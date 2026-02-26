Kitörés a láthatáron? Támaszt tesztel az erős forint

Egészen szűk sávba szorult az erős forint. Az ilyen kordában tartott árfolyammozgás közeli kitörésre utal. Persze, az irány mindig kérdéses, de az euróbeveztési spekulációk miatt most sanszosabb az erős oldali kitörés. Ami jó hír lehet a nyaralást tervezőknek.

Az erős forint jó hír a külföldi nyaralást tervező magyaroknak / Fotó: NurPhoto via AFP

Támaszt tesztel az erős forint

Már tegnap reggel erősödni kezdett a magyar deviza az euróval szemben.

Ha a technikai képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy az euró-forint árfolyamában

támasz 375, majd 372,93 forintnál látható,

míg ellenállás 375,70 és 376 forint között húzódik,

fölötte 378,46 forintnál húzódik további ellenállás.

Ma, tőzsdenyitás előtt benézett a 375-ös támasz alá az euró-forint, majd 375,5 közelébe szúrt fel a jegyzés, és 375,44-nál nyitott.

Délelőtt 374,9 és 375,49 között oszcillált az euró-forint.

Egyrészt, tesztelni kezdte a 375-ös támaszt, másfelől az is feltűnő, hogy egészen szűk sávba szorult a forint az erős oldalon.