Mindez egyelőre csak rizikó, de ha a Hormuzi-szoros sokáig zárva marad, számba kell majd venni a hatásokat, és tudjuk: a legjobb esetben is az LNG-szállítások újraindítása sokkal nehezebb és hosszabb, mint az olajé.