Végre révbe érhet a BKK régi szándéka: elindulhat a Petőfi híd felújításának tervezése

A Fővárosi Közgyűlés illetékes bizottsága jóváhagyta a Petőfi híd felújításához szükséges tervezési közbeszerzés elindítását, így megkezdődhet az engedélyezési tervek elkészítése. A BKK már hat éve is arról írt, hogy egy kiterjedt projekt keretében az egész Duna-hidat fel kellene újítani. A Petőfi híd teljes korszerűsítési költsége 40-45 milliárd forintra rúghat, a kivitelezés pedig leghamarabb három év múlva indulhat.
VG
2026.02.26, 11:38
Frissítve: 2026.02.26, 12:03

Indulhat a Petőfi híd felújításának tervezése, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a Petőfi híd felújításához szükséges tervezési közbeszerzés elindítását
A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a Petőfi híd felújításához szükséges tervezési közbeszerzés elindítását / Fotó: BKK

Közleményük szerint a felújítás előkészítése évek óta zajlik, 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt. A Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága kedden döntött a tervezési folyamat első szakaszához – az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez és az engedélyek megszerzéséhez – szükséges forrás biztosításáról, a közgyűlés pedig szerdán jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását.

Az engedélyezési tervek és a szükséges hatósági engedélyek birtokában a közgyűlés – várhatóan 2027 őszén – dönthet a felújítás mértékéről és a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról.

A BKK emlékeztetett, a Petőfi híd indokolt, teljes szerkezeti felújítása – Budapest pénzügyi helyzetéhez igazodva – több lépcsőben is megvalósítható a Fővárosi Közgyűlés 2025. novemberi döntése nyomán előkészített tervezési felhívás alapján. 

A legszükségesebb beavatkozásokat akkor is el kell végezni, ha a teljes felújításhoz szükséges 40-45 milliárd forintra becsült forrás nem áll rendelkezésre.

A cél a Petőfi híd teljes felújítása

A közbeszerzés kiírásához szükséges pénzügyi forrást a főváros az idei költségvetésében tudta biztosítani. A meghozott határozat értelmében a társaság engedélyezési szinten megtervezteti a Petőfi híd teljes felújítását.

Az engedélyezési tervszakasz lezárását követően a főváros – saját anyagi lehetőségei, valamint az esetlegesen rendelkezésre álló állami források ismeretében – dönthet arról, hogy a kiviteli tervezés során kizárólag az állagmegóvó beavatkozásokat, vagy a híd teljes körű felújítását és fejlesztését kívánja megvalósítani. Ez az ütemezés lehetővé teszi, hogy kivitelezési forrás esetén a beavatkozások mielőbb elinduljanak, megelőzve a későbbi állapotromlás miatt bevezetendő forgalmi korlátozásokat és a költségek növekedését.

A Petőfi híd mielőbbi felújítása prioritás

A Petőfi híd teljes körű felújítása 1979–1980-ban zajlott, ezt követően 1996-ban történt részleges beavatkozás, 2013–2014-ben megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, amelyek ázása miatt a pálya alatti tartószerkezet jelentős korróziós károkat szenvedett. A Duna-hidakra jellemző, 30-35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés mára időszerűvé vált.

A híd rozsdásodik

Az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken számottevő korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák következtében a pályalemez több helyen átázik, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén felújításra szorulnak. Ezért a Petőfi híd a BKK és a Budapest Közút által javasolt híd- és műtárgyfelújítási program élén szerepel.

A közlemény szerint a tervezés pontos költsége majd a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása után válik ismertté.

A teljes felújítás és fejlesztés becsült költsége bruttó 40-45 milliárd forint lehet.

A végleges összeg a részletes tervezést és a kiviteli dokumentáció elkészítését követően határozható meg. A beruházás költségeit nemcsak a műszaki tartalom, hanem a megvalósítás időpontja is befolyásolja: az állapot romlása, az infláció, valamint az építőanyag- és munkaerőköltségek alakulása egyaránt hatással van a teljes ráfordításra.

A mielőbbi beavatkozás nemcsak műszaki, hanem gazdasági szempontból is indokolt. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés majd a tervezési időszak után, előreláthatólag 2028 őszén indulhat, a tényleges munkakezdés – rendelkezésre álló forrás esetén – 2029-ben várható.

Évek óta tervben van a budapesti híd rekonstrukciója

A BKK már 2020-ban arról írt, hogy a Lánchíd után a Petőfi híd lehet a következő dunai átkelő a fővárosban, amelynek rekonstrukciójára sor kerülhet. Akkor a BKK társadalmi egyeztetést indított a Petőfi híd és a Boráros tér átalakításáról.

A közlekedési vállalat akkori közleménye szerint a hídfőkben a gyalogosközlekedés számára aluljárókat létesítettek, a Boráros téren autópályacsomópont-szerű lehajtók épültek, így a híd kapcsolatai és környezete ma már nem felel meg a jó gyalogoskapcsolatokkal bíró, élhető belvárosi tereket létrehozni szándékozó várostervezési elveknek.

A BKK akkor a beruházás részeként nemcsak a híd, hanem a hozzá kapcsolódó budai és pesti csomópontok környezete megújítását is tervezte, például a Közraktár utca forgalomcsillapítását vagy a H6-os és a H7-es HÉV fejlesztését.

