Nagy Márton bejelentést tett a ferihegyi gyorsvasútról: döbbenetes számok jelentek meg, a következő három évtizedünk dől most el
Újabb lépéssel közelebb a reptéri gyorsvasúthoz. Elindul a repülőtéri gyorsvasút fejlesztésének előkészítése, megjelent a koncessziós kiírás – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon szerda délelőtt.
A koncessziós kiírás az Európai Unió hivatalos oldalán jelent meg Kőbánya-Kispest–Monor szakaszán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolata tervezési és engedélyezési feladatainak, kivitelezési és felújítási feladatainak elvégzésére.
A hirdetmény meghatározza, hogy „feladat a teljes kivitelezés sikeres megvalósításához, forgalomba és üzembe helyezéséhez szükséges minden terv elkészítése, továbbá a szükséges nyilatkozatok, jóváhagyások, engedélyek, hozzájárulások, bizonyítványok beszerzése”.
A beruházáshoz építési engedélyeket kell szerezni.
A kiírás szerint a teljes vasúti beruházás Budapest és Pest vármegye területét érinti 60,633 vágánykilométer hosszban, mintegy 27 kilométeres kétvágányú villamosított vasútvonalon, beleértve a hozzá tartozó vasúti villamos felsővezetéki rendszert és a vasúti biztosítóberendezési munkarészt és rendszert is, ugyanilyen hosszokon.
A leendő vasútvonal érvényes tervezési sebességei 80–200 km/h között változnak.
A beruházás keretében több műtárgyat kell építeni, köztük kiemelt fontosságú három vasúti alagút, illetve az M0-s és M4-egy gyorsforgalmi utak feletti 87,50 méter, illetve 44,70 méter szabadnyílású vasúti acélhidak.
Monor állomáson épül ki egy irányító központ, ahonnan a reptéri állomás távkezelése is történik majd.
A koncessziós időszak időtartama 420 hónap (35 év).
A bejelentés menetrendszerűen érkezett. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már egy decemberi kormányinfón beharangozta, hogy „2026 januárjában a nemzetgazdasági miniszter kiírja azt a koncessziót, amely a repülőtéri gyorsvasútra vonatkozik”.
A miniszter akkor elmondta, hogy a beruházás Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati Pályaudvar között mintegy 27 kilométeres szakaszon valósul meg. „Állami forrásra nincs szükség, ez a koncesszió fenntartja saját magát, sőt a koncesszor fog díjat fizetni a magyar államnak” – tette hozzá.
A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is mondta, hogy körülbelül hat év alatt készül el a beruházás.
19 perc lesz a menetidő a repülőtér és a pályaudvar között. Öt-tíz perces gyakorisággal közlekednek majd a vonatok és mintegy 33 ezer fős napi utasforgalommal számolunk.
Gulyás Gergely beszélt az árazásról is: három-négy ezer forint körül lesz, ami versenyképes lesz a taxiárakhoz képes.
„Az idei évben közel lesz a 20 millióhoz Ferihegy forgalma: ez újabb rekord, és azt várjuk, hogy ez a vasút is hozzájáruljon ahhoz, hogy a megcélzott 30 milliós utasszámot minél előbb elérhessük” – mondta.
A vasút fejlesztésére egymilliárd euró jut, ennek keretében 27 kilométer vasút valósul meg Kőbánya és Monor között, így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. Az új gyorsvasút által akár Debrecenből vagy Győrből is elérhetővé válik a Liszt Ferenc repülőtér.