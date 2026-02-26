Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Kitörés a láthatáron? Támaszt tesztel az erős forint

Kevéssé vonzó a kamatelőnyre játszó carryspekulánsoknak most a magyar deviza. Mégis erős a forint. Sőt, egyre erősebb lehet, mert a technikai kép közeli kitörésre utal.
Faragó József
2026.02.26, 11:49
Frissítve: 2026.02.26, 14:10

Egészen szűk sávba szorult az erős forint. Az ilyen kordában tartott árfolyammozgás közeli kitörésre utal. Persze, az irány mindig kérdéses, de az euróbeveztési spekulációk miatt most sanszosabb az erős oldali kitörés. Ami jó hír lehet a nyaralást tervezőknek.

erős forint
Az erős forint jó hír a külföldi nyaralást tervező magyaroknak / Fotó: NurPhoto via AFP

Támaszt tesztel az erős forint

Már tegnap reggel erősödni kezdett a magyar deviza az euróval szemben. 

Ha a technikai képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy az euró-forint árfolyamában 

  • támasz 375, majd 372,93 forintnál látható,
  • míg ellenállás 375,70 és 376 forint között húzódik,
  • fölötte 378,46 forintnál húzódik további ellenállás.

Ma, tőzsdenyitás előtt benézett a 375-ös támasz alá az euró-forint, majd 375,5 közelébe szúrt fel a jegyzés, és 375,44-nál nyitott.

Délelőtt 374,9 és 375,49 között oszcillált az euró-forint. 

Egyrészt, tesztelni kezdte a 375-ös támaszt, másfelől az is feltűnő, hogy egészen szűk sávba szorult a forint az erős oldalon.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Spekulációk is mozgatják a forintot

Kedden vágott kamatot a jegybank, ami elvileg forintgyengítő hatású intézkedés, csökkentve a magyar deviza kamatelőnyét az euróval és a dollárral szemben. Vagyis

 a carryspekulánsok számára most kevéssé vonzó a magyar deviza. 

Igaz, a 25 bázispontos vágás volt a konszenzus, vagyis a piac ezt már előre árazhatta. Ráadásul a devizapiac stabil, és az inflációs folyamatok is kedvezők. 

Technikai szempontból a kamatvágás után a 378,46-os támasz sorsa volt érdekes az euró-forint grafikonján. Ezt időközben letörte a kurzus, s immár ellenállásként funkcionál.

