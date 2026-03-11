Váratlant húzott a Mol: előrébb hozták a közgyűlést, még a választások előtt döntenek az osztalékról

Fontos időpontváltozást jegyezhetnek fel naptárukba a Mol részvényesei, a magyar olajtársaság ugyanis két héttel előrébb hozta éves rendes közgyűlésének időpontját. A változtatás értelmében még a hazai országgyűlési választások előtt döntés születhet a tavalyi, rekordközeli eredményből fizetendő osztalékról és a 2025-ös pénzügyi beszámoló elfogadásáról – derül ki a társaság módosított eseménynaptárából, amit a tőzsde honlapján tett közzé.

Két héttel előrébb hozta éves rendes közgyűlését a Mol / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A vállalat eredetileg április 23-án tervezte megtartani éves rendes közgyűlését, amit azonban a frissen kiküldött meghívó alapján végül április 10-én, pénteken tartanak majd meg, két nappal a 2026-os parlamenti választások előtt.

A részvényesi gyűlésre délelőtt 10 órai kezdettel a Mol Campusba invitálják a tulajdonosokat. Az időpont változása azt is jelenti, hogy a közgyűlésen azok vehetnek részt, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon – április 8-án – 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

Hamarosan kiderül, mekkora osztalékot fizet a Mol

A közgyűlésen többek között a Mol 2025-ös beszámolójának elfogadásáról, könyvvizsgáló, igazgatósági tagok, valamint felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok választásáról is döntenek. A befektetők szempontjából a legfontosabbnak ugyanakkor az osztalék mértékéről szóló döntés ígérkezik.

A határozati javaslatokat a jogszabályoknak megfelelően legkésőbb 21 nappal a közgyűlés előtt ismerteti a Mol,

azaz jövő péntekig megtudhatjuk, mekkora osztalék kifizetését javasolja a vezetőség.

A konszenzusos elemzői várakozás jelenleg részvényenként 275 forint, a szakértői becslések 250 és 300 forint között szórnak. Ez 7,3 százalékos osztalékhozamnak felel meg a keddi záróárfolyam mellett.

A középérték egyébiránt megegyezik a tavaly kifizetett részvényesi juttatással, az olajtársaság akkor összesen 220 milliárd forintot fordított erre a célra.

Hozzájuk kerül az osztalék legnagyobb része

Az osztalékból legnagyobb mértékben a három alapítvány,

a 10,49 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező Mol-Új Európa Alapítvány,

a 10 százalékos tulajdonos Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány

és a szintén 10 százalékos részvénycsomaggal bíró Mathias Corvinus Collegium Alapítvány részesedik majd.

A Mol két Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete együttesen 7,95 százaléknyi pakettel rendelkezik, és a nagytulajdonosok közé tartozik az OTP is 5,43 százalékos részvénycsomaggal.