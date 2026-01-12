Izraeli fegyverközpont létrehozása körvonalazódik Magyarországon a magyar–izraeli együttműködés új szakaszában. Az izraeli látogatáson Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete több magas szintű egyeztetést folytatott, a magyar kormány részéről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter részvételével. A tárgyalások egyik legfontosabb üzenete, hogy az izraeli védelmi ipari kapacitások magyarországi fegyverközpontból szolgálhatják ki az európai piacokat.

Most már biztos: nem akármilyen fegyverközpont jön létre Magyarországon – innen szolgálják majd ki halálos drónokkal Európát / Fotó: isoprotonic

A megbeszélések megerősítették, hogy Magyarország és Izrael kapcsolata stabil alapokon nyugszik, és több stratégiai területen – az innovációtól a védelemig – további bővítési lehetőségek nyílnak. Nir Barkat gazdasági miniszterrel az export–import kapcsolatok erősítéséről és az innovatív startup-együttműködésekről tárgyaltak, míg Shlomo Karhi kommunikációs miniszterrel a távközlés és az űrkommunikáció került napirendre. Ezek az egyeztetések is azt a célt szolgálják, hogy

a tervezett fegyverközpont gazdasági és technológiai környezete hosszú távon fenntartható legyen.

A kulcslépés azonban a védelmi iparban történt. Israel Katz védelmi miniszterrel folytatott egyeztetésen a magyar–izraeli védelmi ipari együttműködés került fókuszba, különös tekintettel a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) jelenlegi és jövőbeni projektjeire. A cél egy olyan magyarországi izraeli fegyverközpont kialakítása, amely gyártási és technológiai bázisként is működik.

A védelmi minisztériumi egyeztetést követően a delegáció ellátogatott az Aeronautics Group gyártóüzemébe is. A korábban aláírt együttműködési megállapodás alapján a felek áttekintették azokat a technológiai és gyártási képességeket, amelyek egy magyarországi fegyverközpontban összpontosulhatnak. A tervek szerint innen indulna az európai piacokra szánt kamikaze- és felderítő drónok gyártása és szállítása.

A magyarországi fegyverközpont létrejötte egyszerre jelent iparfejlesztési és stratégiai előrelépést.

Gyártási, logisztikai és technológiai funkcióival erősítheti Magyarország szerepét az európai védelmi ellátási láncokban, miközben az izraeli technológiai tudás helyben hasznosulhat. Jászai Gellért hangsúlyozta: Izrael Magyarország stratégiai partnere, és az együttműködés elmélyítése az innovációra, a biztonságra és a hosszú távú gazdasági növekedésre épül – ennek egyik legkézzelfoghatóbb eleme a tervezett izraeli fegyverközpont Magyarországon.