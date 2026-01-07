Ferihegyi gyorsvasút: 2028-ban kezdődhet az építkezés, kiderült, hogyan finanszírozzák a gigaprojektet – „már ma hajlandó lenne felszállni a vonatra 10 millió utas"

„Ha csak nem történik vis major esemény, visszafordíthatatlan a ferihegyi gyorsvasút megépítése” – ezt mondta Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a minisztériumban tartott háttérbeszélgetésen. Szerda reggel megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben ferihegyi gyorsvasút megépítéséről szóló koncessziós kiírás.

Eldőlt: szinte biztosan megépül a ferihegyi gyorsvasút – 2028-ban kezdődhet az építkezés / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ferihegyi gyorsvasút: 140 év után először épülhet Magyarországon vasúti koncesszió

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elmondta, amikor megvették a Budapest Airportot, fő stratégiai céljuk az volt, hogy ne csak egy céget, hanem egy széles körű, a nemzetgazdaság ékkövét vásárolják meg. Előttük volt egy kép is, hova szeretnék elhelyezni a Budapest Airportot Kelet-Közép-Európában. Ennek volt az egyik leágazása, hogyan lehet kötött pályán elérhetővé tenni a terminálokat.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy koncessziós formában éri megépíteni, magántőke bevonása szükséges

– fogalmazott az államtitkát, amit azzal indokolt, hogy a Budapest Airporton idén közel 20 millió utas fordul meg, ennek nagyjából 40-50 százaléka hajlandó és ma is igénybe veszi a közösségi közlekedést.

Magyarul már ma van 10 millió potenciális utas, aki hajlandó lenne felszállni a vonatra.

Az egymilliárd eurós beruházás nyomán 27 km vasúti pálya épülhet Budapest Kőbánya-Kispest és Monor között, ami integrált része lesz a hálózatnak, ezért a MÁV feladata lesz a menetrend elkészítése. Egy szolgáltatási szerződést kell kötnie majd a Mávnak és a koncessziós vállalatnak.

Nem fizet az állam rendelkezésre állási díjat

A koncessziós struktúráról Lóga Máté elmondta, hogy valamennyi kockázati elem a koncesszort terheli. Az állam nem kíván rendelkezésre állási díjat fizetni, ezért okos fejlesztésre és működtetésre van szükség, hogy a koncessziós társaság minél több utast tudjon becsábítani az állomásra. A jegyár két dolgot tartalmaz majd:

lesz egy pályahasználati díj, illetve

a perondíj, a Heathrown-n van hasonló rendszer.

Ezzel kétféle bevétele származik a koncessziós társaságnak, a perondíj fogja a bevételek 80-90 százalékát jelenteni. Számításai szerint 4000 forint körüli platformdíj mellett versenyképes tud lenni majd a taxival vagy egyéb szolgáltatásokkal szemben.

Ugyanakkor a magyar állam is szeretne pénzügyi befektetőként részt venni a projektben 20 százalék erejéig, hogy érdekelt legyen a beruházásban, a fennmaradó 80 százalékra keresnek hazai vagy külföldi vállalatot.

A finanszírozásban olyan struktúrára törekedtek, ami kellően vonzó tud lenni a hazai vagy nemzetközi világnak. Úgy vélik, hogy a projekt eladható, ugyan nem tárgyalhatnak, mert az a koncsszor dolga, „de járunk Londonban, azt látjuk, megy a zsizsgés”.