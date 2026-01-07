Nagy Márton bejelentést tett a ferihegyi gyorsvasútról: döbbenetes számok jelentek meg, a következő három évtizedünk dől most el

Újabb lépéssel közelebb a reptéri gyorsvasúthoz. Elindul a repülőtéri gyorsvasút fejlesztésének előkészítése, megjelent a koncessziós kiírás – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon szerda délelőtt.

Újabb lépéssel közelebb a reptéri gyorsvasúthoz, megjelent a koncessziós kiírás / Fotó: Vémi Zoltán

A koncessziós kiírás az Európai Unió hivatalos oldalán jelent meg Kőbánya-Kispest–Monor szakaszán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolata tervezési és engedélyezési feladatainak, kivitelezési és felújítási feladatainak elvégzésére.

A hirdetmény meghatározza, hogy „feladat a teljes kivitelezés sikeres megvalósításához, forgalomba és üzembe helyezéséhez szükséges minden terv elkészítése, továbbá a szükséges nyilatkozatok, jóváhagyások, engedélyek, hozzájárulások, bizonyítványok beszerzése”.

A beruházáshoz építési engedélyeket kell szerezni.

A kiírás szerint a teljes vasúti beruházás Budapest és Pest vármegye területét érinti 60,633 vágánykilométer hosszban, mintegy 27 kilométeres kétvágányú villamosított vasútvonalon, beleértve a hozzá tartozó vasúti villamos felsővezetéki rendszert és a vasúti biztosítóberendezési munkarészt és rendszert is, ugyanilyen hosszokon.

A leendő vasútvonal érvényes tervezési sebességei 80–200 km/h között változnak.

A beruházás keretében több műtárgyat kell építeni, köztük kiemelt fontosságú három vasúti alagút, illetve az M0-s és M4-egy gyorsforgalmi utak feletti 87,50 méter, illetve 44,70 méter szabadnyílású vasúti acélhidak.

Monor állomáson épül ki egy irányító központ, ahonnan a reptéri állomás távkezelése is történik majd.

A koncessziós időszak időtartama 420 hónap (35 év).

A bejelentés menetrendszerűen érkezett. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már egy decemberi kormányinfón beharangozta, hogy „2026 januárjában a nemzetgazdasági miniszter kiírja azt a koncessziót, amely a repülőtéri gyorsvasútra vonatkozik”.

A miniszter akkor elmondta, hogy a beruházás Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati Pályaudvar között mintegy 27 kilométeres szakaszon valósul meg. „Állami forrásra nincs szükség, ez a koncesszió fenntartja saját magát, sőt a koncesszor fog díjat fizetni a magyar államnak” – tette hozzá.